Из-за коронавируса более 45% школ Грузии переведены на дистанционку

В Грузии 949 школ переведены на дистанционный режим обучения из-за коронавируса – это более 45% от всего числа частных и государственных образовательных учреждений в стране. Об этом сообщили сегодня, 12 февраля, в пресс-службе Минобразования.

«Чтобы предотвратить внутреннее распространение, школы соблюдают санитарные рекомендации, а отдельный класс или школа сразу переходят на дистанционное обучение», - подчеркнули в ведомстве.

За последнюю неделю коронавирус был выявлен у 6,5% учителей, что является беспрецедентным показателем. Для сравнения, на прошлой неделе он составлял 5,8%. Что касается учащихся школ, здесь уровень заболеваемости за неделю вырос с 2,1% до 2,5%.

На данном этапе 135 педагогов, относящихся к группе риска, выразили желание работать на «удаленке» и проводят уроки только дистанционно. Вакцинированы 73,6% учителей и представителей администрации школ.

Более чем в 400 учреждениях регулярное тестирование педагогов на ковид проводят школьные врачи, которые прошли переподготовку. В остальных случаях за процесс отвечают представители Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.

Учителя, которые перенесли коронавирус или полностью вакцинированы, должны делать ПЦР-тесты раз в две недели, а учителя, вакцинированные одной дозой или невакцинированные, – один раз в неделю экспресс-тестом.