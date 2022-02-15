Новости
В многоквартирном доме в Тбилиси произошел взрыв
На седьмом этаже многоквартирного дома в тбилисском районе Дигоми произошел взрыв. Как сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, пострадал один человек.
Причиной взрыва могла стать утечка природного газа.
Пожар уже локализован. На месте мобилизованы пожарно-спасательные бригады и скорая помощь, пишет СОВА.
Другие новости дня
Коронавирус в Грузии: 19 тысяч случаев, 51 пациент скончался
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 51 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 628. В сегодняшней статистике отражены и данные за воскресенье, ранее не опубликованные из-за технических работ на портале.
Подтверждено еще 19 049 новых случаев коронавируса. Был проведен 56 531 тест: PCR-тестов – 16 595, экспресс–тестов на антиген – 39 936.
По данным правительственного портала stopcov.ge, доля положительных тестов на коронавирус составила 33,7%, за последние 14 дней составляет 32,01%, за неделю – 32,19%.
Выздоровели еще 18 409 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 480 841, выздоровевших – 1 289 168.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3593 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 779 761.
МОК: Валиева заявила, что триметазидин принимал её дедушка
Российская фигуристка Камила Валиева объяснила попадание запрещенного триметазидина в свой организм тем, что он входил в состав лекарства , которое принимал её дедушка, и в итоге произошло так называемое бытовое загрязнение. Об этом заявил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд, передает Reuters.
По его словам, Валиева рассказала об этом на слушаниях в Спортивном арбитражном суде 13 февраля. Каким образом спортсменка могла случайно употребить препарат, не уточняется.
Как сообщал основанный Михаилом Ходорковским центр расследовательской журналистики "Досье", ссылаясь на аудиозапись заседания Российской дисциплинарной антидопинговой комиссии 9 фераля, эту же версию приводила мать спортсменки. Эксперт в фармакологии, с которым поговорил центр "Досье", назвал эту версию неубедительной, поскольку триметазидин растворяется только в кишечнике, а передать его бытовым путем нельзя.
Запрещённый у спортсменов с 2015 года триметазидин, который используется для терапии кардиологических проблем, был обнаружен в пробе, которую сдала Валиева 25 декабря. Однако известно об этом стало только 8 февраля, после того как фигуристка в составе российской команды уже завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. Награждение российских фигуристов было отложено. Российское антидопинговое агентство РУСАДА, согласно правилам, отстранило Валиеву от соревнований, однако после её апелляции отменило это решение. На этот вердикт, в свою очередь, подали апелляции МОК, ВАДА и Международный союз конькобежцев. Однако Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции и разрешил Валиевой выступить в личном турнире на Олимпиаде, который стартует сегодня. 15-летняя Валиева считается одной из фавориток.
РУСАДА и Всемирное антидопинговое агентство настаивают на проверке окружения несовершеннолетней фигуристки: тренеров, врачей и других взрослых.
США призвали граждан покинуть Беларусь, Молдову и Приднестровье
Госдепартамент США предостерег американских граждан от поездок в Беларусь, Молдову и Приднестровье на фоне угрозы возможного вторжения России на территорию Украины .
В уведомлении, размещенном на сайте американского внешнеполитического ведомства, говорится, что рекомендация не въезжать в Беларусь связана "с необычным и внушающим беспокойство" наращиванием Россией военных сил на границе Беларуси с Украиной, произвольным применением Минском законов и риском задержания, а также пандемией коронавируса. В этой связи американцам, находящимся в Беларуси следует немедленно покинуть страну коммерческим или частным транспортом.
31 января Госдепартамент распорядился о выезде членов семей американских госслужащих из посольства в Минске.
От поездок в Молдову американцам рекомендуют отказаться в связи с вызывающей беспокойство военной активностью России вокруг Украины, а также с неразрешенным конфликтом между самопровозглашенным Приднестровьем и правительством в Кишиневе.
Обоим регионам присвоен четвертый уровень опасности.
С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. Официальные представители США и ряда других стран заявляли, что уже на этой неделе вторжение России в Украину весьма вероятно. Кремль это отрицает, а перемещение войск называет своим внутренним делом.
Ранее около 40 стран призвали граждан покинуть Украину.
От коронавируса скончался грузинский политик Тамаз Мечиаури
В возрасте 67 лет от коронавируса скончался грузинский политик Тамаз Мечиаури. Информацию подтвердили члены его семьи.
Тамаз Мечиаури родился 1 декабря 1954 года в селе Жебота. Окончил Тбилисскую физико-математическую школу-интернат имени Комарова, затем Тбилисский государственный университет, инженерно-экономический факультет.
В 2012-2016 годах был депутатом парламента Грузии, председателем финансово-бюджетного комитета. В 2016 году основал партию «За единую Грузию».
В 2017 году он был избран мэром муниципалитета Тианети. Ушел в отставку в связи с участием в парламентских выборах в 2020 году, пишет Общественный вещатель.
«Грузинская мечта» проголосует за прекращение полномочий трех депутатов от оппозиции
Парламентское большинство приняло решение поддержать прекращение депутатских полномочий трех парламентариев от оппозиции – Шалвы Нателашвили, Элене Хоштария и Бадри Джапаридзе. Об этом сообщил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.
Он отметил, что на заседании парламентского большинства данное решение было принято единогласно, пишет агентство «Новости-Грузия».
«В случае с двумя депутатами (Шалва Нателашвили и Элене Хоштария – ред.) речь идет о правовой основе, неявках, а в третьем случае (Бадри Джапаридзе – ред.) – о подтвержденном судом преступлении.
Парламентское большинство поддержит прекращение депутатских полномочий всех трех депутатов. Человек, в отношении которого был вынесен приговор, был выбран избирателями, когда уголовное преследование уже началось, а не при вступлении в силу судебного приговора в отношении его», – отметил Мдинарадзе.
Ранее в оппозиции заявили, что прекращение мандатов оппозиционеров связано с инициативой создания следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили. Для одобрения инициативы необходимо 50 голосов.
Госдепартамент США заявил о переносе посольства из Киева во Львов
США временно перенесут посольство в Украине из Киева во Львов на фоне сообщений о возможном вторжении России, говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.
Такие меры приняты для сохранения безопасности членов дипломатической миссии. США надеются вернуть сотрудников в Киев, как только позволят условия. Компьютеры и другое оборудование киевского посольства уничтожат, а телефонную систему демонтируют.
"Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координируя дипломатические отношения в Украине. Мы также продолжим наши интенсивные дипломатические усилия по деэскалации кризиса", – говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Он подчеркивает, что путь дипломатии в этом вопросе остаётся открыт, "если Россия решит действовать добросовестно".
- Решение перенести посольство из Киева во Львов также приняла Канада, а генеральное консульство Германии в Донецке, базирующееся в Днепре с 2014 года, будет временно переведено во Львов. В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас 14 февраля написал в своём твиттере, что все посольства стран-членов Европейского Союза продолжают деятельность в столице Украины.
- США, Канада, Черногория, Нидерланды, Япония, Латвия, Великобритания, Эстония, Дания, Норвегия, Новая Зеландия, Германия, Литва, Финляндия, Италия, Швеция, Чехия и Ирак советовали гражданам покинуть территорию Украины.
- С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение, и стали оказывать военную помощь Украине.
- Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности, в частности, не расширять Североатлантический союз на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки в принципиальных вопросах не пойдут.
Сын президента Туркменистана стал кандидатом на пост главы государства
Сын президента Туркменистана – Сердар Бердымухамедов – выдвинут на пост главы государства на досрочных выборах, сообщило издание Salam news.
Решение принято на IX внеочередном съезде Демократической партии Туркменистана. Сейчас Сердар Бердымухамедов занимает должность вице-премьера страны. Ранее он был министром промышленности и работал в МИД.
11 февраля на внеочередной сессии Халк Маслахаты (Народного Совета) президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил о намерении дать "дорогу к государственному управлению" "молодым руководителям" и поручил провести досрочные президентские выборы. Они пройдут 12 марта.
Предшественником Гурбангулы Бердымухамедов был Сапармурат Ниязов, при котором Туркменистан оказался в самом конце списка Индекса демократии, составляемого британской исследовательской компанией Economist Group. Исследователи считают, что при новом президенте страна осталась на том же месте: уровень демократии в Туркменистане находится примерно на уровне Северной Кореи. В стране полностью отсутствуют независимые медиа, нет неподконтрольных властям политических партий, контролируется интернет, огромную власть имеют спецслужбы.
В Абхазии за два дня от коронавируса скончались три человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 581 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 327 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 100 пациентов. Состояние 45 человек оценивается как тяжелое, 55 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались: женщина 56 лет и мужчины 91 и 82 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 44 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 16 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 27, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице - 31 пациент.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 49 135 человек. Зарегистрировано 620 летальных случаев. Выздоровели 40 422 человека.
Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам. Он объявил 16 февраля Днем единения. Соответствующий указ уже подписан, – заявил президент.
«В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство» – говорит Зеленский в послании.
Ранее некоторые СМИ, в том числе немецкое издание Spiegel, называли 16 февраля предположительным днем нападения России на Украину.
«Нам есть что противопоставить, у нас прекрасная армия, наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие, это уже в разы более сильная армия, чем была восемь лет назад», – заявил Зеленский, добавив что Донбасс и Крым вернутся в Украину – исключительно дипломатическим путем.
- Официальные представители США и ряда других стран заявляли, что уже на этой неделе вторжение России в Украину весьма вероятно. В то же время подчеркивается, что по-прежнему нет уверенности, что Россия действительно решится на вторжение. Лидеры стран Запада говорят, что путь дипломатии еще возможен.
- Россия отрицает планы вторжения. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в понедельник на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что сейчас проходят масштабные учения, но большая их часть скоро завершится.
Рамзан Кадыров отказался от статуса главы Чечни в своих высказываниях в соцсетях
Рамзан Кадыров опубликовал в своих социальных сетях посты, сопроводив их предупреждением, что высказанное мнение не является позицией главы Чечни. На это обратил внимание Кавказ.Реалии.
Такая публикация появилась на официальной странице регионального руководителя «ВКонтакте» и в телеграм-канале, а также в неофициальном инстаграме. Пост с обращением к властям Украины руководитель российского региона сопроводил предупреждением о том, что высказанное мнение – его личное.
«Чтобы не давать повода моим недоброжелателям для истерии на предмет того, что я выхожу за рамки своих полномочий, официально заявляю – это мое личное мнение, скромное мнение гражданина России Рамзана Кадырова», – написал Кадыров.
Далее глава Чечни обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом «избежать кровопролития и установить мир». Кадыров назвал «антинародным» режим в Украине: «Русские и украинцы – один славянский народ, с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией».
24 января Кадыров заявлял, что он на месте президента России «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок». По его мнению, сейчас Украина находится под контролем США. После того как в Кремле напомнили, что внешнюю политику формирует президент РФ, Кадыров уточнил, что его слова о способности «присоединить» Украину» не были согласованы с федеральным центром и являются его личным мнением.
В январе Кадыров и его окружение выступали с открытыми угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, членов которой власти республики считают причастными к деятельности оппозиционного телеграм-канала 1ADAT. Кремль отказался вмешиваться в ситуацию, однако именно после встречи главы Чечни с президентом России в Москве 3 февраля Кадыров и его приближенные перестали публично упоминать Янгулбаевых.
- 7 февраля российский оппозиционный политик Илья Яшин разместил онлайн-петицию с требованием к президенту Владимиру Путину отправить Рамзана Кадырова в отставку. За сутки под обращением подписались более 100 тысяч пользователей платформы Change.org. В Кремле заявили, что не воспринимают это требование всерьез.
В Брюсселе прошло 10-е заседание Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия
«Мы приветствуем приверженность властей Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциации, согласно которой она обязуется осуществить дальнейшую гармонизацию с законодательством ЕС в различных сферах», - об этом говорится в заявлении председателя делегации Европарламента по вопросам отношений с Южным Кавказом Марины Кальюранд, которое распространилось в связи с 10-м заседанием Комитета парламентской ассоциации ЕС-Грузия, передает Общественный вещатель.
По ее словам, несмотря на прогресс, ситуация еще может улучшиться в нескольких сферах, будь то подотчетность правоохранительных органов, независимость судебной власти, а также борьба с дискриминацией уязвимых групп и меньшинств.
«С глубоким сожалением мы установили поляризацию политического и медийного ландшафта, как серьезный вызов для демократического развития Грузии, и подчеркнули, что соглашение от 19 апреля, посредником которого был председатель Европейского совета Шарль Мишель, продолжает предлагать европейский путь в направлении более сильной демократии и построения верховенства закона в Грузии, в интересах грузинского народа. Мы подтвердили готовность Европарламента содействовать диалогу Жана Моне как способу продвижения конструктивного сотрудничества между политическими партиями в парламенте Грузии», - заявила Кальюранд.
По ее словам, еще раз была повторена их непоколебимая поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Абхазский ЦИК зарегистрировал 26 кандидатов в депутаты
В результате рассмотрения представленных документов кандидатов, решением Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Абхазия от 14 февраля 2022 года зарегистрировано 26 кандидатов в депутаты парламента:
- Избирательный округ №1 - Гунда Квициния
- Избирательный округ № 3 - Саид Дгебия
- Избирательный округ №4 - Давид Чхеидзе, Аляс Асабуа
- Избирательный округ №6 - Тужба Константин, Алхас Асландзия
- Избирательный округ №8 - Наур Нармания
- Избирательный округ №9 - Давид Пилия
- Избирательный округ №11 - Артур Анкваб, Евгений Конджария
- Избирательный округ №12 - Астамур Аршба
- Избирательный округ №13 - Алхас Барциц
- Избирательный округ №16 - Замир Чедия, Астамур Джугелия
- Избирательный округ №17 - Фарид Кобахия
- Избирательный округ №19 - Алхас Хагба
- Избирательный округ №21 - Мадина Бутба
- Избирательный округ №24 - Хачик Такмазян
- Избирательный округ №26 - Елена Чачхалия
- Избирательный округ №27 - Григорий Лацужба
- Избирательный округ №29 - Астамур Тарба
- Избирательный округ №31 - Гарри Кокая
- Избирательный округ №32 - Милана Цвижба
- Избирательный округ №33 - Аслан Кмузов
- Избирательный округ №34 - Абесалом Кварчия
- Избирательный округ №35 - Лаша Сакания.
По данным агентства «Апсныпресс», на данное время зарегистрировано 109 кандидатов в депутаты парламента. Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта.
В Южной Осетии Алан Техов снял свою кандидатуру с президентских выборов
Бывший зампредседателя правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Техов уведомил Центризбирком о том, что снимает свою кандидатуру и не будет участвовать в президентской компании.
«Заявление от представителя Алана Техова поступило в понедельник вечером в ЦИК, назначенное на 18 февраля собрание инициативной группы в его поддержку не состоится», - сообщил агентству «Рес» член ЦИК Игорь Чочиев.
В ЦИК на сегодняшний день поступили уведомления от четырех политических партий - «Единая Осетия», Народной партии, партии "Единство народа" и Компартии, а также 17 инициативных групп, еще две инициативные группы, обратившиеся в ЦИК, не провели свои собрания. Ранее от участия в президентской гонке отказался также Анатолий Джиоев.
В Киеве завершились переговоры Владимира Зеленского и Олафа Шольца
В Киеве закончились переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Немецкий лидер вновь подчеркнул, что Германия остается на стороне Украины и готова, как и ее союзники по НАТО, в любой момент ввести «самые серьезные санкции» против России, если страна нарушит суверенитет Украины и совершит военную агрессию.
Тем не менее, Германия надеется продолжить переговоры в «нормандском формате» и не допустить эскалации конфликта, – подчеркнул Шольц. США и НАТО сделали России определенные предложения на эту тему и ждут реакции Кремля.
Одно из условий, которые выдвигает Россия в рамках так называемых требований безопасности, – не допустить вступление Украины в НАТО. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции подчеркнул, что Украина не отказывается от этого плана, но не знает, насколько долгим будет этот путь.
«Мы хотели бы добиться членства в НАТО, потому что для нас это означает обеспечение нашей территориальной целостности», – заявил Зеленский.
Кроме этого, Украина требует от Германии гарантий энергетической безопасности – сохранения транзита газа через ее территорию, чему может препятствовать запуск газопровода «Северный поток – 2». По словам Владимира Зеленского, в этом вопросе у них с Олафом Шольцем еще остались расхождения.
Шольц добавил, что Германия продолжит инвестировать средства в Украину и окажет финансовую помощь, предоставив еще один кредит в 150 млн евро.
- Олаф Шольц находится с визитом в Киеве. 15 февраля он проведет переговоры в Москве с российским президентом Владимиром Путиным.
- С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение, и стали оказывать военную помощь Украине.
- Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности, в частности, не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки в принципиальных вопросах не пойдут.
ЕСПЧ обязал Россию сообщать о здоровье Заремы Мусаевой
Европейский суд по правам человека применил правило 39 и обязал российские власти каждые две недели сообщать о состоянии здоровья арестованной в Чечне Заремы Мусаевой, жены судьи Верховного суда республики в отставке Сайди Янгулбаева, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на «Комитете против пыток».
Правозащитники также отмечают, что будут настаивать на соблюдении прав Мусаевой в соответствии со статьей о праве на справедливое судебное разбирательство.
«Чтобы гарантировать соблюдение прав Заремы Мусаевой, властям РФ для начала нужно передать ее дело из Чеченской Республики, поскольку следствие там себя дискредитировало», - сказала юрист организации Ольга Садовская.
- Власти Чечни считают сыновей Мусаевой – Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых – причастными к администрированию телеграм-канала «1ADAT» (признан Заводским райсудом Грозного экстремистским и заблокирован), критикующего действующую в республике власть.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку у Сайди Янгулбаева на тот момент был статус судьи в отставке, задержали только его супругу.
- Сразу по приезду в Грозный Мусаеву отправили на 15 суток в спецприемник по обвинению в оскорблении полицейского. Позже на нее завели уголовное дело – якобы из-за нападение на силовика. На время следствия суд отправил женщину в СИЗО на два месяца. Она болеет сахарным диабетом и должна регулярно принимать инсулин.
С 1 марта в Грузии задействуют программу трудоустройства социально незащищенных граждан
Правительство Грузии с 1 марта начинает активную политику по трудоустройству граждан со статусом социально незащищенных лиц. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил на сегодняшнем заседании правительства, пишет агентство «Новости-Грузия».
В конце ноября 2021 года глава правительства поручил министрам сформировать рабочую группу, которая займется созданием новых рабочих мест для трудоспособных граждан со статусом социально незащищенных лиц.
«Я хочу объяснить населению, что означает эта инициатива: наша главная задача - преодолеть бедность и создать рабочие места. Мы прекрасно понимаем, что путь от сокращения бедности прокладывается через создание рабочих мест, поэтому в этом году нам необходимо начать активную политику занятости. Это будет нашей главной заботой», - сказал Гарибашвили.
По его словам, эта инициатива предусматривает создание общественных работ для трудоустройства социально незащищенных трудоспособных граждан. Из 600 тысяч граждан со статусом социально незащищенных трудоспособных - более 200 тысяч.
«Они абсолютно демотивированы для того, чтобы работать легально. Так что, конечно, мы должны помогать социально незащищенным старикам, детям с ОВЗ, всем, кто в этом нуждается, но трудоспособным людям нужна работа, а не льготы», - сказал Гарибашвили. При этом премьер подчеркнул, что за трудоустройством на общественных работах не последует прекращение начисления социальной помощи. В течение четырех лет семья участника программы продолжит получать социальную помощь.
На первом этапе Минсельхоз Грузии и другие ведомства мобилизуют до 50 тысяч рабочих мест. В течение года премьер планирует трудоустроить до 100 тысяч человек.
Как отметил Гарибашвили, те бенефициары, которые захотят участвовать в программе, кроме социальной помощи и заработной платы получат от государства ежемесячно дополнительно 300 лари. Однако в том случае, если трудоспособный гражданин со статусом социально незащищенного лица откажется от предложенных ему вакансий, то спустя год социально-экономическое положение его семьи будет пересмотрено. Если же бенефициар работает неофициально, то его должны будут оформить. Он также сможет принять участие в программах профессиональной подготовки и переподготовки.
В Грузии произошло еще одно землетрясение
Сегодня, 14 февраля, в 16:13 по тбилисскому времени в Грузии произошло очередное землетрясение магнитудой 3,9. Информацию распространяют Институт наук о Земле и Национальный центр сейсмического мониторинга.
Напомним, 13 февраля в 22:25 по тбилисскому времени в Грузии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки ощущались как на востоке, так и на западе страны, их эпицентр находился в Дманисском муниципалитете. Обошлось без жертв и разрушений.
В Киеве закончились переговоры Владимира Зеленского и Олафа Шольца
В Киеве закончились переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Немецкий лидер вновь подчеркнул, что Германия остается на стороне Украины и готова, как и ее союзники по НАТО, в любой момент ввести «самые серьезные санкции» против России, если страна нарушит суверенитет Украины и совершит военную агрессию.
Тем не менее Германия надеется продолжить переговоры в Нормандском формате и не допустить эскалации конфликта, – подчеркнул Шольц. США и НАТО сделали России определенные предложения на эту тему и ждут реакции Кремля.
Одно из условий, которые выдвигает Россия в рамках так называемых требований безопасности – не допустить вступление Украины в НАТО. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции подчеркнул, что Украина не отказывается от этого плана, но не знает, насколько долгим будет этот путь.
«Мы хотели бы добиться членства в НАТО, потому что для нас это означает обеспечение нашей территориальной целостности», – заявил Зеленский.
Кроме этого, Украина требует от Германии гарантий энергетической безопасности – сохранения транзита газа через ее территорию, чему может препятствовать запуск газопровода «Северный поток-2». По словам Владимира Зеленского, в этом вопросе у них с Олафом Шольцем еще остались расхождения.
Шольц добавил, что Германия продолжит инвестировать средства в Украину и окажет финансовую помощь, предоставив еще один кредит в 150 млн евро.
- Олаф Шольц находится в визитом в Киеве. 15 февраля, он проведет переговоры в Москве с российским президентом Владимиром Путиным.
- С осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и стала оказывать военную помощь Украине .
- Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности, в частности, не расширять Альянс на восток. Представители Запада заявляли, что на уступки в принципиальных вопросах не пойдут .
CIT: подготовка войск РФ к возможному вторжению «практически завершена»
Подготовка российских войск к возможной операции против Украины практически завершена или будет завершена в течение ближайших дней. Это утверждает группа исследователей Conflict Intelligence Team на основе своих наблюдений за сосредоточением российских войск у украинских границ. В понедельник опубликован подробный доклад с выводами CIT, основанными на открытых источниках, прежде всего видео с перемещением военной техники.
Как утверждает CIT, речь идет не только о Сухопутных войсках ВС РФ, но и об авиации, флоте, а также Войсках национальной гвардии.
В публикации рассказано о перемещении значительного числа российских войск, включая десантные, в Беларусь, где сейчас проходят масштабные учения. Отмечается также концентрация войск на юго-западе Брянской области и в Курской области. В Белгородскую область, как утверждается, перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии, а также тяжёлые САУ "Пион", которые способны обстреливать Харьков без пересечения границы. Наблюдается также переброска сил в аннексированный Крым, а для возможной организации десанта российский флот располагает в Черном море группировкой из 11 больших десантных кораблей, 6 из которых прибыли с баз Балтийского и Северного флотов. В Беларусь и к границе с Украиной переброшена также авиация и до 60 пусковых установок "Искандер".
"Всё описанное выше представляет собой беспрецедентное сосредоточение всех родов войск, а также других милитаризованных силовых ведомств" - пишет СIT. В сообщении отмечается, что если речь идёт о блефе, то есть Россия не планирует вторжения, то этот блеф "полностью неотличим от подготовки к реальному масштабному наступлению".
В докладе нет оценки общей численности российских войск у границ с Украиной.
Существуют и другие оценки готовности к возможному вторжению - в частности, эксперты украинского Центра оборонных стратегий считают его сейчас маловероятным.
Ранее официальные представители США и ряда других стран заявляли, что уже на этой неделе вторжение России в Украину весьма вероятно. СМИ со ссылкой на источники в разведке называли даже числа - например в публикации Spiegel говорилось о 16 февраля. В то же время, официальные лица подчёркивают, что по-прежнему нет уверенности, что Россия действительно решится на вторжение. Лидеры стран Запада говорят, что путь дипломатии ещё возможен.
Россия отрицает планы вторжения. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в понедельник на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что сейчас проходят масштабные учения, но большая их часть скоро завершится.
В Южной Осетии инициативная группа выдвинула кандидатом в президенты Рустама Дзагоева
В Цхинвали сегодня состоялось собрание инициативной группы по выдвижению предпринимателя, общественного деятеля Рустама Дзагоева в кандидаты на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как пишет агентство «Рес», Дзагоева поддержали 158 человек.
«С 2004 года я активно участвую в политической жизни Осетии, которую я не разделяю ее на юг и север. Наша команда также принимала участие в выборных процессах в 2011 и 2017 годах. С 2011 года мы имеем политический кризис, из которого пора выходить. Осетинского прорыва, мы, к сожалению, не увидели», – сказал он.
По словам Дзагоева, его команда видит существующие проблемы и знает, как их решить в союзничестве со стратегическим партнером – Россией.
Саакашвили сообщил, что ему ограничили личные свидания с родными
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий срок в руставской тюрьме, сообщил, что ему ограничили личные свидания с родными.
«Я же написал, что после того, как в пятницу утром прокуратура Украины признала меня потерпевшим, Иванишвили еще более усугубит мое положение, и вот в воскресенье зашел озабоченный сотрудник режима и завил мне, что свидания с членами семьи, предполагающие часовое общение по телефону через стекло, теперь будут не раз в неделю, а раз в месяц. С какими мелкими ничтожествами мы имеем дело. Я с таким не только не сталкивался, а никогда и не слыхивал о существовании такого зла. Убежден, что и это будет добавлено к делу, возбужденному прокуратурой Украины, либо к делам, возбужденным в Грузии, которая будет освобождена в ближайшее время», – написал Саакашвили в соцсети.
Информацию подтвердил и адвокат политика Бека Басилая. По его словам, решение руководства тюрьмы по ограничению свиданий будет оспорено.
Дума может попросить консультаций с МИД по вопросу о «ДНР» и «ЛНР»
На рассмотрение Госдумы во вторник вынесут сразу два проекта постановления по вопросу признания независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом сообщают информационные агентства. Первый проект подготовили депутаты от КПРФ, второй – от "Единой России".
Решение вынести на рассмотрение Думы сразу два проекта принял Комитет по делам СНГ. Его ещё должен одобрить в понедельник совет Думы.
Депутаты от КПРФ предложили обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР". Второй проект постановления, авторами которого стали два депутата от "Единой России", появился в базе данных Госдумы только сегодня. В нём предлагается отправить предложенный КПРФ проект на консультации в МИД России.
Поддерживаемые Россией сепаратисты так называемых "ДНР" и "ЛНР" провозгласили независимость в 2014 году. Россия официально признаёт контролируемые сепаратистами районы территорией Украины. Официальная позиция Москвы заключается в том, что необходимо выполнить Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе – они предусматривают возвращение районов Донецкой и Луганской областей под контроль Украины, но с рядом условий. Признание Россией независимости сепаратистских "республик" противоречило бы Минским соглашениям.
Обсуждения в Думе проходят на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины. Страны Запада опасаются, что Россия готовит широкомасштабное вторжение в эту страну, что в Москве отрицают.
Сергей Лавров Владимиру Путину: «Шансы на договорённости есть»
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным в понедельник заявил, что шансы на договорённости со странами Запада по вопросу о так называемых гарантиях безопасности России сохраняются. Начало встречи было показано по российскому телевидению.
"Шансы на договорённости есть" - сказал Лавров на прямой вопрос Путина о том, есть ли такие шансы, или же Запад хочет втянуть Россию в бесконечные переговоры. По словам Лаврова, Россия получила от США и НАТО негативные ответы по большинству вопросов, о которых шла речь в требованиях Москвы, однако последние встречи и разговоры Путина с лидерами зарубежных стран показывают, что не все возможности для договорённостей исчерпаны.
Путин в последнее время встречался с лидерами Франции и Венгрии, а по телефону говорил с президентом США и премьером Британии. Завтра ожидается визит в Москву канцлера Германии.
По словам Лаврова, Запад выразил готовность к переговорам по вопросам о контроле над вооружениями, размещении ракет, мерах по повышению доверия. В то же время, Лавров посетовал, что страны НАТО не готовы отказаться от приглашения в союз Украины и удовлетворить другие российские требования. По словам главы МИД, ведомство подготовило проект ответа на встречные предложения США и НАТО. Путин, как сообщается, поручил Лаврову продолжить консультации с Западом.
Сегодня же должна состояться встреча Путина с министром обороны Сергеем Шойгу.
В Сети обратили внимание, что Лавров сидел на большом расстоянии от Путина - как на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон. По всей видимости, это связано с опасениями президента России заразиться коронавирусом.
Переговоры между Россией и странами НАТО проходят на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины, к границе которой стянуты более 100 тысяч российских военных. Страны Запада считают, что Москва может готовить вторжение. В Москве заявляют, что таких планов нет, а главным содержанием переговоров с Западом называют не Украину, а российские требования "гарантий безопасности". При этом и Путин и другие российские чиновники давали понять, что отказ от принятия Украины в НАТО для Москвы - один из самых принципиальных вопросов.
Элина Марзоева: «Аслан Гагиев помог Анатолию Бибилову выиграть выборы»
Бывший замруководителя администрации президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Элина Марзоева заявила, что криминальный авторитет Аслан Гагиев помог Анатолию Бибилову победить на предыдущих президентских выборах. Пост Марзоевой опубликован на её странице в фейсбуке.
По ее словам, во время президентской кампании она входила в штаб Бибилова и в преддверии выборов с его согласия отправилась в Австрию, чтобы обратиться за содействием к Аслану Гагиеву, который скрывался в Европе от российских правоохранителей. Она утверждает, что сначала Гагиев неодобрительно высказался о кандидатуре Бибилова, однако Марзоева смогла его переубедить, и во время второй поездки в Вену она заручилась поддержкой криминального авторитета.
Как отмечает Марзоева, в избирательный штаб Анатолия Бибилова приходили люди от Аслана Гагиева, которые оказывали различную помощь. Также Гагиев, по ее словам, подключил к кампании «влиятельных людей из Москвы».
«То, что Аслан Гагиев помог Анатолию Бибилову выиграть выборы и сделать это феерически и безапелляционно, известно многим. И сам факт его помощи не является секретом с 2016 года, когда Аслан Гагиев стал оказывать поддержку Анатолию Бибилову», – написала она.
В комментарии порталу Кавказ.Реалии Марзоева говорит, что сделала свое заявление «не в чьих-либо интересах».
«Здесь речь не идет о том, чтобы усилить позиции того или иного кандидата. Все это я писала добровольно, чтобы прояснить все спорные моменты, которые возникли после видеобращения Гагиева. Надеюсь, на этом меня оставят в покое», – добавила Марзоева.
Ранее на заседании суда в Ростове-на-Дону сам Аслан Гагиев заявил, что именно он привел Анатолия Бибилова к власти. Тогда пресс-служба Бибилова сообщила, что криминальный авторитет на предыдущих выборах никак не влиял на результаты голосования. Заявление Марзоевой в администрации югоосетинского президента пока не прокомментировали.
- 3 февраля Аслан Гагиев в зале военного окружного суда Ростова-на-Дону дал интервью местным журналистам, в котором заявил о том, что контролировал предыдущие выборы президента Южной Осетии. При этом он извинился перед жителями Осетии, что привел нынешнего президента к власти.
- Аслана Гагиева обвиняют в организации крупнейшего в стране преступного сообщества, в которое входили несколько группировок. Их участники совершали заказные убийства высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, крупных бизнесменов и криминальных авторитетов.
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