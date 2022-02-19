«Грузинская мечта» обещает вернуть большинство во всех сакребуло

Правящая партия «Грузинская мечта» сделает все, чтобы вернуть большинство в муниципальных собраниях (сакребуло) всех регионов Грузии. Об этом председатель ГМ Ираклий Кобахидзе заявил журналистам сегодня, 19 февраля.

По итогам муниципальных выборов осенью 2021 года «Грузинская мечта» утратила большинство в сакребуло шести городов и районов: Цаленджиха, Чхороцку, Рустави, Сенаки, Зугдиди и Батуми, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Наша политическая задача – сделать все для того, чтобы обеспечить себе большинство в тех сакребуло, где у нас его нет, и это наша политическая задача», - сказал Кобахидзе.

2 апреля состоятся промежуточные выборы депутата сакребуло Батуми, после которых расклад сил может измениться. Если победит кандидат партии власти, «Грузинской мечте» хватит голосов для формирования большинства.

Кроме Цаленджиха, в остальных пяти городах мэрами являются представители правящей партии. Для проведения запланированных властями реформ им необходима поддержка сакребуло, где большинство представляет оппозиция.