Ираклий Кобахидзе не планирует визит в Украину

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что не планирует визит в Украину. Он отметил, что Тбилиси внимательно следит за ситуацией в стране и в зависимости от развития событий будет принимать решения, пишет SOVA.

«Я не собираюсь с визитом в Украину. Мы наблюдаем за событиями и в зависимости от того, как они будут разворачиваться, примем конкретное решение. Мы будем принимать решение о любом шаге, будь то визит или заявление в зависимости от развития событий. В резолюции мы выразили очень четкую позицию относительно текущих событий в Украине», - сказал Кобахидзе.

При этом Кобахидзе пообещал, что правительство позаботится о безопасности граждан, находящихся в стране, в случае необходимости.

«Вчера МИД выступил с заявлением, в том числе адресованным гражданам. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, если это будет необходимо», - добавил он.