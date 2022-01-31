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Абхазский ЦИК зарегистрировал еще 9 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты
Сегодня, 31 января, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала 9 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты:
- Руслан Инапшба - по избирательному округу №7
- Беслан Ачба - по избирательному округу №7
- Тайфун Ардзинба - по избирательному округу №33
- Вагаршак Косян - по избирательному округу №14
- Алхас Асландзия - по избирательному округу №6
- Аслан Кмузов - по избирательному округу № 33
- Лаша Зухба - по избирательному округу №7
- Ираклий Чачхалия - по избирательному округу № 8
- Ахра Абиджба - по избирательному округу№12.
Всего с 21 января по 31 января зарегистрирована 101 инициативная группа и пять политических партий, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Другие новости дня
Глава парламента Грузии: Главная задача сегодня – не допустить войны
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Грузия как государство придерживается позиции важности предотвращения войны. Выступая на сегодняшнем заседании бюро парламента, Папуашвили оценил свой первый визит в статусе главы парламента в штаб-квартиру НАТО как успешный.
«Мой первый зарубежный визит был в штаб-квартиру НАТО, где я участвовал в заседании комиссии НАТО-Грузия, которое прошло очень успешно. Мы еще раз получили поддержку от наших партнеров, что касается политики открытых дверей, что касается Грузии, как в связи с ведущими позициями страны-аспиранта. Кроме того, у нас состоялась встреча с заместителем генерального секретаря.
Наша власть находится в тесной координации и коммуникации с партнерами. Именно на основе этой координации и коммуникации мы и действуем. Я также хотел бы заверить вас, что Грузия как государство придерживается позиции, что предотвращение войны является главной задачей. Потому что эти вопросы безопасности касаются не только Украины и Грузии, но и Европы и региона в целом.
Главная задача сегодня – не допустить войны. Эту позицию, которой придерживается наше государство, полностью разделяют наши партнеры. Еще раз скажу вам, что мы действуем именно в тесной координации с нашими партнерами», - заявил Шалва Папуашвили.
Совбез ООН собрался на заседание по Украине вопреки протесту Москвы
Совет безопасности ООН собрался в понедельник по инициативе США на заседание по ситуации вокруг Украины, вблизи границ которой, как утверждает западная разведка, Россия сосредоточила свыше ста тысяч своих военных.
Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании, отметила, что в международной организации приветствуют усилия по диалогу, призывают воздерживаться от провокаций и продолжать работу по поиску дипломатического урегулирования кризиса.
Страны Запада обеспокоены сведениями о передвижении российских войск у границ Украины. Они считают, что Москва может планировать вторжение в эту страну. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не готовит подобной операции. США и ряд других стран–членов НАТО организовали поставку Украине военного снаряжения и оружия, включая противотанковые ракеты, на случай обострения обстановки. При этом Вашингтон и европейские союзники неоднократно выражали надежду на деэскалацию ситуации с помощью дипломатии.
«Мы видим данные, которые указывают на то, что Россия может планировать в начале февраля разместить более 30 тысяч военных в Беларуси, близ границы с Украиной», - сказала в понедельник на заседании Совбеза ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд. Она отметила, что в Беларуси уже находятся около 5 тысяч военных из России, а также «баллистические ракеты малой дальности, спецподразделения и силы ПВО». Концентрацию российских сил вблизи Украины Томас-Гринфил назвала «крупнейшей мобилизацией войск в Европе за несколько десятилетий».
Одновременно Томас-Гринфилд вновь указала, что США рассчитывают на избрание Россией пути дипломатии при урегулировании нынешнего кризиса. «Мы рассчитываем на мир и на диалог, мы не хотим конфронтации, но проявим решительность, быстроту и единодушие в случае вторжения России на Украину», - приводят информагентства слова американского дипломата.
В заявлении американского президента Джо Байдена по поводу обсуждения в Совбезе ООН говорится, что США на заседании «подробно охарактеризовали характер российской угрозы для суверенитета и территориальной целостности Украины», а также последствия этой угрозы для всего современного международного порядка. «Если Россия искренне намерена решать имеющиеся у обеих сторон вопросы в области безопасности посредством диалога, то Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие. Если вместо этого Россия решит отказаться от дипломатии и напасть на Украину, она понесет ответственность и столкнется с быстрыми и серьезными последствиями», – приводит слова Байдена «Голос Америки».
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил ранее в понедельник, что Россия против проведения заседания Совета безопасности по Украине. Он указал на то, что обсуждение было предложено организовать «из-за домыслов и безосновательных обвинений», которые Россия неоднократно опровергала. Российский постпред призвал не поддерживать предложение США о проведении заседания. Однако, в результате процедурного голосования было принято решение, что встреча состоится - 10 членов Совбеза ООН проголосовали «за», Россия и Китай - «против», еще три страны воздержались (для проведения заседания была необходима поддержка 9 стран), отмечает «Интерфакс».
В беседе с журналистами Василий Небензя исключил возможность вторжения России на Украину в случае провала переговоров по российским предложениям о гарантиях безопасности. США и Североатлантический Союз дали понять, что не поддерживают главное требование Москвы, связанное с отказом от дальнейшего расширения НАТО на восток. «В каком контексте вы увязываете наши переговоры по европейской и глобальной безопасности и так называемым «нападением на Украину», как будто если они провалятся, мы вторгнемся на Украину. Я могу это исключить», - сказал Небензя журналистам в Нью-Йорке.
Никакого проекта резолюции по итогам дискуссии в Совбезе ООН принимать не предлагается. Россия в любом случае обладает правом вето и, по всей видимости, заблокировала бы проект резолюции с осуждением ее действий.
Югоосетинский оперштаб продлил ковид-ограничения до 6 февраля
Оперштаб правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и с целью локализации и предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 до 6 февраля продлил ограничения на проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий.
Также приостановлена работа детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов, объектов физической культуры и спорта, в т.ч. тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций, пишет информагентство «Рес».
Объектам общественного питания запрещено проведение празднично-торжественных мероприятий.
Жителям республики рекомендовано ограничение в посещении свадеб, религиозных, похоронных, поминальных мероприятий, а при посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими требований по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции.
Объектам торговли, коммунальным объектам предписано осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения COVID-19 (усиление дезинфекционного и масочного режимов, социальное дистанцирование).
Решения оперативного штаба вступают в силу с 1 февраля 2022 года.
Аслан Бжания провел телефонный разговор с руководителями силовых ведомств
Находящийся на лечении в России президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел телефонный разговор с руководителями силовых ведомств и обсудил с ними вопросы безопасности.
В ходе разговора председатель СГБ Роберт Киут проинформировал Бжания о совместных абхазо-российских антитеррористических учениях, которых прошли в сухумском здании Совмина. Киут отметил, что учения прошли успешно. В них участвовали около 500 человек из МВД, СГБ, МЧС, ГСО Абхазии и ФСБ России.
О результатах регулярных рейдов по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют Бжания доложил министр внутренних дел Вальтер Бутба. Абхазский лидер поручил усилить работу в этом направлении, а также вести контроль за ранее отключенными объектами.
Глава МВД также проинформировал Аслана Бжания о факте пресечения сбыта наркотического вещества в особо крупном размере.
Как сообщает пресс-служба, Аслан Бжания обратил внимание силовиков на необходимость усиления работы по обеспечению действующих ограничительных мер по противодействию распространения COVID-19.
10 января в пресс-службе Бжания сообщили, что он отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования. 25 января стало известно, что ему была проведена операция на почке. 28 января Бжания провел телефонный разговор с премьер-министром Александром Анквабом.
США и их союзники подготовили санкции против окружения Путина
США и их союзники подготовили список физических лиц из окружения президента России Владимира Путина, против которых могли бы быть введены персональные санкции в случае российского вторжения в Украину, которого опасаются на Западе в связи с концентрацией российских войск у украинских границ.
Об этом в понедельник сообщают Reuters и Financial Times. Официальный Вашингтон ранее заявлял, что идёт работа по подготовке санкций, но не подтверждал, что список уже готов.
По словам высокопоставленного представителя администрации Джо Байдена, которого цитирует пресса, физические лица, которые включены в список, "входят в ближний круг Кремля или близки к нему, а также играют роль в принятии властями России решений или, по крайней мере, участвуют в дестабилизирующих действиях Кремля". Утверждается также, что в санкционный список могут попасть и члены семей таких лиц.
Речь идёт не только о крупных чиновниках, но и о руководителях российских государственных компаний. При этом конкретные имена не называются. Неясно, в частности, насколько список совпадает с так называемым списком Навального - предложенным соратниками российского оппозиционера перечнем 35 видных представителей российских властей, бизнеса и прокремлёвских СМИ, в отношении которых предлагалось ввести санкции.
Ранее президент США Джо Байден не исключал, что в санкционный список может войти и сам президент Путин - что вызвало резкую реакцию Кремля. Столь же резкую реакцию вызвало и намерение британских властей рассмотреть санкции против российских олигархов и их британских активов.
- Помимо персональных санкций, как не раз подчёркивали в Вашингтоне, США и их союзники готовят и экономические санкции против России.
- Россия отрицает приготовления к вооружённому вторжению в Украину.
- Представитель МИД России Мария Захарова в понедельник заявила, что во вторник 1 февраля состоится телефонный разговор министра Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
МВД Украины: в Киеве готовили беспорядки с бутафорской кровью
МВД Украины заявляет, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили готовившиеся в ряде городов страны провокации с целью дестабилизации обстановки - на фоне сообщений о возможной подготовке Россией вооружённого вторжения в Украину.
Как заявил в понедельник на брифинге в Киеве глава МВД Денис Монастырский, первая акция была запланирована уже на 31 января, она должна была пройти у здания Офиса президента. Утверждается, что в ней должны были принять участие до 5 тысяч человек, которым заплатили за это деньги. При этом должны были начаться стычки с полицией и другие проявления насилия. Организаторы, как утверждается, даже приготовили бутафорскую кровь для большего эффекта.
Также, как утверждает полиция, подобные акции готовились в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях, то есть в регионах, расположенных между Киевом и российской границей.
Накануне МВД Украины сообщило о задержании группы людей, которые, как утверждается, планировали устроить беспорядки. Какие именно силы за ними стоят, и идёт ли речь о "российском следе", пока не сообщается.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил в ноябре 2021 года, что Россия может спровоцировать беспорядки в стране, чтобы "через протесты и митинги показать, что народ настроен против правительства". Не соглашаясь с утверждениями ряда западных СМИ и политиков об угрозе неминуемого вторжения России в Украину, украинские официальные лица утверждают, что Россия может избрать иной путь для подрыва украинской государственности - в частности, массовые беспорядки и попытки привести к власти пророссийское руководство.
Председателем сакребуло Рустави стал представитель партии Гахария
Представитель партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» Нодар Шерозия стал председателем сакребуло (городское собрание) города Рустави.
Кандидатуру Шерозия помимо трех членов его партии, поддержали 15 депутатов от самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение», пишет агентство «Новости-Грузия».
В голосовании не участвовали и не выдвигали своего кандидата представители правящей партии «Грузинская мечта». Поэтому на пост главы совещательного органа была представлена только одна кандидатура.
Cледует отметить, что Нодар Шерозия в 2016 году подвергся острой критике оппозиции и прессы за то, что был одним из трех чиновников мэрии Рустави, которым 14 раз за год была выписана надбавка к премии.
Нодар Шерозия в тот период занимал пост первого заместителя мэра Рустави и был в составе правящей партии «Грузинская мечта».
Согласно официальной имущественной декларации, первый заместитель мэра Нодар Шерозия в течение 2016 года получил 57 845 лари, из которых жалование составляло 27 тысяч, а 14 раз полученные премии и надбавки составили 30 845 лари.
Сакребуло Рустави входит в число тех местных совещательных органов, где большинство депутатских мест по итогам местных выборов в ноябре 2021 года получила оппозиция.
Всего в сакребуло Рустави 35 депутатов. Из них у «Грузинской мечты» 16 мест, и столько же у «Единого национального движения». Еще три мандата досталось партии «За Грузию».
В итоге в тех сакребуло, где перевес между числом депутатов от правящей партии и ЕНД стал минимальным, решающее слово в совещательном органе принадлежит депутатам от партии «За Грузию».
Представили партии экс-премьера уже возглавили сакребуло в Чхороцку и Цаленджиха.
В сухумских поликлиниках ограничили плановый прием больных
В связи с обострением эпидемиологической ситуации в сухумских поликлиниках ограничили плановый прием больных.
Как пишет агентство «Апсныпресс», соответствующий приказ издала начальник городского управления здравоохранения Ирма Воуба.
Всем лечебно-профилактическим учреждениям предписано соблюдать строгие противоэпидемические меры (карантин), прекратить доступ в лечебные учреждения посторонних лиц (родственников больных, сопровождающих и т.д.) и организовать охрану на входах.
Городской поликлинике, Детской поликлинике, Поликлинике №3 (Синоп) предписано ограничить прием соматических больных, принимать только температурящих больных.
Еще одним претендентом на пост югоосетинского лидера станет Александр Плиев
В ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 31 января обратилась Народная партия с уведомлением о проведении внеочередного съезда, на котором члены партии выдвинут претендента на должность президента.
«Сегодня к нам поступило уведомление от Народной партии, которая уведомила ЦИК о проведении внеочередного съезда партии по выдвижению кандидата в президенты, не указав, кого именно они выдвигают», – сказал агентству «Рес» член ЦИК Игорь Чочиев.
Как сообщили «Рес» в Народной партии, на съезде они намерены поддержать кандидатуру вице-спикера парламента, врача–реаниматолога Александра Плиева. Съезд партии пройдет 5 февраля в конференц-зале гостиницы «Ирыстон».
Ранее в ЦИК поступили уведомления от правящей партии «Единая Осетия» о проведении съезда по выдвижению действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок, а также инициативных групп: Владимира Пухаева, Гено Каджаева, Гарри Мулдарова, Альберта Валиева, Зелима Казиева, Алана Гаглоева, Ибрагима Гассеева, Анатолия Джиоева и общественной организации ветеранов, не указавшей своего кандидата.
Выборы югоосетинского лидера назначены на 10 апреля.
Сухумские детские сады закрыли на карантин
Глава сухумской администрации Беслан Эшба сегодня подписал распоряжение о закрытии на карантин с 31 января по 4 февраля дошкольных образовательных учреждений города.
Как пишет агентство «Апсныпресс», управлению образования поручено освободить работников детских садов от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы.
Ранее все сухумские школы закрыли на карантин до 4 февраля. Учителей в самопровозглашенной республике Абхазия призвали вакцинироваться от коронавируса в течение двух недель.
"Новая газета" подала на Кадырова заявление в Следственный комитет
"Новая газета" обратилась в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Поводом для этого стали слова руководителя региона в адрес члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной. Заявление подано на имя главы ведомства Александра Бастрыкина, уточняется в сообщении издания.
Речь идёт о посте Кадырова, который был опубликован 24 января в его телеграм-канале и посвящён теме похищения сотрудниками чеченских правоохранительных органов супруги федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. В записи глава Чечни называет Каляпина и Милашину "пособниками террористов" и утверждает, что они зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение".
"Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и своих дальнейших планах, а именно: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились." - говорится в заявлении "Новой газеты".
20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.
- 23 января министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".
Российского оппозиционера Дмитрия Гудкова не впустили в Грузию
Российского оппозиционера Дмитрия Гудкова не впустили в Грузию. Об этом на своей Facebook-странице сообщил сам политик.
«Прилетел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев. Решение политическое. О моем визите всех предупредили, я приехал по официальному приглашению. Были запланированы встречи с активистами и дипломатами. Объяснений нет, только сочувственные жесты пограничников. Все понимают, но… Вот тебе и центр российской эмиграции. Вот тебе и мягкая сила пополам с русским миром», — написал Гудков.
Дмитрий Гудков уехал из Россию в Украину в начале июня прошлого года. Бывший депутат Госдумы проходит подозреваемым по делу о неуплате по договору аренды. Сам он называет преследование со стороны российских властей политическим.
Издание SOVA напоминает, что в августе в Грузию не пустили соратницу Алексея Навального Любовь Соболь. Она тогда отмечала, что это может быть связано с нежеланием Тбилиси раздражать Кремль.
Совет Безопасности ООН обсудит вопрос о войсках РФ на границе с Украиной
Совет Безопасности ООН в понедельник, как ожидается, обсудит вопрос о ситуации вокруг Украины, которой, как утверждают страны Запада, грозит российское вооружённое вторжение.
Соединённые Штаты, которые стали инициатором заседания, призывают Россию объяснить, зачем она собрала у границ с Украиной вооружённую группировку численностью более 100 тысяч военнослужащих.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Россия, по всей видимости, попытается заблокировать обсуждение в Совете Безопасности, однако, по её словам, это ей не удастся, поскольку большинство стран-членов Совета "едины" в своём стремлении добиться от России объяснений. По её словам, действия России могут представлять угрозу для международного мира и безопасности.
Заместитель российского посла в ООН Дмитрий Полянский не согласен с такой оценкой. По его словам, это первый случай в истории, когда Совету Безопасности предложили обсудить "необоснованные предположения" одного из членов совета по адресу другого. Китай поддержал позицию России, указав на высказывания российских представителей о том, что они не хотят войны.
Никакого проекта резолюции по итогам дискуссии принимать не предлагается. Россия в любом случае обладает правом вето и, по всей видимости, заблокировала бы проект резолюции с осуждением её действий.
- В то время как страны Запада говорят об угрозе вторжения России в ближайшее время как о реальной, власти Украины с одной стороны указывают на то, что страна де-факто противостоит российской агрессии ещё с 2014 года, с другой утверждают, что в данный момент непосредственной угрозы широкомасштабного вторжения нет. Президент Украины Владимир Зеленский даже призвал западные СМИ не сеять панику в стране. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию "Левый берег" заявил, что на данный момент Россия не создала ударной группировки у границ с Украиной.
- Страны Запада предостерегают Россию от вторжения, утверждая, что в ответ на него введут разрушительные для российской экономики санкции. Российские высокопоставленные представители утверждают, что не хотят войны. В то же время они заявляют, что перемещения российских войск в пределах России – её внутреннее дело.
Грузия купит у США новую партию противотанковых комплексов Javelin
Правительство Грузии приняло решение о закупке у США новой партии противотанковых комплексов Javelin на сумму $30 млн. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства Грузии по итогам заседания кабмина.
"С целью укрепления обороноспособности Сил обороны Грузии и улучшения противотанковых возможностей правительство работает над покупкой дополнительной партии переносных противотанковых ракетных систем Javelin. Как известно, в 2021 году Госдепартамент США принял решение о возможной продаже Грузии систем Javelin на $30 млн", - сказано в сообщении, передает "Грузия Online".
Правительство Грузии планирует купить оружие в упрощенном порядке прямым перечислением из бюджета, добавили в пресс-службе.
В России новый рекорд зараженных коронавирусом за сутки: более 124 тысяч человек
В России установлен новый рекорд по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки: 124 070 человек. Таким образом, общее число заболевших приблизилось к 12 млн человек (11 861 077 человек), сообщили в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.
Умер за сутки от ковида 621 пациент: таким образом общее число умерших непосредственно от этой болезни выросло до 331 349 человек. Днем ранее число умерших составило 617 человек.
Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки снова превысило 9 тысяч человек. В 32 регионах число госпитализаций увеличилось по сравнению с предыдущим днем.
Также около 1,6 млн россиян с ковидом или подозрением на него находятся под наблюдением медиков.
Концентрация метана при взрыве в Ткибули превысила норму – инспекция труда
По данным Службы трудовой инспекции, причиной взрыва на Ткибульском руднике 30 января, по предварительным данным, стало нарушение правил техники безопасности при производстве взрывных работ.
«По первоначальным оценкам, при взрыве концентрация метана в воздухе превысила допустимую норму. Согласно действующему положению, буровзрывные работы запрещены при концентрации метана более 1%. Также нарушен второй пункт технического регламента, согласно которому взрывные работы должны проводиться под непосредственным контролем сотрудника технического надзора. Упомянутого лица в момент происшествия на месте не было», — сообщили в инспекции.
По решению службы, взрывные работы на месте трагедии прекращены. Окончательный отчет будет опубликован группой трудовых инспекторов после завершения расследования.
По предварительной информации, взрыв на Ткибульской шахте произошел 30 января около 11 часов утра. Девять человек получили ранения. Один скончался после того, как был доставлен в больницу Ткибули.
Лечение восьмерых раненых продолжается в клинике Хечинашвили в Тбилиси, куда их доставили прошлой ночью. Состояние одного из пострадавших особенно тяжелое.
МВД возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.
Рассмотрение вопроса о прекращении депутатских полномочий Джапаридзе, Нателашвили и Хоштария отложено
Заседание комитета по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии, на котором должны были рассмотреть вопрос о прекращении депутатских полномочий трех оппозиционных депутатов – Бадри Джапаридзе, Шалвы Нателашвили и Элене Хоштария, отложено.
По информации первого заместителя председателя космитета Гурама Мачарашвили, причина переноса заседания стала пандемия. Многие депутаты инфицированы коронавирусом, поэтому не смогли прийти в парламент, и кворум не собрался. Пока неизвестно, когда пройдет заседание комитета.
Комитет по процедурным вопросам и правилам сегодня должен был рассмотреть вопрос о прекращении депутатских полномочий трех оппозиционных депутатов – Бадри Джапаридзе, Шалвы Нателашвили и Элене Хоштария и представить свое заключение парламенту для принятия решения.
Ранее стало известно, что крупнейшая оппозиционная фракция в грузинском парламенте «Национальное движение - Сила в единстве» прекратит бойкот и примет участие в весенней парламентской сессии.
«Национальное движение» прекращает бойкот работы парламента
Крупнейшая оппозиционная фракция в грузинском парламенте «Национальное движение – Сила в единстве» прекратит бойкот и примет участие в весенней парламентской сессии. Об этом СМИ сообщила председатель фракции Хатия Деканоидзе.
«У нас партия многочисленная, многотысячная, с большой поддержкой, и множеством мнений. У нас была интенсивная дискуссия со всеми группами, которые борются за изменение текущей ситуации. Как и ожидалось, были разные мнения, но в субботу мы решили, что фракция включится в работу парламента, прекратит бойкот», - сказала Деканоидзе.
По ее словам, целью прекращения бойкота является создание временной комиссии по расследованию дела экс-президента Михаила Саакашвили, находящегося в заключении. Фракция намерена зарегистрировать ходатайство о создании комиссии по этому вопросу.
«Нацдвижение», избранное в парламент десятого созыва на выборах 2020 года, начало свою работу только 8 июня 2021 года, после нескольких месяцев бойкота. В партии считали, что выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии. Не прошло и месяца, как фракция вернулась в парламент, как она снова объявила бойкот: причиной стало массовое насилие над журналистами 5 июля.
Митинг против насилия властей Чечни над женщинами прошел в Осло
Перед зданием парламента Норвегии в Осло 28 января прошел митинг против насилия властей Чечни над женщинами. Его участниками стали представители чеченской диаспоры и норвежские активисты.
Всего на акцию, призванную обратить внимание властей стран Евросоюза на нарушение прав человека в Чечне, вышли около 50 человек. Они держали флаги непризнанной Ичкерии и плакаты на норвежском, английском, русском и чеченском языках: "Пусть правда восторжествует, а правосудие наступит", "Прекратите похищать людей", "Да пребудет проклятие Аллаха над беззаконниками". Некоторые пришли на митинг с детьми.
Собравшиеся обсуждали волну похищений проживающих в Чечне родственников оппозиционных режиму Рамзана Кадырова блогеров и активистов из Евросоюза и Турции. Также они затронули громкую историю с задержанием Заремы Мусаевой, матери бывшего юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева. Ее, напомним, насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный и удерживают там более недели без доступа адвокатов и родных.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. Позднее министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
- Освободить Мусаеву требуют Евросоюз, депутат Европарламента, Госдепартамент США и более 82 тысяч человек, подписавших онлайн-петицию в ее защиту.
- В Чечне с начала декабря были похищены десятки родственников критиков главы республики Рамзана Кадырова. Об исчезновении членов своих семей заявили шесть человек – правозащитники Абубакар Янгулбаев, Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, а также оппозиционные чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев.
- Митинги против нарушений прав человека и похищениях в Чечне за последнее время прошли в Страсбурге, Вене и Осло.
Рауль Хаджимба прокомментировал заявления, прозвучавшие на съезде Конгресса народа Абхазии
Экс-президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба прокомментировал «Нужной газете» некоторые идеи, прозвучавшие на съезде новой общественной организации «Конгресс народа Абхазии» в минувшую пятницу.
«Философско-психологическая примитивщина, озвученная Олегом Дамения, не стоит и выеденного яйца, и каких-либо комментариев. Что касается их заботы по поводу жителей Гальского района, думаю, им стоит обратиться к Станиславу Лакоба. Надеюсь он сумеет им членораздельно объяснить то, что до них еще не дошло. Еще раз хочу напомнить всем, что тему эту не стоит ворошить. Никто не позволит изменить положения, внесенные в закон о гражданстве», – сказал Хаджимба .
28 января в Сухуми прошел учредительный съезд Конгресса народа Абхазии, лидеры которого, в частности, заявили о необходимости выдачи гражданства жителям Гальского района.
На шахте в Ткибули произошел взрыв, один человек погиб
На шахте в Ткибули произошел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько человек. Один из них скончался в больнице.
По информации управляющей компании «Грузуголь», детали происшествия выясняют на месте представители Службы охраны труда компании.
«Произошел инцидент. Сейчас на шахту приехала наша охрана труда, они выясняют, что произошло. Мы пока точно не знаем, что произошло. Это еще предстоит уточнить, однако, насколько мне известно, пять-шесть человек ранены. Особенно сильно пострадал один мужчина, который, к сожалению, умер. Остальные пострадавшие имеют легкие ранения», – заявила глава службы по связям с общественностью «Грузугля» Гванца Делибадзе.
По информации главы ожогового центра университетской клиники им. Хечинашвили Гуги Кашибадзе, шахтеры, пострадавшие во время несчастного случая на шахте Миндели, предположительно, получили повреждения в результате взрыва метана.
«На рассвете в наш центр доставили восемь шахтеров. Предположительно, они получили различные травмы в результате взрыва метана. В ожогово-реанимационное отделение помещены трое человек, состояние одного из них особо тяжелое. У него поражено 60% тела, что усугубляется повреждением дыхательных путей и продолжающимся шоком. На данном этапе состояние здоровья у всех стабильное», – заявил Кашибадзе.
Как заявили Первому каналу Грузии в МВД, начато расследование по статье 240 УК Грузии, предусматривающей нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.
В Грузии за сутки выявили 13 150 новых случаев коронавируса, скончались 35 человек
В Грузии выявлено 13 150 новых случаев инфицирования коронавирусом. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние сутки в стране выздоровели 8 503 человека, скончались 35 пациентов. Было проведено 45 623 теста, в том числе 27 148 антигенных и 18 475 - ПЦР-тестов. Показатели положительности выявления коронавируса составляют: за сутки - 28,82%, за последние 14 дней - 20,75%, за последние семь дней - 23,8%.
Всего за время пандемии в Грузии выявлено 1 175 923 случая заражения коронавирусом, 14 980 человек скончались.
Всего было проведено 2 712 889 прививок, за день вакцинированы 1 665 человек.
Канада вывезет из Киева часть сотрудников посольства
Власти Канады в воскресенье заявили, что временно вывезут с территории Украины сотрудников канадского посольства, в присутствии которых в Киеве нет насущной необходимости, а также остающихся в стране членов семей дипломатов.
В заявлении МИД Канады говорится, что дипмиссия в Киеве продолжает работу. Причиной эвакуации части дипломатов названы соображения безопасности.
Ранее Соединенные Штаты, Великобритания и ряд других стран предписали членам семей сотрудников дипломатических миссий в Украине покинуть эту страну - из-за опасений возможного российского вооруженного вторжения, которое, по оценке разведслужб, может начаться практически в любой момент и внезапно.
Большинство стран ЕС к таким мерам не прибегло. В Киеве решения о вывозе дипломатов и членов их семей подвергли критике, отметив, что ситуация с безопасностью в стране остается под контролем.
Министр обороны Канады Анита Ананд, которая находится в Киеве с визитом, в воскресенье заявила о передислокации находящихся в Украине канадских военнослужащих в западные регионы страны - дальше от российских границ. По ее словам, которые приводит The Globe and mail, канадские военные «переместились к западу от реки Днепр» из соображений предосторожности. Около 200 канадских военных находятся на территории Украины для обучения украинских военнослужащих. В стране есть и другие военнослужащие стран НАТО, однако в Североатлантическом союзе неоднократно заявляли, что они не будут участвовать в боевых действиях в случае российского вторжения.
Начался сбор подписей против «партии войны» в российском руководстве
В Интернете начался сбор подписей против возможного российского вторжения в Украину. Документ под названием «Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве» опубликован на сайте «Эха Москвы». Под ним подписался ряд видных представителей российской интеллигенции. Сбор подписей ведет Конгресс интеллигенции.
Как говорится в заявлении, «граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России. Они не только живут в неопределенности – начнется ли большая война, но и наблюдают резкий рост цен и падение национальной валюты». Авторы документа утверждают, что внутри российской власти сформировалась «партия войны», которая хочет навязать обществу «идею священной войны с Западом». Авторы же заявления хотят выразить «точку зрения той части российского общества, которая ненавидит войну, и считает преступлением даже само использование военной угрозы». По их мнению, «России не нужна война с Украиной и Западом», а возможная война «не только не соответствует интересам России, но и несет в себе угрозу самому ее существованию».
Подписавшиеся под заявлением утверждают, что сделают все возможное, чтобы предотвратить войну. Среди них, в частности, правозащитники Лев Пономарев*, Валерий Борщев, Светлана Ганнушкина, политики Леонид Гозман, Григорий Явлинский, Лев Шлосберг, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович*, поэт Вероника Долина и другие. Многие из них подписывали ранее другие открытые письма с осуждением российской политики в отношении Украины.
Кто именно входит в «партию войны» в российском руководстве и кто, соответственно, принадлежит в нем к «партии мира», из письма неясно.
Российские власти заявляют, что не готовят военного вторжения в Украину и не хотят войны. Число подобных заявлений в последние дни растет - о нежелании войны заявили, в частности, глава МИД России Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие. При этом страны Запада и Украина отмечают, что Россия продолжает наращивать свою вооруженную группировку у украинских границ и призывают Москву, в случае, если она действительно выступает за мир, к деэскалации ситуации. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье заявил, что если российские официальные лица всерьез говорят о том, что желают мира, то они должны продолжить дипломатические переговоры, а также отвести войска.
* Лев Пономарев и Виктор Шендерович включены в реестр СМИ-»иностранных агентов»
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