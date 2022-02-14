В Абхазии за два дня от коронавируса скончались три человека

В Армении по поручению премьер-министра Никола Пашиняна создана рабочая группа для решения вопросов, связанных с экспортом армянского мацуна.

Как пишет Радио Азатутюн, необходимость такой группы возникла на фоне проблем с экспортом армянского кисломолочного продукта.

По словам и.о. главы офиса интеллектуальной собственности Министерства экономики Армении Кристине Гамбарян, после проведения законодательных изменений в Армении необходимо будет зарегистрировать мацун в качестве географического указания, после чего начнутся переговоры с грузинской стороной по вопросу о взаимном признании грузинского мацони и армянского мацуна.

«Сейчас внесена поправка в закон о географических указаниях, которая изменила определение географического указания, что позволит производителям регистрировать название «мацун» в качестве географического указания. После этого мы надеемся, что в результате переговоров с грузинской стороной мы сможем взаимно признать и название «мацони» на нашей территории, в Республике Армения, и наше название «мацун» в Республике Грузия. Грузинская сторона представила нам соглашение под названием "Соглашение о взаимном признании и охране географических указаний Республики Армения и Республики Грузия"», – сказала Гамбарян.

По информации армянской стороны, экспортеры молочных продуктов из Армении в последние месяцы столкнулись с проблемами при транспортировке продуктов с маркировкой «мацун» через Грузию. Грузинские таможенники останавливали грузы, мотивируя это тем, что товар с географическим указанием «мацун» можно легко спутать с грузинским «мацони», которое зарегистрировано в Грузии в качестве географического указания с 2012 года.

«До 2021 года для наших производителей никаких проблем не возникало. Почему препятствия возникли сейчас? У меня нет ответа на этот вопрос. Во всяком случае, грузинская сторона утверждает, что стали более жестко подходить к защите интеллектуальной собственности и что это является частью их политики», – отметила Гамбарян.

У Минэкономики Армении пока нет расчетов относительно того, какой ущерб понесли армянские производители молочной продукции в результате данной проблемы, которая возникла в последние полгода. Сами производители также не захотели об этом говорить. Согласно действующим в Армении законам, чтобы зарегистрировать мацун как географическое указание, необходимо обращение самих производителей.

Ранее сообщалось, что армянские производители начали экспортировать мацун в Россию через Грузию с надписью «Армянский горный йогурт».