Актриса Лия Ахеджакова перечислила 10 000 долларов на помощь украинской армии

Известная советская актриса Лия Ахеджакова перечислила 10 тысяч долларов на помощь Вооруженным Силам Украины. Об этом Ахеджакова сообщила в своем Instagram.

«Я поддержала армию Украины переводом в 10 000$, и призываю вас сделать то же самое! И еще раз говорю: мне действительно очень жаль, что случилось. У меня все в груди сжимается, с осознанием, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши ребята. Где-то совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось», - написала актриса.

Вместе с тем, Ахеджакова вновь призвала Владимира Путина вывести войска из Украины.

«Путин, выведите войска с территории Украины! Остановите это сумасшедшее кровопролитие. И дайте людям правду. Украинцы, силы вам!», - заявила Ахеджакова.