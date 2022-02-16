В Южной Осетии Алимбег Плиев выдвинут кандидатом в президенты

Инициативная группа по выдвижению депутата парламента первого созыва Алимбега Плиева на должность президента самопровозглашенной республики Южная Осетия провела сегодня собрание.

Как пишет агентство «Рес», в ходе мероприятия были избраны председатель – Хох Гаглойты и секретарь – Залина Мамиева.

Сторонники Плиева, зарегистрированные на собрании, единогласно поддержали его кандидатуру.

По словам Хоха Гаглойты, Плиев – один из основателей югоосетинской государственности.

«Алимбег Плиев работал на различных должностях, хорошо знаком с работой министерств и ведомств, всегда принимал активное участие в общественно-политической жизни Республики», – сказал Гаглойты.

Сам Алимбег Плиев отметил, что в случае победы на президентских выборах сделает все чтобы оправдать ожидания своего народа.

«Я здесь родился, здесь похоронены мои предки, всегда был рядом со своим народом в радости и горести, знаю и о тех вызовах, которые стоят сегодня перед моей родиной, и у меня достаточно жизненного опыта и желания для того, чтобы улучшить жизнь людей в нашей республике», – сказал он.

На сегодняшний день уже состоялись собрания 13 инициативных групп избирателей и три съезда – «Единой Осетии», выдвинувшей действующего президента Анатолия Бибилова на второй срок; Народной партии, на котором был выдвинут вице-спикер парламента Александр Плиев; а также съезд Компартии, на котором была выдвинута кандидатура историка Таймураза Тадтаева. Ранее в ЦИК поступило уведомление от партии «Единство народа» по выдвижению в президенты лидера партии, вице-спикера парламента Владимира Келехсаева.