Войсковой смотр югоосетинской армии пройдёт 24 февраля

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов поручил главе Минобороны Ибрагиму Гассееву организовать 24 февраля строевой смотр техники, всего личного состава ведомства.

Ранее Бибилов указал на эскалацию напряженности в Украине и заявил о возможности провокаций со стороны Грузии. Сегодня он выслушал доклад Гассеева о готовности Вооруженных сил.

«Вооруженные силы готовы к выполнению любых поставленных задач. Согласно вашему указанию были проведены строевые смотры, совещания. Подготовили все необходимые документы для выполнения любых поставленных задач Министерству обороны», – сказал Ибрагим Гассеев.

Бибилов поправил министра, отметив, что не давал команду проводить смотр, а поручил быть готовым к нему.

«Ибрагим Алимбегович, я не давал команду о проведении строевого смотра. Если вы внимательно слушали мои поручения, то должны были понять, что вы должны были быть в готовности, чтобы по моему приказу провести строевой смотр. Теперь ставлю задачу: 24 февраля после празднования Дня защитника Отечества организовать строевой смотр техники, всего личного состава министерства обороны. А на сегодняшний день я вам сказал, чтобы вы доложили о состоянии вооружения, техники, личного состава, укомплектованности и готовности вооружения и техники», – сказал Бибилов.

Накануне югоосетинский лидер обрушился с критикой на Гассеева – своего конкурента на президентских выборах