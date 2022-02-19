Гарибашвили обсудил с премьером Болгарии роль Черного моря

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился со своим болгарским коллегой Кириллом Петковым на полях 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Премьеры говорили о перспективах торгово-экономического сотрудничества, а также о потенциале развития транспортных, энергетических и коммуникационных связей. Другой темой встречи стал процесс европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также политика открытых дверей НАТО и роль Черного моря в обеспечении общей евроатлантической безопасности.

«Грузия и Болгария имеют общие региональные интересы, которые также являются частью общей европейской повестки дня. Поддержка проектов по изучению потенциала Черного моря для транспорта, энергетики и связи является нашим главным приоритетом», -написал Гарибашвили в своем Twitter после встречи.

Стороны также обсудили обстановку в области безопасности в регионе и ситуацию самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

Гарибашвили поблагодарил своего болгарского коллегу за поддержку инициативы «ассоциированного трио» - формата, созданного Грузией, Молдовой и Украиной для достижения конкретных результатов в процессе европейской интеграции совместными усилиями, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

На встрече было отмечено, что в 2022 году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Грузией и Болгарией. Гарибашвили и Петков считают, что это послужит хорошей основой для дальнейшей активизации сотрудничества в различных сферах.