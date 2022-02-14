Премьер Грузии: в случае «омикрона» вакцина не работает

На заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вакцина не работает против омикрон-штамма коронавируса. В качестве доказательства он привел в пример себя, отметив, что заболел – несмотря на то, что был привит. Таким образом глава грузинского Кабмина объяснил недавнее решение об отмене в стране т.н. «зеленых паспортов».

«В случае с «дельтой» и другими штаммами картина была иной, а в случае с «омикроном» в очень многих случаях, наверное, в большинстве случаев вакцина не действует. Я тому пример. В прошлом году я был инфицирован другим штаммом, был дважды вакцинирован Pfizer, но тем не менее заболел «омикроном», – сказал Гарибашвили.

Он добавил, что этот штамм протекает в несколько раз легче, чем другие вирусы. При этом все же указал на необходимость вакцинироваться, особенно гражданам старше 50 лет.

Отметим, что специалисты не раз заявляли, что госпитализация и смертность от омикрон-штамма низкая именно в тех странах, где высок уровень вакцинации.