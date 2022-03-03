В Беловежской Пуще закончился второй раунд переговоров России и Украины 

В Брестской области Беларуси прошел второй раунд переговоров между делегациями России и Украины.



По итогам встречи стороны договорились в ближайшее время организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей, – заявил помощник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

При этом он подчеркнул, что Украина не получила от встречи результатов, на которые рассчитывала. Стороны договорились о третьем раунде переговоров.

Перед встречей в Беловежской пуще Киев заявлял, что его приоритетные задачи – немедленное прекращение огня, перемирие и открытие гуманитарных коридоров.

О необходимости эвакуировать мирных жителей накануне заявлял и помощник президента России Владимир Мединский, входящий в российскую делегацию.

Президент России Владимир Путин 3 марта в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что задачи специальной военной операции в любом случае будут выполнены, вне зависимости от результатов переговоров в Беловежской Пуще.



«Попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву», – заявили в Кремле.



Макрон после разговора выразил мнение, что Путин намерен захватить всю Украину и ждет, что мир выполнит его условия.



«Президент республики ожидает, что худшее еще впереди, – учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало. Он был настроен решительно», – сказал представитель администрации Макрона.

Французский лидер призвал российского президента избегать жертв среди гражданского населения и обеспечить доступ к гуманитарной помощи. По словам помощника Макрона, Путин ответил, что он «за», но не взял на себя никаких обязательств.



В то же время пресс-служба президента России заявляет, что это Путин призвал Макрона принять участие в обеспечении безопасной эвакуации с Украины иностранцев и выразил готовность к взаимодействию в этом вопросе.