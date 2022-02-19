Югоосетинский ЦИК зарегистрировал еще три инициативные группы кандидатов в президенты

ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировал сегодня, 19 февраля, инициативные группы избирателей по выдвижению кандидатов в президенты врача Алана Козонова, бывшего сотрудника правоохранительных органов Зелима Казиева и уполномоченных от политической партии «Народная партия» в поддержку вице-спикера парламента Александра Плиева.

«Уполномоченным представителям и инициативным группам по выдвижению Козонова Алана Дударовича, Казиева Зелима Cемисторовича и Плиева Александра Михайловича будут выданы удостоверения о регистрации, после чего они могут открыть избирательный счет и приступить к сбору подписей в поддержку своего кандидата», - сказал информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев.

ЦИК ранее уже зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты художника Гено Каджаева, бывшего депутата Дмитрия Тасоева, министра обороны Ибрагима Гассеева и депутата Давида Санакоева.

Игорь Чочиев уточнил, что всего в ЦИК подали свои пакеты документов представители 13 кандидатов от инициативных групп и партий, трое из них подали свои документы в субботу - это инициативные группы в поддержку кандидатов в президенты депутата Гарри Мулдарова, предпринимателя Альберта Валиева и партия «Единство народа» в поддержку своего лидера Владимира Келехсаева.

О намерении выдвигаться в качестве кандидата в президенты ЦИК ранее уведомили 18 представителей претендентов - 14 из них выдвиженцы от инициативных групп и четверо - от политических партий. Еще три инициативные группы не смогли провести свои собрания, также от участия в президентской гонке отказались Анатолий Джиоев и Алан Техов.

В минувшую пятницу завершились все собрания и съезды заявивших о себе кандидатов в президенты. ЦИК 20 февраля в 18.00 прекращает прием документов от желающих баллотироваться на пост президента.

По действующему законодательству, для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо собрать и представить в ЦИК в поддержку кандидата не менее 3 500 подписей избирателей в срок до 5 марта. С 15 марта, после того как зарегистрированные кандидаты в президенты официально получат соответствующие удостоверения, начинается предвыборная агитация – дебаты в эфире ГТРК «Ир», выступления и интервью в СМИ, встречи с избирателями, публикации предвыборных программ.

Президентские выборы в Южной Осетии назначены на 10 апреля.