Инспекция труда разрешила возобновить работу на шахте в Ткибули, где произошел взрыв

Инспекция труда разрешила возобновить работу на шахте Миндели в Ткибули, где при взрыве 30 января 2022 года один человек погиб, а восемь пострадали. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 12 февраля, пишет агентство «Новости-Грузия».

Производственный процесс на шахте был приостановлен на время расследования. Параллельно инспекция провела полную проверку компании-оператора «Сакнахшири». В ходе мониторинга на предприятии были выявлены «недостатки системы управления охраной труда, а также человеческие ошибки и отсутствие контроля на различных этапах производственного процесса».

«После принятия дополнительных мер безопасности на предприятии трудовая инспекция приняла решение о возобновлении рабочего процесса на шахте», - сказано в заявлении.

В частности, «Сакнахшири» обещает создать постоянную рабочую группу, которая «будет и впредь осуществлять строгий контроль за обеспечением достойных условий труда для своих сотрудников». Укомплектована она будет как сотрудниками фирмы, так и представителями профсоюзов и инспекции труда.

Ранее в «Сакнахшири» заявляли, что взрыв на шахте произошел из-за несоблюдения сотрудниками техники безопасности. Компания опубликует окончательный отчет о причинах аварии в начале марта. Примерно в это же время будет обнародован отчет инспекции труда по итогам мониторинга.

Следствие проводит и МВД Грузии. Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ».