Макрон назвал Грузию и Украину частью системы европейской безопасности

На пресс-конференции, прошедшей в Кремле после почти шестичасовых переговоров Эммануэля Макрона и Владимира Путина, французский президент заявил, что «ближайшие дни будут решающими».

В ходе своего выступления Макрон напомнил о фундаментальных принципах европейской безопасности. Он обозначил, что все они прописаны в Парижской хартии и в последующих декларациях ОБСЕ.

«Эти права, мы должны об этом сказать, были подвергнуты сомнению, были нарушены. Я говорю, не о нарушении границ, а о принципе территориальной целостности, нарушении международного права, нарушении прав человека и основных свобод», – добавил он.

Как пишет СОВА, президент Франции отметил, что при построении системы безопасности следует уважать суверенитет стран, не входящих в Евросоюз и НАТО, но находящихся в европейском регионе. По словам Макрона, Беларусь, Украина, Грузия и Молдова – это страны, суверенитет и независимость которых необходимо уважать, что также является частью Договора о коллективной безопасности.

«Мы вместе должны построить конкретные гарантии безопасности для стран – членов Евросоюза, для государств региона – Украины, Грузии, Беларуси и для России. Это именно та цель, которая должна у нас быть», — заявил Макрон.