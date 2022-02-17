Премьер-министр Грузии примет участие в Мюнхенской конференции

МИД России в четверг передал послу США в Москве Джону Салливану российский ответ на предложения Соединенных Штатов по вопросу о безопасности, которые, в свою очередь, стали ответом на российские требования.

Агентство ТАСС публикует полный текст российского ответа. При этом ответ США не предназначался для публикации, однако его текст попал в распоряжение испанского издания El Pais и стал известен.

В нем говорится, что «американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности». Россия в частности требовала отказа от расширения НАТО и «возврата военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год».

Как говорится в документе, «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера». Что за меры - не сообщается.

В заявлении МИД сказано, что Россия не готовит вторжения на территорию Украины, а утверждения стран Запада об этом расценивает как попытку «обесценить предложения России по гарантиям безопасности». Также российский МИД оправдывает аннексию Крыма и повторяет аргументацию Владимира Путина о том, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу войны России с НАТО из-за Крыма.

«Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это – принуждение Киева к выполнению комплекса мер, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории», – пишет российский МИД.

Россия также настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центрально-Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике.

В документе говорится, что Россия готова обсуждать ряд предложений США, в частности о ракетах средней и меньшей дальности. Однако из текста следует, что Москва настаивает на «пакетном характере» своих требований, то есть, по ее мнению, любые переговоры должны вестись в контексте отказа от расширения НАТО и иных так называемых гарантий безопасности.

Реакции США и их союзников на российский документ пока не было.