Байден согласился «в принципе» на проведение саммита с Путиным

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин "в принципе" согласились на проведение саммита для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщили в воскресенье представители Елисейского дворца.

В официальном заявлении канцелярии президента Франции, сделанном после телефонных разговоров Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным и Джо Байденом говорится о готовности президентов США и России провести встречу. Однако встреча произойдет только "если Россия не вторгнется в Украину", говорится в заявлении. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила наличие предварительной договоренности: "Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к безотлагательному и жесткому ответу, если Россия вместо этого выберет войну. В данный момент, судя по всему, Россия продолжает подготовку к полномасштабной атаке на Украину, которая может произойти очень скоро". Из Москвы комментариев пока не последовало

Повестка дня возможной встречи в верхах будет подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на их предварительно запланированной встрече в четверг, говорится в заявлении канцелярии президента Франции.

Как сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена, в распоряжении американских разведслужб есть информация о том, что российскому военному командованию был отдан приказ о готовности к вторжению в Украину. Именно эти данные, послужили основанием для заявления Джо Байдена о том, что Владимир Путин принял решение о вторжении Украину, прозвучавшего в пятницу.