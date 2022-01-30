Ян Келли: Запад перестал концентрироваться на проблемах Южного Кавказа

В интервью армянскому изданию Infocom бывший посол США в Грузии Ян Келли заявил, что в последние годы Запад перестал концентрироваться Южном Кавказе, а Россия заняла единоличную позицию в регионе.

Как пишет Formula, интервью было посвящено карабахскому конфликту, позициям России и Запада на Кавказе и потенциальной агрессии России в отношении Украины. На вопрос журналиста, станет ли Кавказ ареной противостояния Запада и России в случае вторжения в Украину, Келли ответил: конфликт на Кавказе уже существует, хотя в последние годы он стал больше походить на борьбу в пользу Москвы.

Бывший посол отметил, что Россия фактически вытеснила западные страны из региона, а образовавшийся вакуум заполняется нелиберальными странами, такими как Турция и Иран.

«Противостояние между Западом и Россией уже существует на Кавказе. К сожалению, это более одностороннее соперничество, нежели в 1990-х или начале 2000-х годов, когда Запад, особенно США и Франция, гораздо активнее участвовал в урегулировании сложнейшего с точки зрения безопасности нагорно-карабахского конфликта. В последние годы, я думаю, Россия заняла однобокую позицию и вытеснила западные страны из региона.

Если мы посмотрим на Грузию, то ситуация с безопасностью там зашла в тупик. Это не означает, что там нет активного конфликта. [Конфликт] активен, так как продолжаются похищения людей, время от времени происходят трагедии вблизи административной границы.

Если бы сейчас я был на Кавказе, то больше всего беспокоился бы о том, почему Запад не концентрируется на происходящих событиях . На этом этапе я не боюсь неизбежной конфронтации, так как есть несколько обнадеживающих факторов, в частности новый диалог между Турцией и Арменией. Однако очевидно, что Кавказ воспринимается как зона исключительных интересов Москвы, меня беспокоит рост нелиберальных сил в регионе, конкретно России, Турции и Ирана», - заявил Ян Келли.