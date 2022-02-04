COVID-19 в Южной Осетии: 161 новый случай, один – летальный

4 февраля в Пекине – официальная церемония открытия Олимпийских игр. Зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в КНР с 4 по 22 февраля. Сборная России, в составе которой более 200 спортсменов, будет принимать участие в Олимпиаде под флагом ОКР (Олимпийского комитета России) – из-за неснятых ограничений после громких допинговых скандалов. Во время награждения российских спортсменов вместо гимна будет звучать музыка П. И. Чайковского, а на одежде не будет российской символики.

Для присутствия на церемонии открытия Олимпиады в Пекин прибыл российский президент Владимир Путин, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (СAS), которое стало частью наказания для России за вмешательство в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Этот запрет был обойден, потому что Владимира Путина пригласил в Пекин лично председатель КНР Си Цзиньпинь.

Девять стран мира, в том числе США, Великобритания, Канада и Австралия, объявили "дипломатический бойкот" Олимпийским играм 2022 года. Спортсмены будут участвовать в соревнованиях, однако официальных представителей этих стран на олимпийских мероприятиях не будет. Бойкот объявлен в знак протеста против геноцида уйгуров в Китае, в результате которого более миллиона китайских мусульман без суда заключены в так называемые "лагеря перевоспитания". В ответ на это представители КНР уже заявили, что все бойкотирующие Пекин страны "заплатят цену за свои ошибочные действия".

Организаторы Олимпиады проводят ее с жесточайшими антиковидными ограничениями, из-за которых в них уже не могут участвовать некоторые спортсмены, получившие положительный результат теста на коронавирус. Возможно, соревнования будут проходить со зрителями, но окончательное решение по этому вопросу будет принято накануне Олимпиады. Открытие состоится на знаменитом национальном стадионе, более известном как "Птичье гнездо".

Каждый день тесты на коронавирус сдают и журналисты, освещающие соревнования. В их числе – корреспондент Казахской службы Радио Свобода Руслан Меделбек. По его словам, он сделал два теста до поездки в Китай, потом сдал еще один в аэропорту Пекина. На специальном автобусе журналистов отвезли в гостиницу. По словам журналиста, она огорожена забором и выйти свободно из-за ковидных ограничений нельзя:

Отель огорожен забором, и выйти из него невозможно

– Мы живем в отеле, в котором находятся только журналисты. Всего там 15 отелей для сотрудников СМИ. Отель огорожен забором, и выйти из него невозможно. Перед отелем стоят три охранника, внутри отеля есть два охранника. Нас не выпускают на улицу, нельзя просто выйти погулять, никуда нельзя выходить. Мы садимся в специальный автобус, и нас отвозят в медиацентр. Мы там работаем, сидим, и оттуда нас отправляют на другие объекты, на которых будут соревнования. Каждое утро мы сдаем ПЦР-тест в отеле. Если будет позитивный, сдаем второй раз. Второй раз позитивный – нас будут отправлять из отеля в изоляционный центр. И мы будем там так же сдавать каждый день тест, и этот тест должен быть негативный два раза, два раза через 24 часа. Если будут какие-то симптомы, то нас отправят в госпиталь.



– Что с интернетом?

В отеле я не смог открыть фейсбук, инстаграм и телеграм

– Интернет в отеле такой, что я не мог открыть вообще фейсбук, инстаграм, телеграм, все закрыто. Сайты Радио Свобода и "Настоящего времени" здесь заблокированы. Но там, где спортивные объекты, все открывается, и скорость 5G. А если идешь в отель, то открываются только определенные сайты. Со спортсменами мы можем общаться только после соревнований на пресс-конференциях.

– Вы планируете какие-то развлечения?

Здесь такая аура, что всего опасаешься

– Здесь явно не будет такой возможности. Здесь такая аура, что всего опасаешься. Даже в аэропорту не было атмосферы праздника – волонтеры, которые нас встречали, были в скафандрах. И очень боишься положительного теста, везде ищешь антисептик, никогда не снимаешь маску, всегда в руках салфетка. Если сидишь где-то, все вытираешь. Я замечаю, что люди везде стараются сидеть подальше друг от друга. Тревога чувствуется у всех. Сегодня, например, три моих знакомых в ковидном центре, на самоизоляции. И еще три человека сидят в отеле на карантине, – рассказал накануне открытия Олимпиады корреспондент Радио Свобода Руслан Меделбек.

Из-за антидопинговых санкций Россия выступает на Олимпиаде в Пекине под флагом Олимпийского комитета России. У спортсменов не будет ни флага, ни гимна при награждении. Спортивный эксперт, редактор олимпийских видов спорта издания sports.ru Алексей Авдохин полагает, что допинговые скандалы, в которые были втянуты российские спортсмены, уже позади, а отсутствие российской символики вряд ли повлияет на их боевой дух:

Спротсмены приезжают выступать за свое имя

– Конечно, все это никак не отразится на их результатах. Все спортсмены – профессионалы, они приезжают выступать в первую очередь за свое имя, за свою фамилию, и они понимают, что в любом случае представляют Россию. Потому что название "Россия" есть даже в аббревиатуре, которая будет сопровождать российских спортсменов на этой Олимпиаде, несмотря на запрет. Конечно, это будет иметь какое-то моральное значение с точки зрения каких-то внешних атрибутов, но конкретно результаты спортсменов это не ухудшит.

– К сожалению, у России плохая допинговая репутация. Стоит ли ждать какого-то повышенного внимания к российским спортсменам в связи с этим?

Больших допинговых скандалов именно с российскими спортсменами не было уже давно

– Я думаю, это уже в прошлом. После Олимпиады в Сочи, после которой Россия до сих пор несет наказание, прошло уже достаточно много времени. Больших допинговых скандалов именно с российскими спортсменами уже давно не было. И даже вот эта санкция сейчас связана уже не с Олимпиадой в Сочи, а с техническими нарушениями, с тем, что Россия предоставила измененную базу данных из Московской антидопинговой лаборатории. Какие-то единичные случайные эпизоды, как было, например, на Олимпиаде в Пхенчхане четыре года назад, когда у одного из керлингистов нашли мельдоний, и всего два допинговых случая было у российской сборной. Такие эпизоды возможны, но подозревать всю сборную, я считаю, это маловероятно. Скорее, здесь стоит опасаться других тестов – на коронавирус, отстранений за них. Но это возможно с любой сборной.

– Что вы думаете о беспрецедентных антиковидных мерах, которые предпринял Китай и для журналистов, и для спортсменов накануне Олимпиады? Как это может отразиться на соревнованиях, на их духе?

Это уже немножко другая Олимпиада, не та, к которым мы привыкли

– Конечно, это уже немножко другая Олимпиада, не та, к которым мы привыкли. Китай вправе сам устанавливать ограничения и требования, потому что альтернатива – отмена Игр. Естественно, лучше провести их даже в таком ограниченном, урезанном варианте, чем полностью отменять. Мои коллеги находятся сейчас в Пекине и передают информацию, насколько все там строго, сложно и серьезно устроено, но это нормально. Я считаю, что, если эти меры действительно призваны защитить, оградить Олимпиаду от коронавируса, конечно, это имеет право на существование.

– Не секрет, что Олимпиада и политика очень сильно переплетены. Мы знаем, что Спортивный арбитражный суд запретил Владимиру Путину, российскому президенту, посещать Олимпийские игры как раз из-за всех этих технических историй, связанных с допинговым скандалом. Тем не менее Владимир Путин планирует быть на открытии Олимпиады. Как вам кажется, эта история может иметь какие-то политические последствия?

Это легально - Путин получил личное приглашение от Си Цзиньпиня

– Это вполне легальная история. В том положении, которое принял Спортивный арбитражный суд, есть оговорка, что президент имеет право посетить Олимпиаду, если он будет приглашен руководителем Китая. Так и получилось, я так понимаю, он получил личное приглашение от Си Цзиньпиня, и в таком случае это ограничение на Путина не распространяется. То есть здесь никаких нарушения я не вижу, все легально. Все по закону, и я думаю, что ни МОК, ни ВАДА не будут иметь к этому никаких претензий, – рассказал спортивный журналист Алексей Авдохин.

Праздничная атмосфера Олимпиады омрачена не только тотальными коронавирусными ограничениями, но и бойкотом, который ей объявили девять стран: Австралия, Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Косово, Литва, США и Япония. Бойкот объявлен из-за нарушения прав уйгуров в Китае. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, "учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года в Пекине", так как Вашингтон не собирается способствовать "фанфарам" Олимпийских игр".



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение о бойкоте – это "желание США полностью доминировать, поэтому это не просто политизация. Надо говорить, на мой взгляд, просто о развале мирового спорта, в том числе в интересах Соединенных Штатов. Правила переписываются, исходя из их идеологических установок", сказала Мария Захарова.

Поможет ли политическое обострение отношений между Китаем и странами-участницами бойкота Олимпиады-2022 решить проблему уйгуров, рассуждает научный консультант Московского центра Карнеги, эксперт по Китаю и Центральной Азии Темур Умаров:

Страны Запада объявили дипломатический бойкот, потому что не было другого выхода

– На самом деле, дипломатический бойкот страны Запада объявили потому, что просто не было другого выхода. Сейчас противостояние Китая с США и их союзниками достигло той степени, при которой нормальное участие дипломатов в празднике, который организует Китайская народная республика в лице Коммунистической партии Китая, просто невозможно. На фоне какой-нибудь гибридной войны политики и дипломаты вежливо улыбаются и жмут друг другу руки. Но здесь это невозможно. Поэтому для западных стран это был единственный выход: чтобы одновременно не пойти на слишком радикальный шаг, например объявить полный бойкот, не отправлять своих спортсменов, но при этом продемонстрировать, что они против того, что происходит внутри Китайской Народной Республики. Об эффективности этого говорить совершенно не стоит. Наоборот, это лишний раз демонстрирует китайскому руководству, насколько сильный идеологический разрыв сейчас существует между этими странами. И руководство КНР будет это использовать для внутренней своей аудитории, чтобы показать: вот, смотрите, насколько мы разные, насколько правильно мы идем своим путем, и никто извне не имеет права нам диктовать то, как нам распоряжаться своим суверенитетом, и так далее.



– Если говорить о существовании проблемы геноцида уйгуров, насколько болезненной для 21-го века она вам кажется?

Это очень болезненная тема, но повлять на проблему извне никак невозможно

– Конечно, это очень болезненная тема. Но то, что происходит в Китае, в особенности в Синьцзян-Уйгурском районе, лишний раз доказывает, что сегодняшние международные отношения – это зона исключительного прагматизма. Здесь нет понятий – эмоции, сопереживание, сочувствие, все действуют исходя лишь из своих собственных прагматических интересов. Именно поэтому мы видим, что Россия, где тоже проживает немалое количество мусульман, игнорирует эту проблему, и другие мусульманские страны, например страны Центральной Азии, тоже игнорируют эту проблему, и страны Ближнего Востока, и так далее. Это происходит потому, что Китай важен для них в экономическом и политическом смыслах. Экономика и политика здесь неразрывно связаны, и выгода поддерживать хорошие отношения с Китаем перекрывает необходимость вступаться за себе подобных, за национальные и религиозные меньшинства. Это просто лишний раз доказывает, что на эту проблему повлиять извне никак невозможно, – считает эксперт Московского центра Карнеги Темур Умаров.

Радио Свобода