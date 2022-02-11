Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с послом США в Грузии Келли Дегнан.

По информации МИД Грузии, на встрече обсуждались обстановка с безопасностью в регионе, события вокруг Украины, была еще раз зафиксирована твердая поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Разговор также коснулся американо-российского диалога по вопросам безопасности и тесном сотрудничестве США с партнерами в этом процессе. Давид Залкалиани поблагодарил правительство США за тесную координацию в рамках диалога с Россией и за поддержку Грузии.

По сообщению МИД, на встрече ещt раз было подчеркнуто прочное стратегическое партнерство между Грузией и США, которое имеет решающее значение для общих интересов обеих стран, а также для региональной и евроатлантической безопасности.

На встрече было отмечено, что, «несмотря на российскую оккупацию, при поддержке США Грузия предприняла важные шаги в направлении укрепления демократических институтов и экономического развития, а также европейской и евроатлантической интеграции».

На встрече также была рассмотрена текущая повестка дня двустороннего сотрудничества.