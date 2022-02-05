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Югоосетинская Народная партия выдвинула кандидатом в президенты Александра Плиева
Народная партия Южной Осетии сегодня, 5 февраля, проголосовала за выдвижение кандидатом на должность президента самопровозглашенной республики врача-реаниматолога, вице-спикера парламента, бывшего лидера партии Александра Плиева.
Съезд партии прошел в цхинвальском Доме культуры (Совпроф).
«Генеральный совет партии единогласно решил поддержать кандидатуру Александра Плиева. Я отказался от выдвижения своей кандидатуры в пользу Александра Михайловича, поскольку считаю, что к этому решению человек должен прийти осознанно. Я знаю, что Александр Михайлович, в случае его избрания президентом, до конца будет работать на благо народа», - сказал лидер Народной партии Сергей Харебов.
Он заверил присутствующих, что никакого раскола в партии нет, «и мы все вместе будем работать до конца, ради процветания республики».
Количество избранных делегатов съезда составило 147 человек, количество зарегистрированных делегатов съезда – 145 человек, сообщает информагентство «Рес».
В результате голосования простым большинством председателем съезда был выбран Сергей Харебов, секретарем – Аслан Кутаров. На съезде также присутствовал еще один претендент на президентский пост – депутат парламента Гарри Мулдаров.
Решение за кандидатуру Александра Плиева принималось путем тайного голосования. Количество бюллетеней, использованных для голосования, составило 117, количество бюллетеней «за» – 116 человек, «против» – 1. Таким образом, Александр Плиев простым большинством голосов был избран кандидатом на пост президента от Народной партии.
«Я прекрасно понимаю, какая ответственность возложена на мои плечи, спасибо большое за ваше доверие. Мы готовы сделать все, чтобы облегчить жизнь нашему народу. Прошло 14 лет с войны и с тех пор мы должны были жить намного лучше, ведь для этого у нас есть все условия. Спасибо России, которая оказывает нам большую помощь. Все наши желания, наша программа связаны с улучшением качества жизни и объединением народа, потому что мы разрозненны. Если не будет единства у нации – у нее не будет будущего. Для нас все жители Осетии – наши братья и сестры», - сказал Плиев и отметил, что если Народная партия придет к власти, все виновные будут отвечать по закону и еще раз поблагодарил за доверие.
- Президентские выборы в Южной Осетии назначены на 10 апреля.
Другие новости дня
Пресс-секретарь МИД Армении: Визит Пашиняна в Турцию не обсуждается
Визит премьер-министра Армении в Турцию и его участие в дипломатическом форуме в Анталье не обсуждается. Об этом в Facebook написал пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил турецкому изданию A Haber, что Пашинян в марте посетит с визитом Турцию и примет участие в дипломатическом форуме в Анталье. Говоря об армяно-турецком диалоге по нормализации отношений, Октай, согласно турецкому изданию, заявил, что в Анкаре хотят, чтобы этот процесс ускорился.
Как сообщает Радио Азатутюн, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что пригласил своего армянского коллегу Арарата Мирзояна и специального представителя Армении по диалогу с Турцией Рубена Рубиняна принять участие в дипломатическом форуме в Анталье.
Армянская сторона заявила, что рассматривает возможность участия в форуме.
14 января в Москве состоялась первая встреча специальных представителей Армении и Турции по диалогу о нормализации Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Стороны оценили эту встречу в целом положительно. Вторая встреча Рубинян-Кылыч запланирована на 24 февраля в Вене.
С территории музея Дадиани украли бронзовую скульптуру колхидской богини
Неизвестные украли бронзовую скульптуру колхидской богини с территории государственного историко-архитектурного музея Дадиани в Зугдиди. Об этом сообщает местное агентство OdishiNews.
Сотрудники музея обнаружили пропажу во время утреннего обхода. О факте незамедлительно сообщили в полицию. «Статуя пропала. Мы обратились в полицию, они уже начали следственные мероприятия», - сказал директор музея Давид Окуджава.
В администрации журналистам также рассказали, что это не первый подобный случай. Некоторое время назад статую повредили вандалы. Вскоре факт повторился. Тогда возле скульптуры нашли записку, в которой злоумышленники объясняли, что борются с идолопоклонством.
Бронзовая скульптура «Колхиш Нана» бала установлена в саду музея Дадиани в 2018 году. Она является копией фигурки, найденной археологами при раскопках в селе Цаиши Зугдидского муниципалитета в 2005 году. Артефакт относится к первой половине VIII века до н.э. Считается, что прообразом колхидской богини была фригийская богиня Кибела.
Давид Санакоев намерен выдвинуться на пост президента от инициативной группы
В Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 5 февраля, поступило уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению депутата парламента Давида Санакоева кандидатом в президенты республики на предстоящих 10 апреля президентских выборах.
«Инициативная группа уведомила ЦИК о проведении собрания в здании Совпрофа 11 февраля по выдвижению Санакоева Давида Георгиевича кандидатом в президенты», - сообщил нформагентству «Рес» член ЦИК республики Игорь Чочиев.
В югоосетинский ЦИК ранее поступили уведомления от правящей политической партии «Единая Осетия» о проведении съезда по выдвижению действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова на второй президентский срок, Народной партии, партии «Единство народа» и еще 12 инициативных групп.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
«Мемориал» проверят по статье о реабилитации нацизма
Следственный комитет России начал проверку общества «Международный Мемориал» после обращения движения «Ветераны России». Оно требует привлечь «Мемориал» к ответственности за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает РБК.
Председатель правления общества Ян Рачинский сообщил, что его уже вызвали к следователям.
«Ветераны России» обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру 27 декабря, накануне слушаний о ликвидации «Международного Мемориала» в Верховном суде. Представители движения в открытом письме утверждали, что обнаружили в списке жертв политических репрессий, который составляет «Мемориал», имена еще 19 «нацистских пособников, на чьих руках кровь мирных граждан». В «Мемориале» ранее признали ошибку в базе данных и исправили ее.
Обвинения в реабилитации нацизма общество категорически отвергает и считает, что прокуратура использовала обращение «Ветеранов России» без всякой проверки.
По статье за реабилитацию нацизма грозит до пяти лет тюрьмы.
- «Ветераны России» в октябре 2021 года жаловались в Следственный комитет и Генпрокуратуру на рэпера Моргенштерна, усомнившегося в необходимости тратить миллионы на празднование Дня Победы. Следователи начали проверку высказываний рэпера. В ноябре стало известно, что Моргенштерн уехал из России.
- В январе «Ветераны России» пожаловались в Следственный комитет и Генпрокуратуру на писателя Виктора Шендеровича, признанного СМИ-«иноагентом». Авторы заявления потребовали привлечь Шендеровича к уголовной ответственности по статье о реабилитации нацизма. Отдельно «Ветераны России» отметили, что празднование Дня Победы Шендерович называет «победобесием», а шествие «Бессмертный полк» «глумлением прежде всего над тем, кто в этой страшной войне пострадал». Шендерович покинул Россию.
Оппозиционному депутату Давиду Киркитадзе назначен залог в размере 5 000 лари
В отношении депутата парламента Грузии от оппозиционного «Единого национального движения» Давида Киркитадзе избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 000 лари (около 1 650 долларов). Соответствующее решение принял Руставский районный суд, пишет SOVA.
Прокуратура требовала залог в 10 000 тысяч лари, в то время как сторона защиты настаивала на том, чтобы Киркитадзе не была избрана мера пресечения. Сам фигурант дела судебное заседание покинул в знак протеста и не присутствовал на оглашении решения. Он назвал процесс постановочным, заявив, что не верит в справедливость грузинского суда.
Против депутата и еще троих лиц возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом у офиса ЕНД в Рустави. По версии следствия, 24 октября 2021 года они совершили нападение на лиц, протестующих против деятельности партии.
Три фигуранта дела проходят по статье о насилии, а Киркитадзе предъявлено обвинение по статье 126, прима-части 1, подпункту «С» Уголовного кодекса Грузии (Иное насилие, причинившие физические или психические страдания потерпевшему). Обвинение предусматривает до двух лет лишения свободы.
По словам адвоката Александра Мгеладзе, оппозиционный депутат не совершал преступления, и напротив, защищался. В свою очередь прокуратура утверждает, что Давид Киркитадзе не мог обороняться, поскольку никто не применял к нему физического насилия.
США восстановили исключения из санкций в отношении Ирана
США восстановили исключения из санкций в отношении Тегерана, позволяющие зарубежным компаниям вести работы в области мирного освоения атома на некоторых объектах в Иране. Это должно помочь в восстановлении ядерной сделки, сообщает Reuters.
Исключения позволяют компаниям из России, Китая и Европы вести деятельность на ядерных объектах в Иране без риска попасть под санкции.
Ядерная сделка была подписана в 2015 году. В ней, помимо Ирана, участвовали Россия, США, Великобритания, Германия, Китай и Франция. Соглашение предусматривало ограничение ядерной программы Ирана взамен на снятие с Тегерана международных санкций.
Исключения для международных компаний затрагивали работы по обогащенного урана для Тегеранского исследовательского реактора, реконструкцию исследовательского реактора в Араке под гражданские нужды и вывоз отработанного топлива.
- В 2018 году экс-президент США Дональд Трамп вышел из сделки и возобновил односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств и вновь приступил к ядерным разработкам. В мае 2020 года Вашингтон объявил о решении прекратить исключения.
- Нынешний президент США Джо Байден не раз обещал вернуться в соглашение. Для этого ему необходимо отменить санкции. Вашингтон готов пойти на это, но США хотят, чтобы сначала Иран отказался от разработок. В свою очередь Тегеран хочет, чтобы сначала сняли ограничения. В конце прошлого года США и Иран начали непрямые переговоры о возможном возвращении к ядерной сделке.
Коронавирус в Грузии: 23 134 новых случая заражения, 33 человека скончались
В Грузии за сутки выявлено 23 134 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 1 295 505.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 10 667;
- Имерети – 3 566;
- Аджария – 2 207;
- Самегрело – Земо Сванети – 1 611;
- Квемо Картли – 1 379;
- Шида Картли – 1 050;
- Кахети – 1 014;
- Гурия – 572;
- Мцхета-Мтианети – 497;
- Самцхе-Джавахети – 449;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 122.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 17 594 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 1 071 560 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 33 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 15 174 случай летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 208 745 (+5 507). В тяжелом состоянии находится 1 151 пациент, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 278 лиц.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 5 840 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 1 954 человека;
- В карантинных пространствах находятся – 51 человек;
- Проходят лечение на дому – 200 951 человек;
За последние 24 часа было проведено 76 205 тестов. В том числе 48 711 исследований на антиген и 27 494 PCR-тестов (ПЦР – полимеризационная цепная реакция). Дневной показатель положительных ответов – 30,36%. Показатель за последние 14 дней – 26,16%.
В Абхазии за сутки выявили 561 новый случай заражения коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 877 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 561 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 67 пациентов. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 17 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 8 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 23, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 16 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 46 074 человека. Зарегистрировано 602 летальных случая. Выздоровели 38 005 человек.
За сутки в Южной Осетии выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом
Югосетпотребнадзор за сутки выявил 121 новый случай (днем ранее 161) заражения коронавирусом из 350 проб, сообщила информагентству «Рес» сегодня, 5 февраля, глава ведомства Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2 тысячи 30 человек, 40 сняты за сутки с учета медиков с отрицательным результатом теста», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
Количество инфицированных с начала пандемии в самопровозглашенной республике Южная Осетия составило 12 975 человек, 10 945 - выздоровели. Всего за время пандемии в республике было проведено 63 511 исследований на COVID-19.
С начала января в Южной Осетии наблюдается резкий рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом, до 6 февраля в республике закрыты школы и детсады, запрещено проведение массовых мероприятий.
Из-за коронавируса почти четверть школ Грузии переведены на дистанционку
В Грузии 627 школ переведены на дистанционный режим обучения из-за коронавируса – это более 23% от всего числа частных и государственных образовательных учреждений в стране. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минобразования.
«Чтобы предотвратить внутреннее распространение, школы соблюдают санитарные рекомендации, а отдельный класс или школа сразу переходят на дистанционное обучение», - подчеркнули в ведомстве.
За последнюю неделю коронавирус был выявлен у 5,8% учителей, что является беспрецедентным показателем, пишет агентство «Новости-Грузия». Для сравнения, на прошлой неделе он составлял 2,7%. Что касается учащихся школ, здесь уровень заболеваемости за неделю вырос с 0,9% до 2,1%.
На данном этапе 146 педагогов, относящихся к группе риска, выразили желание работать на «удаленке» и проводят уроки только дистанционно. Вакцинированы 73,6% учителей и представителей администрации школ.
Более чем в 400 учреждениях регулярное тестирование педагогов на ковид проводят школьные врачи, которые прошли переподготовку. В остальных случаях за процесс отвечают представители Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.
В Минобразования напоминают, что родители или опекуны учеников школ могут выбрать между формой очного посещения уроков и дистанционным обучением. Для этого следует подать заявку на сайте министерства образования - для этого выделен один день недели, четверг. Заявки принимаются с 00:00 до 18:00.
Определены кандидаты на пост глав новых ведомств на базе Службы госинспектора Грузии
Специальная комиссия определила кандидатов на пост руководителей двух новых ведомств, образованных после упразднения Службы государственного инспектора. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
На должность главы Службы по защите персональных данных претендуют Каха Маградзе, Лела Джанашвили и Тамар Алпаидзе, а на должность главы Специальной следственной службы – Элене Алавердашвили, Эмзар Гагнидзе и Кока Кацитадзе.
«Конкурсная комиссия определила кандидатов, проведя с каждым из них индивидуальные собеседования после голосования. Члены комиссии заслушали тех кандидатов, которые удовлетворяли квалификационные требования и располагали всей документацией, необходимой для конкурса. В целом индивидуальные собеседования провели с 15 кандидатами», - сообщили в пресс-службе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили должен будет одобрить по два кандидата на каждую из вакантных должностей. После обновленный список кандидатов отправят на утверждение парламенту.
- Парламент Грузии 30 декабря 2021 года утвердил пакет поправок об упразднении Службы государственного инспектора и создании на ее базе двух новых структур – Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы. Новшества вступят в силу с 1 марта 2022 года.
- Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.
Из-за снегопада на дорогах Грузии установлены ограничения
Непогода создала проблемы на дорогах Грузии. Из-за интенсивного снегопада на отдельных участках запрещено передвижение транспорта. Об этом говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.
Из-за сильного снегопада на участке Чумателети-Хуневи дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Остальной транспорт передвигается свободно.
Снегопад создал проблемы и на дороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда внутригосударственного значения. В частности, через перевал Паравани не пускают большегрузы и автобусы вместимостью более 30 мест. Ограничения не распространяются на другие виды транспортных средств.
Аналогичные ограничения действуют на участке дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), где запрещено передвижение грузовиков.
С 4 по 6 февраля на всей территории Грузии ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о сильном ветре, дожде, метели в горных районах и шторме на море.
Глава СПЧ попросил Бастрыкина забрать из Чечни дело Мусаевой
Советник президента России и председатель совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев попросил у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина забрать дело Заремы Мусаевой из Чечни. Он предлагает передать расследование в Центральный аппарат ведомства комитета или в управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. Об этом сообщается на сайте СПЧ.
«Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные.» - заявил Фадеев.
Ранее адвокат Заремы Мусаевой впервые после ее задержания и ареста был допущен к ней в СИЗО. Юрист сообщил, что супруга бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева чувствуется себя «очень плохо». Мусаевой тяжело ходить, а ее координация в пространстве нарушена. Адвокат намерен настаивать на дополнительных медицинских обследованиях.
Адвокатская палата Нижегородской области намерена обратиться в прокуратуру после того, как несколько сотрудников правоохранительных органов Чечни ударили адвоката Наталью Добронравову во время задержания Заремы Мусаевой. Об этом сообщает издание «Адвокатская улица».
Также стало известно, что «Комитет против пыток» (признан в России «иноагентом») обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет России из-за высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова, депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова и других представителей правительства республики. Делимханов пообещал отрезать головы членам семьи правозащитника Абубакара Янгулбаева. До этого Кадыров записал видео с угрозами в их адрес, заявив, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». «Комитет против пыток» просит проверить законность таких высказываний.
20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. С момента похищения достоверной информации о судьбе и состоянии здоровья больной инсулинозависимым диабетом Заремы Мусаевой нет. К ней не допускают адвокатов.
- 23 января министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
- Европейский союз призвал Россию освободить Зарему Мусаеву.
- Братья Ибрагим и Абубакар Янгулбаевы, их отец федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев и сестра находятся за границей. Ибрагим объявлен в федеральный розыск и арестован заочно.
Россияне обыграли украинцев в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
Сборные России и Украины по мини-футболу сыграли в полуфинале Чемпионата Европы. Матч прошел в Нидерландах и закончился победой россиян со счетом 3:2. Последний раз россияне играли в финале 2016 году, а выигрывали турнир всего однажды – в 1999 году.
Из-за коронавирусных ограничений перед стартовым свистком игроки сборных не пожали друг другу руки.
Во время матча украинские болельщики начали выкрикивать политические и антироссийские лозунги. Представители УЕФА сделали им предупреждение.
Организаторы чемпионата разводили сборные Украины и России вплоть до полуфинальной стадии. Это связано с напряженными отношениями между странами после российской аннексии Крыма в 2014 году и вооруженного конфликта в Донбассе.
В российской Ассоциации мини-футбола высоко оценили игру украинской команды и отметили, что отношения между сборными останутся «нормальными и спортивными». Украинская ассоциация футбола подчеркнула, что болельщики создали на трибунах «фантастическую атмосферу», а команда дала бой «принципиальному сопернику».
«Мемориал» подал ходатайство о приостановке ликвидации
Историко-просветительское общество «Международный Мемориал» (признано «иностранным агентом») подало в Верховный суд России ходатайство о приостановке ликвидации. Жалобу рассмотрят 28 февраля. Об этом сообщается на сайте «Международного Мемориала».
Юристы организации основывают ходатайство на решении Европейского суда по правам человека. «Согласно ему, Россия должна приостановить ликвидацию, пока ЕСПЧ не вынесет решение по жалобе российских НКО на закон об «иностранных агентах»: именно за нарушение этого закона Генпрокуратура потребовала ликвидации, а Верховный суд полностью удовлетворил иск.» - говорится в сообщении «Международного Мемориала».
Верховный суд России принял решение о ликвидации «Международного Мемориала», удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры, 28 декабря 2021 года. По мнению суда, «Международный Мемориал» нарушает «конституционный принцип равенства общественных объединений» и «тем самым посягает на основы конституционного правопорядка». 29 декабря суд Москвы удовлетворил аналогичное заявление на правозащитный центр «Мемориал» (внесен в реестр «иноагентов»).
Против ликвидации «Мемориала» выступили бывший президент СССР Михаил Горбачев, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, ученые, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы. Противники ликвидации «Мемориала» указывают на работу этой организации по увековечению памяти жертв советских репрессий и на ее правозащитную и просветительскую деятельность.
Уроженец Дагестана признан виновным в совершении терактов в московском метро
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Дагестана Магомеду Нурову по уголовному делу о терактах, совершенных в 2010 году на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в московском метро. Он признан виновным в участии в запрещенном в России сообществе «Имарат Кавказ» и устойчивой вооруженной группе, совершении терактов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств. Суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Также с Магомеда Нурова взыскали 17 млн рублей в пользу ГУП «Московский метрополитен», сообщает Генпрокуратура. Иск о выплате материальных компенсаций потерпевшим суд рассматривать не стал, отмечает «Эхо Москвы».
Организатором терактов в московском метро 29 марта 2010 года следствие считает Гусена Магомедова, который, по информации Национального антитеррористического комитета, был убит в 2013 году. По версии следствия, именно Нуров помог Магомедову скрыться после теракта. Следствие также предположило, что Нуров выполнял роль связного банды, а также возил ее членов на встречи, на которых планировались теракты.
Свою вину Нуров признал полностью.
- 29 марта 2010 года на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» произошли два взрыва. 40 человек погибли, свыше 100 получили ранения. Взрыв на станции метро «Лубянка», по версии следствия, совершила уроженка Дагестана Марьям Шарипова, жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова. Другая смертница, взорвавшая себя на станции «Парк культуры» опознана как 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, убитого в конце декабря 2009 года. Ответственность за эти теракты взяли на себя боевики Северного Кавказа, назвав их местью военным за действия в Чечне.
- В причастности к теракту также обвиняют полковника Гази Исаева, ранее возглавлявшего полицию Кизлярского района Дагестана. По версии следствия, он отвез одну из совершивших теракт смертниц на автовокзал, откуда она уехала в Москву; взрывное устройство уже было у нее с собой. Исаев обвинение отрицает, называет полностью фальсифицированным и считает местью за работу по противодействию коррупции.
Адвокаты впервые встретились с Заремой Мусаевой в СИЗО Грозного
Арестованная мать правозащитника Абубакара Янгулбаева впервые после того, как ее две недели назад насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню, смогла встретиться с адвокатами, сообщает Кавказ.Реалии. Она сказала им, что, несмотря на медицинскую помощь, чувствует себя плохо, что категорически отрицает предъявленные ей обвинения, и что не планирует по доброй воле отказываться от помощи адвокатов «Комитета против пыток».
Адвокат Александр Караваев рассказал «РБК», что, хотя Зарему Мусаеву в СИЗО посещают врачи и оказывают ей медицинскую помощь, состояние здоровья у нее «не очень, выглядит она не очень», «она ходит еле-еле», «координация в пространстве у нее нарушена». Во время обоих судебных заседаний, в которых участвовала страдающая диабетом Мусаева, ей вызывали скорую, «она падала в обморок, давление было 90 на 60, очень высокий сахар - 13»; тем не менее ее не госпитализировали.
По словам адвоката, сейчас Мусаева содержится в одиночной камере, где отбывает десятидневный карантин при поступлении в СИЗО. «У нее нет телевизора, нет холодильника, других удобств. Сначала в камере было холодно, сейчас стало теплее. К сотрудникам СИЗО она не предъявляет никаких претензий», - отметил Караваев.
«Комитет против пыток» заявил, что Мусаева «категорически отрицает вменяемые ей правонарушения – и административное, и уголовное, и что от помощи предоставленных «Комитетом против» пыток адвокатов она «не отказывалась, не отказывается и не планирует отказываться по доброй воле».
- 20 января сотрудники МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно, не дав даже одеться, вывезли мать правозащитника Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили на нее уголовное дело – якобы Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового.
- На прошлой неделе адвокатам, безуспешно пытавшимся попасть к Зареме Мусаевой, предъявили якобы написанное ею заявление об отказе от их услуг.
- Сегодня председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой передать расследование уголовного дела в отношении Мусаевой из Чечни в центральный аппарат ведомства.
Азербайджан добивается возвращения Гянджинских ворот из Грузии
Азербайджан ведет с Грузией переговоры по вопросу возвращения в страну исторического артефакта – Гянджинских ворот. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на заявление министра культуры страны Анара Керимова.
«Мы обсуждаем возвращение Гянджинских ворот Азербайджану путем переговоров. Переговоры идут не легко, тяжело. Наша цель – вернуть ворота в Азербайджан», - заявил Керимов.
Министр добавил, что этот вопрос он поднимал во время своего визита в Грузию в июле 2021 года. Более того, Баку включил тему в повестку грузино-азербайджанской межправительственной комиссии. По словам Керимова, в Грузии нет единого мнения касательно передачи исторического экспоната.
На запрос грузинской службы Радио Свобода в МИД Грузии отказались комментировать заявление Керимова, подчеркнув, что это - компетенция Минкультуры. В Министерстве культуры журналистам сказали, что ведомство не ведет переговоров с зарубежными странами и не информировано по данной теме.
- Фрагмент ворот, сохранившийся до наших дней, вмонтирован в стену монастыря Гелати в Кутаиси, который внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Согласно историческим источникам, в качестве боевого трофея грузинский царь Деметре I привез с собой ворота после похода на Гянджу в 1139 году.
- Ворота внутренней крепости в городе Гянджа были изготовлены по приказу правителя из курдской династии Шедаддидов в 1063 году местным мастером Ибрагимом Османоглу. Они были изготовлены из чугуна и железа, а снаружи украшены орнаментами и узорами при помощи набивного метода. Ворота считаются примером ремесленного искусства Гянджи периода средневековья.
Абхазский ЦИК зарегистрировал еще две инициативные группы
Сегодня, 4 февраля, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала две инициативные группы по выдвижению кандидатами в депутаты парламента Анетты Бганба - по избирательному округу №8 и Мактины Ашуба - по избирательному округу №2.
Сегодня же политическая партия «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» представила протокол съезда в ЦИК. Решением съезда Лаша Сакания выдвинут кандидатом в депутаты абхазского парламента по избирательному округу №35, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Впервые почти за два года 1 доллар стоит дешевле 3 лари
Грузинская национальная валюта – лари, заметно укрепилась по отношению к доллару и евро перед выходными. По итогам сегодняшних торгов Национальный банк Грузии (НБГ) установил обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 2,9867 GEL/$1. По сравнению со значением 3 февраля, курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару вырос на 3,12 тетри.
1 евро теперь стоит 3,4248 лари – на 2,06 тетри меньше предыдущего значения.
Курс в коммерческих банках и обменниках намного выше. В системах TBC Bank и «Банк Грузии» 1 доллар США можно купить за 3,03 и 3 лари соответственно.
Курс доллара по отношению к грузинской национальной валюте впервые в истории превысил отметку в три лари в марте 2020 года, пишет агентство «Новости-Грузия». Минимум за всю историю существования грузинских денег был установлен в апреле 2020 года. Тогда обменный курс грузинской валюты составил 3,4464 лари за доллар.
Курс, установленный 4 февраля, вступит в силу завтра, и будет действовать до окончания выходных, то есть до 7 февраля.
Тереза Мэй и Фредерика Могерини претендуют на пост главы НАТО
Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и бывшая глава внешнеполитического ведомства ЕС Фредерика Могерини вошли в число возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает германское агентство dpa со ссылкой на источники в военном союзе.
На должность также претендуют премьер-министры Нидерландов и Эстонии, а также президент Румынии.
Нового главу НАТО должны выбрать на саммите стран союза в июне 2022 года. Кандидатуру претендента должны одобрить все 30 стран.
Нынешний генеральный секретарь НАТО норвежец Йенс Столтенберг возглавляет организацию с 2014 года. 4 февраля стало известно, что он избран главой Центробанка Норвегии. Занять этот пост он должен в сентябре. Тогда же истекают его полномочия в НАТО.
Общий срок пребывания на посту Столтенберга составит почти восемь лет. Дольше него организацию в течение 13 лет возглавлял Йозеф Лунс – с 1971 по 1984 год.
Генеральный секретарь НАТО координирует действия стран союза и председательствует на заседаниях Североатлантического совета. Глава НАТО не принимает политических решений – они остаются за странами союза.
Макрон провел видеоконференцию с главами Армении, Азербайджана и ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня провел видеоконференцию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
По сообщению французской стороны, встреча была направлена на развитие диалога и гуманитарного сотрудничества между Арменией и Азербайджаном. Отмечается, что видеоконференция является продолжением встреч четырех лидеров, состоявшихся в Брюсселе в декабре прошлого года.
В канцелярии премьера Грузии прокомментировали скандал вокруг леса Бакуриани
Канцелярия премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили распространила заявление в ответ на скандал с передачей супруге главы правительства участка леса на горнолыжном курорте Бакуриани, обвинив оппозиционные СМИ в попытке дискредитации премьера.
По приказу Национального агентства государственного имущества в конце 2021 года супруге премьера Грузии Нуну Тамазашвили передали участок в Бакуриани площадью 5 958 квадратных метров с правом пользования на 49 лет, сообщает агентство «Новости-Грузия». По договору лесопользования, арендатор имеет право использовать территорию для курортных, рекреационных, спортивных и других культурно-рекреационных целей.
Сегодня стратком правительства Грузии распространил ролик, в котором собраны вырезки из новостных сюжетов и журналистских расследований по данной теме. На видео также показан план дома семьи Гарибашвили в Бакуриани, к которому прилегает переданный Тамазашвили участок.
«На видео четко видно, что речь идет не о большой части существующего в Бакуриани лесного массива, как это пытаются преподнести авторы дезинформации, а территории площадью примерно 0,6 гектара, прилегающей к жилому дому», - говорится в заявлении страткома.
Основываясь на видеоматериалах, в страткоме опровергают утверждения о том, что туристы и жители Бакуриани больше не могут передвигаться по лесу. Также они называет абсурдной и ложной информацию о том, что семья Гарибашвили планирует построить собственную лыжную трассу на переданной земле.
«Указанные видеоматериалы и документальные факты ясно демонстрируют, что все распространенные обвинения – ложные, являются искажением фактов и классическим примером фейковых новостей, что служит только очередной попытке дискредитации премьер-министра, которая, как и многие другие хорошо организованные дезинформационные кампании, закончится безрезультатно», - сказано в заявлении.
Церемония открытия Олимпиады в Пекине: с Путиным на трибуне
В Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. В ней приняли участие спортсмены из 95 стран мира, в том числе члены сборной Грузии. Знаменосцы грузинской сборной – фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури.
Столица Китая стала первым городом в истории, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры. И делает это с разницей лишь в 14 лет.
Из-за массовых нарушений китайскими властями прав человека США, а вслед за ними и ряд других стран объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Бойкот не затронет спортсменов. Он означает лишь отказ правительственных чиновников из этих стран посещать Игры.
А вот президент России Владимир Путин в понедельник приехал в Пекин и присутствовал на церемонии открытия Игр, хотя официально сборная России до них не допущена из-за допинговых нарушений. Россияне выступают в качестве "нейтральных спортсменов" под флагом Олимпийского комитета России.
Формально и Путин посещает Олимпиаду не по приглашению Международного Олимпийского комитета, а по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Перед открытием лидеры провели переговоры.
Кроме Владимира Путина, в Пекин приехали лидеры около двадцати стран, среди них – главы Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркмении, Египта, Польши, Сербии, Аргентины, король Камбоджи, наследные принцы Саудовской Аравии и Абу-Даби, великий герцог Люксембурга, князь Монако.
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии открытия призвал все страны мира и участников вооружённых конфликтов соблюдать "олимпийское перемирие" и "дать миру шанс". Игры проходят на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе.
Из-за пандемии все мероприятия зимних Олимпийских игр будут проходить в так называемом пузыре, исключающем контакты олимпийцев с местными жителями. На территории пузыря находятся аэропорт, все спортивные объекты, пресс-центры и олимпийские деревни.
С 23 января, когда начали прибывать первые участники Игр, было зафиксировано около 300 случаев заражения коронавирусом, из них более 100 среди спортсменов и представителей команд. Но госпитализация никому не потребовалась.
Трибуны на соревнованиях будут заполнены только на 30 процентов. Болельщиков-иностранцев на игры не пустят. Власти Китая отказались от открытой продажи билетов на Игры. Их распределят среди определенных групп людей - например, представителей спонсоров Олимпиады.
Зимние Олимпийские игры в Пекине официально пройдут с 4 по 20 февраля, на них будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта.
Олимпиада в Пекине станет первой в истории, почти целиком полагающейся на искусственный снег, поскольку естественного снега в регионе очень мало. По официальным данным, бюджет Олимпиады-2022 составляет около 4 миллиардов долларов. Однако, как подсчитал РБК, на деле траты на подготовку Игр превысили официальный бюджет примерно в десять раз, сделав их одними из самых дорогих в истории вслед за Сочи-2014 и Пекином-2008.
Сборная Грузии на Олимпиаде представлена девятью спортсменами в трех видах спорта: в фигурному катании выступят Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Лука Берулава и Карина Сафина, Мария Казакова и Георгий Ревия, в горнолыжном спорте – Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе, в санном спорте – Саба Кумариташвили.
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