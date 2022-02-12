Инициативная группа уведомила югоосетинский ЦИК о собрании, не назвав своего кандидата

В Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 12 февраля, поступило еще одно уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению кандидата на пост главы республики на предстоящих 10 апреля президентских выборах.

«Инициативная группа уведомила нас о проведении собрания в конференц-зале гостиницы «Ирыстон» 18 февраля в 15.00, не указав своего кандидата в президенты», - сообщил агентству «Рес» член ЦИК республики Игорь Чочиев.

Сегодня же в Центризбирком поступило уведомление от инициативной группы избирателей о проведении собрания по выдвижению бывшего зампредседателя правительства республики Алана Техова на пост президента.

«Инициативная группа по выдвижению Техова Алана Зауровича кандидатом в президенты уведомила нас о проведении собрания в зале Совпрофа 18 февраля в 16.00», - уточнил Чочиев.