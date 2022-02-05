Югоосетинская Народная партия выдвинула кандидатом в президенты Александра Плиева

Народная партия Южной Осетии сегодня, 5 февраля, проголосовала за выдвижение кандидатом на должность президента самопровозглашенной республики врача-реаниматолога, вице-спикера парламента, бывшего лидера партии Александра Плиева.

Съезд партии прошел в цхинвальском Доме культуры (Совпроф).

«Генеральный совет партии единогласно решил поддержать кандидатуру Александра Плиева. Я отказался от выдвижения своей кандидатуры в пользу Александра Михайловича, поскольку считаю, что к этому решению человек должен прийти осознанно. Я знаю, что Александр Михайлович, в случае его избрания президентом, до конца будет работать на благо народа», - сказал лидер Народной партии Сергей Харебов.

Он заверил присутствующих, что никакого раскола в партии нет, «и мы все вместе будем работать до конца, ради процветания республики».

Количество избранных делегатов съезда составило 147 человек, количество зарегистрированных делегатов съезда – 145 человек, сообщает информагентство «Рес».

В результате голосования простым большинством председателем съезда был выбран Сергей Харебов, секретарем – Аслан Кутаров. На съезде также присутствовал еще один претендент на президентский пост – депутат парламента Гарри Мулдаров.

Решение за кандидатуру Александра Плиева принималось путем тайного голосования. Количество бюллетеней, использованных для голосования, составило 117, количество бюллетеней «за» – 116 человек, «против» – 1. Таким образом, Александр Плиев простым большинством голосов был избран кандидатом на пост президента от Народной партии.

«Я прекрасно понимаю, какая ответственность возложена на мои плечи, спасибо большое за ваше доверие. Мы готовы сделать все, чтобы облегчить жизнь нашему народу. Прошло 14 лет с войны и с тех пор мы должны были жить намного лучше, ведь для этого у нас есть все условия. Спасибо России, которая оказывает нам большую помощь. Все наши желания, наша программа связаны с улучшением качества жизни и объединением народа, потому что мы разрозненны. Если не будет единства у нации – у нее не будет будущего. Для нас все жители Осетии – наши братья и сестры», - сказал Плиев и отметил, что если Народная партия придет к власти, все виновные будут отвечать по закону и еще раз поблагодарил за доверие.