Ваагн Хачатрян избран новым президентом Армении

Парламент Армении в ходе второго тура во время тайного закрытого голосования избрал министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна президентом республики.

«За кандидатуру Ваагна Хачатряна проголосовал 71 депутат, он избран президентом Армении», – отметил и. о. спикера парламента Акоп Аршакян.

Согласно Конституции Армении, во втором туре для избрания президента необходимо было получить не менее трех пятых голосов от общего числа – 107 депутатов.

Как пишет Радио Азатутюн, оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не выдвинули своего кандидата и не приняли участие в обсуждении и голосовании, чтобы «никоим образом не участвовать» в выборах президента республики и «не легитимировать этот процесс».

Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян.

Ваагн Хачатрян – член правящей политической команды, с октября прошлого года в кабинете министров Никола Пашиняна он занимает должность министра технологической промышленности. В 1990-е годы, при президентстве Левона Тер-Петросяна, Хачатрян был мэром Еревана, депутатом парламента. С начала 2000-х он занимался гражданской и политической деятельностью, будучи также членом возглавляемого Тер-Петросяном Армянского национального конгресса.