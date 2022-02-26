Латвия и Эстония закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов России, сообщает министр экономики Таави Аас. Ранее так же поступили Чехия, Польша и Болгария.

«Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством», – приводит слова министра портал ERR.

Вслед за Эстонией Латвия также закрывает воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, заявил министр юстиции страны Янис Борданс.

«Жестокое нападение путинского режима на украинскую демократию и свободу непростительно. Запад должен изолировать Россию как экономически, так и политически. Эстония запрещает российским авиакомпаниям заходить в свое воздушное пространство. Польша и Чешская Республика уже сделали это, и мы призываем все страны Европейского союза сделать то же самое», – написала в фейсбуке премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против авиакомпании «Аэрофлот», «Ростеха» и российских банков, включая ВТБ, после чего Росавиация запретила полеты самолетов Великобритании в Россию, сообщает «Настоящее время».

В Чехии в пятницу на фоне продолжающейся военной агрессии России в Украине прошло заседание комитета государственной безопасности. После его окончания премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что правительство приняло решение приостановить не только выдачу виз гражданам России, но и видов на жительство в Чехии.

Он также подтвердил, что Чехия приостанавливает деятельность консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Накануне стало известно, что прекратят работу консульства России в Брно и Карловых Варах.

На фоне российского вторжения в Украину Литва, Латвия и Чехия прекратили выдачу виз россиянам. Президент Чехии Милош Земан предложил отключить Россию от системы SWIFT. Он признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнет войну, поскольку считал, что «русские не сумасшедшие».