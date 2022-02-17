Абхазский парламент принял республиканский бюджет на 2022 год

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли в окончательном чтении республиканский бюджет на 2022 год, внеся в него целый ряд поправок. Из бюджета исключены расходы в сумме 55 500,7 тысяч рублей на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб в Гудаутском районе.

Не хватило голосов для исключения расходов в сумме 50 млн рублей на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания благоприятных условий для их развития и обеспечения занятости населения. На 26 миллионов рублей сокращены расходы на функционирование Комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

Определена форма предоставления РУП «Черноморэнерго» бюджетных средств в размере 100 млн рублей в виде субсидии. Цель предоставления субсидии – приобретение и установка приборов учета потребления электроэнергии для физических лиц, сообщает «Апсныпресс».

Кроме того, увеличены расходы на содержание МЧС на 10 млн рублей (осуществление ремонтных работ в помещении Гагрского отделения МЧС). Расходы на увеличение штатной численности аппарата парламента на три штатные единицы составят в сумме 1,5 млн рублей. На 5 млн рублей увеличены расходы центрального аппарата МИД.

На 38 млн рублей увеличены расходы по подразделу «Строительство». 30 млн рублей будет направлено на берегоукрепительные работы и расчистку русла реки Псоу, 8 млн рублей - на организацию первичного звена медицинской помощи в Очамчирском районе.

Увеличены расходы на 2,5 млн рублей на содержание Республиканского центра народного творчества РА им. И.Е. Кортуа. На 20 млн рублей увеличены расходы по статье «Субсидии местным бюджетам». Ткварчельскому району будет предоставлено 10 млн рублей на обустройство парка, а Очамчирскому району – 10 млн рублей на ремонт дорожного полотна улиц в 8-м и 9-м районах города, а также прилегающих к Центральному рынку.

50 млн рублей составят дотации «Черноморэнерго» для формирования аварийного запаса материалов и поддержания абхазской электроэнергетической отрасли. 3,5 млн рублей будет выделено столице для обустройства сквера имени кавалера ордена Леона Беслана Дзыба.