Грузинская валюта продолжает обесцениваться по отношению к доллару и евро

Национальная валюта Грузии – лари, продолжает обесцениваться по отношению к доллару и евро.

По итогам сегодняшних торгов Национальный банк Грузии (НБГ) установил обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,2244 GEL/$1. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 1,9 тетри.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», 1 евро теперь стоит 3,6039 лари – грузинская валюта обесценилась еще на 1,8 тетри.

Курс в коммерческих банках и валютных обменниках намного выше. В системах «TBC bank» и «Банк Грузии» 1 доллар США можно купить за 3,28 и 3,255 лари соответственно.

За последнюю неделю лари обесценился на 22 тетри по отношению к доллару и на 20 тетри по отношению к евро.

Исторический минимум для лари был установлен в апреле 2020 года. Тогда обменный курс грузинской валюты составил 3,4464 лари за доллар.