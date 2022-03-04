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Коронавирус в Грузии: всего 1365 новых случаев заражения
В Грузии за минувшие сутки было зафиксировано всего 1365 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 9790 человек, скончались 32 пациента, пишет агентство «Новости-Грузия».
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 620 639 случаев инфицирования, из них выздоровели 1 539 413 человек, скончались 16 306 пациентов.
В стране за последние сутки сделан 9671 тест на коронавирус, из них 6495 – на антиген, 3176 – ПЦР-тест.
Показатель выявления положительных ответов по данным на 3 марта составляет 14.11%, за две недели – 22.6%, за семь дней – 18.07%.
На данный момент в Грузии 64 894 активных случаев, из них 2 913 лечатся в больницах.
Состояние 708 пациентов тяжелое, из них 245 подключены к аппарату искусственного дыхания.
61 981 инфицированный проходит курс лечения дома.
Другие новости дня
В России начали блокировать сайты «Медузы», BBC и Deutsche Welle
Роскомнадзор начал блокировку на территории России сайтов "Медузы", BBC и Deutsche Welle. Согласно реестру Роскомнадзора, ограничение введено по решению Генпрокуратуры России от 24 февраля.
О приостановке работы заявило издание Znak.com. В сообщении редакции говорится, что это решение было принято в связи с большим количеством ограничений, которые появились в последнее время для работы СМИ в России.
После блокировки сайта The Village издание заявило, что закрывает российский офис - редакция продолжит работать из Варшавы.
В ночь на 4 марта власти России начали блокировать сайт Русской службы Радио Свобода. Перед этим редакция получала от Роскомнадзора уведомления о возможных блокировках. Заблокированы сайты региональных проектов Русской службы Радио Свобода – Север.Реалии и Сибирь.Реалии – и сайт Северо-Кавказской службы Радио Свобода Кавказ.Реалии. Блокировке также подверглись сайты "Настоящего времени", Крым.Реалий, New Times и русскоязычной версии "Интерфакс-Украина".
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил в связи с блокировками сайтов Радио Свобода и других проектов корпорации в России: "Владимир Путин посадил россиян на строгую диету, основанную на лжи о масштабах и цене войны в Украине. РСЕ/РС отказывается подвергать цензуре наш контент в этот столь важный для нашей российской аудитории момент. Наши зрители, читатели, слушатели заслуживают того, чтобы знать правду, и мы будем по-порежнему предоставлять им основанную на фактах информацию о действиях российского правительства и тех последствиях, тяжесть которых сейчас ложится на плечи россиян".
1 марта Роскомнадзор заблокировал сайты телеканала "Дождь" и радиостанции "Эхо Москвы", которая также была отключена от эфира. 3 марта "Дождь" объявил о приостановке работы, а совет директоров "Эха" принял решение о ликвидации радиостанции. Также в России были заблокированы сайты издания "Тайга.Инфо" и студенческого журнала DOXA.
Авиакомпания S7 отменяет все международные рейсы
Авиакомпания S7 с 5 марта закрывает все международные рейсы, сообщается в телеграм-канале пресс-службы компании.
"Пассажиры отменённых рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в Представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса", - говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" объявила, что вынуждена отменить рейсы и временно приостановить выполнение полетов в ряд стран в связи с закрытием воздушного пространства странами Европы и Канадой.
27 февраля немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полетов в Россию. Кроме того, Евросоюз ввел против России санкции, которые запрещают продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. В ЕС работает один из двух крупнейших в мире производителей гражданской авиационной техники – концерн Airbus.
СМИ также сообщали со ссылкой на источник в "Аэрофлоте", что ирландский лизингодатель решил отозвать три самолета Boeing 737 у авиакомпании "Победа".
Госдума приняла законопроект о лишении свободы за «фейки» про армию
Госдума России приняла в пятницу сразу в трёх чтениях законопроект об уголовной ответственности за так называемые фейки о действиях российских вооружённых сил в Украине. Он предусматривает большие сроки лишения свободы.
Речь идёт о поправках в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Они добавляют в уголовный кодекс новую статью. За сообщения о деятельности армии, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или до 3 лет колонии. Если при этом используется служебное положение, есть корыстные побуждения или "искусственно создаются доказательства", то срок лишения свободы — от 5 до 10 лет. Если же фейки повлекут тяжкие последствия - наказание составит до 15 лет.
Предусмотрено и наказание "за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России" или "за дискредитацию такого использования" - сначала административная ответственность, а при повторении - уголовная, до 3-х лет колонии. Подобная ответственность предусмотрена и за призывы к санкциям против России.
В ночь на пятницу были заблокированы сайты нескольких СМИ, в том числе Радио Свобода, а также соцсети Facebook и Twitter.
В Брюсселе получили официальную заявку Грузии о членстве в ЕС
В ночь на пятницу глава представительства Грузии при ЕС, Вахтанг Махароблишвили передал послу Франции Филиппу Леглиз-Косте (Франция – действующий председатель Совета Европейского союза) официальное заявление на вступление страны в ЕС.
Накануне от имени Грузии заявление перед телекамерами подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили, обладающий, согласно конституции, всей полнотой власти в парламентской республике.
Подписывая заявление премьер Гарибашвили назвал день, когда Грузия официально объявила о своём желании стать полноправным членом ЕС "историческим" а документ, направленный в Брюссель "планом действий" для любого грузинского правительства.
"Это новая страница нашей истории. Она продолжает усилия наших предков по вступлению Грузии в Европейскую семью наций" - подчеркнул премьер.
Председатель правительства также отметил, что Грузия всегда принадлежала "европейской культуре и цивилизационному пространству", разделяя Европейские ценности.
Заявление о вступлении в ЕС поддержали все значимые политические силы страны и известные политики. В том числе бывший президент Михаил Саакашвили, отбывающий срок заключения в Руставской тюрьме.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на данный момент находится в Европе. В ходе встречи с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем она попросила главу ЕС рассмотреть соответствующие заявления Грузии, Украины и Молдовы в ускоренном порядке.
В 2014 году премьер-министр Ираклий Гарибашвили подписал соглашение об ассоциации Грузии с ЕС. В том же году Грузия и Европейский Союз оформили договор о "Глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли", а с 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые поездки в государства "Шенгенского соглашения".
Президент Грузии и госсекретарь США провели телефонную беседу
Между президентом Грузии Саломе Зурабишвили и госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся телефонный разговор. Информацию об этом распространяет американский Госдеп.
«Госсекретарь выразил признательность за личную, непоколебимую поддержку Украины со стороны грузинского народа и лично президента Зурабишвили. Он подчеркнул твердую приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, отметив, что США продолжат поддерживать грузинский народ в его движении к демократическому, мирному и процветающему евроатлантическому будущему», – говорится в заявлении Госдепартамента.
Как пишет СОВА, прокомментировал телефонный разговор с Саломе Зурабишвили и сам Энтони Блинкен. Он опубликовал пост в своем Twitter:
«Поговорил с президентом Зурабишвили, чтобы поблагодарить ее за поддержку Украины народом Грузии и подчеркнуть твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности обеих стран – и Украины, и Грузии».
В Twitter о телефонной беседе с госсекретарем США написала и президент Грузии Саломе Зурабишвили:
«Отличный телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном. Сошлись во взаимной поддержке Украины. Ценим решительную поддержку нашими американскими партнерами нашей территориальной целостности и безопасности в эти трудные времена. Спасибо президенту США за поддержку Процесса национального согласия. Надеюсь на визит госсекретаря Блинкена в Грузию в ближайшем будущем».
Сайт Кавказ.Реалии заблокирован в России. Что делать?
В России заблокировали наш сайт – Кавказ.Реалии. Ранее Роскомнадзор требовал от редакции удалить новость о потерях среди военнослужащих из Чечни на войне в Украине.
Поздно ночью в РФ были заблокированы также сайты Русской службы Радио Свобода, проекты Сибирь.Реалии, Север.Реалии, Idel.Реалии. Кроме того, в РФ не доступны "Медуза", "Русская служба Би-Би-Си", а также фейсбук.
Команда Кавказ.Реалии продолжит работу. Читателям из России редакция рекомендует следующее:
- Скачайте наше новостное приложение Кавказ.Реалии из App Store или Google Play – в нем доступны все материалы нашего сайта и оно обходит блокировку
- Подписывайтесь на наши страницы в Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, vKontakte, Odnoklassniki. Мы будем делиться там ссылками на другие версии нашего сайта!
- Воспользуйтесь VPN-клиентом. Это поможет вам обезопасить себя, а ваш провайдер будет считать, что вы находитесь в другой стране, и ссылки будут открываться как обычно. Бесплатный сервис, которому мы доверяем – nThlink
- ПРОЧТИТЕ НАШУ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ О ТОМ, КАК ОБОЙТИ БЛОКИРОВКУ
- Россия предприняла военное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Российские власти добиваются, чтобы российские СМИ не называли боевые действия "войной". Сообщать о событиях в соседней стране требуют только по официальным источникам информации и с использованием их лексики.
- Несколько дней назад уже были заблокированы сайты других русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала Настоящее Время и проекта Украинской службы РС Крым.Реалии.
- Гонениям в России подвергаются и другие СМИ. 1 марта за нарушение тех же правительственных инструкций отключена от эфира радиостанция "Эхо Москвы", её сайт заблокирован. Блокировке также подверглись, среди прочих, сайты телеканала "Дождь", издания The Village, студенческого журнала DOXA. Редакция "Новой газеты" вынуждена была согласиться на цензурирование после голосования спонсоров издания.
В России начали блокировать сайт Радио Свобода
Власти начали блокировать сайт Русской службы Радио Свобода в России. Сайт перестал открываться из России в ночь на пятницу, 4 марта. Перед этим редакция получала от Роскомнадзора уведомления о возможных блокировках. Заблокированы сайты региональных проектов Русской службы Радио Свобода – Север.Реалии и Сибирь.Реалии - и сайт Северо-Кавказской службы Радио Свобода Кавказ.Реалии.
Что делать?
Без инструментов для обхода блокировок вы не можете заходить на наши сайты напрямую и открывать ссылки на наши материалы из соцсетей. Поэтому:
- воспользуйтесь VPN-клиентом. Это поможет вам обезопасить себя, ваш провайдер будет считать, что вы находитесь в другой стране, а ссылки будут открываться как обычно. Бесплатный сервис, которому мы доверяем – nThlink.
- Подписывайтесь на наши страницы в Telegram, Facebook, Twitter, YouTube, VK, Instagram – там можно смотреть наши видео, читать истории и узнавать новости, не переходя на сайты.
- Подпишитесь на Студию подкастов Радио Свобода на вашей любимой платформе.
- Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play – в нём доступны все материалы наших сайтов, туда уже встроен VPN.
Что за странные ссылки на сайт?
Вы можете заметить непривычные ссылки на наших страницах в социальных сетях. Чтобы обойти блокаду, мы используем "зеркальные" сайты – копии нашего сайта:
https://d1e6t2g7k08m8d.cloudfront.net и https://svoboda.azureedge.net
Если вы хотите поделиться нашими материалами с коллегами или друзьями, которые не используют VPN, советуем использовать ссылки на зеркальные сайты. К сожалению, на зеркальных сайтах не все функции могут работать правильно. Мы перестроим редакционную работу так, чтобы максимальное количество функций, доступных на сайтах (ссылки, эмбеды, спецпроекты), корректно отображались и в "зеркалах".
Иногда "зеркальные" ссылки могут перестать работать, потому что заблокированы и сайты-копии. Поэтому на всякий случай скачайте это расширение для Chrome и Firefox.
Заблокированы и другие СМИ и соцсети
Также в ночь на пятницу у большинства российских пользователей перестали открываться cайты издания "Медуза", Би-би-си, Deutsche Welle и социальные сети Facebook и Twitter, о чём свидетельствуют свидетельствуют данные Globalcheck.
Уведомления Роскомнадзора
В уведомлениях, полученных в четверг, 3 марта, заявлено, что на сайте Русской службы обнаружена "недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений".
Согласно уведомлению Роскомнадзора, в этих материалах "размещена заведомо ложная общественно значимая информация о якобы нападении России на территорию Украины". Вместе с тем, заявил регулятор, Россия с Украиной не воюет, что подтверждено официальными источниками, в том числе министерством обороны.
За освещение войны ранее уже были заблокированы сайты других русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала Настоящее Время и сайта Украинской службы РС Крым.Реалии.
За последний месяц Русская служба Радио Свобода получила десятки уведомлений Роскомнадзора, в частности, с требованием удалить материалы, написанные на основе расследований издания "Проект" и расследований команды оппозиционного политика Алексея Навального.
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай тогда заявил, что редакция не намерена исполнять эти требования. "Мы не позволим Кремлю диктовать нам редакционные решения", – сказал он. В заявлении корпорации происходящее названо "актом вопиющей политической цензуры".
Эфир Радио Свобода десятилетиями глушился на территории Советского Союза. Москва перестала это делать только в 1988 году, на 3 года позже, чем в стране были разрешены большинство остальных западных СМИ. После провала августовского путча 1991 года власти согласились открыть бюро радиостанции в Москве.
Давление на прессу в России усиливалось почти все годы нахождения у власти президента Владимира Путина. В 2021 году Россия заняла 150-е из 180 мест в ежегодном всемирном рейтинге свободы прессы, который составляется международной правозащитной организацией "Репортёры без границ".
В этом рейтинге ещё не учтена фактически введённая в стране в 2022 году военная цензура. Власти требуют освещать вторжение российских войск в Украину только по официальным источникам, не называть конфликт войной, пропрезидентская партия подготовила законопроект о длительных сроках заключения за создание и распространение ложных сообщений о российской армии, его рассмотрение назначено на 4 марта.
Это привело к закрытию и блокировкам сразу нескольких изданий. Московская радиостанция "Эхо Москвы" впервые со времён путча 1991 года была отключена от эфира, её сайт был заблокирован, основной акционер – окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" решил ликвидировать редакцию.
Большая часть коллектива телеканала "Дождь" была вынуждена покинуть страну после блокировки сайта телеканала и угроз главному редактору и его жене. Редакция была вынуждена остановить эфир. Был заблокирован сайт любительского интернет-журнала DOXA. Заблокированы The Village и "Тайга.инфо". Редакция "Новой газеты" вынуждена была согласиться на цензурирование после голосования спонсоров издания.
До блокировки в России ежедневная посещаемость сайта Радио Свобода составляла свыше миллиона человек. После российского военного вторжения в Украину аудитория сайта выросла почти втрое.
Пожар на Запорожской АЭС, возникший в ходе ночных обстрелов, удалось потушить
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что пожар на Запорожской АЭС локализован, площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Изменений радиационного фона на Запорожской АЭС в настоящее время не зафиксировано, основное оборудование и энергоблоки АЭС сохраняют целостность, сообщили в Госатомрегулировании. Повреждения обустройства реакторного отделения энергоблока №1 не влияют на его безопасность.
Ночью 4 марта, как утверждают украинские власти, российские войска обстреливали Запорожскую АЭС. В результате атак начался пожар возле одного из энергоблоков и в учебно-тренировочном корпусе. Чрезвычайные службы Украины сообщили об отключении третьего энергоблока от единой энергосистемы. По состоянию на 3 утра по киевскому времени работал лишь один блок из шести.
"Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей АЭС в Европе, – сообщил представитель пресс-службы станции Андрей Туз. – Попали в первый энергоблок, спасатели не могут начать ликвидацию пожара, потому что обстрелы российских военных продолжаются. Информации о нарушении радиационного фона пока нет".
Ядерная безопасность на Запорожской АЭС нарушена, сообщили в украинской компании "Энергоатом" со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.
"Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть большие опасности. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", – отметил Игорь Мурашов.
Позднее к АЭС пропустили пожарных, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция на территории Европы. Ранее на кадрах с камер наружного наблюдения было видно, как в сторону АЭС летят ракеты.
В связи с обстрелом АЭС президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение: "Горит самая большая атомная станция в Европе. Российские танки расстреливают атомные блоки. На этих танках есть тепловизоры. Они знают, куда стреляют. Они к этому готовились. Я обращаюсь ко всем украинцам, европейцам и всем, кто знает слово "Чернобыль". Тот взрыв стал глобальной катастрофой. С ее последствиями боролись сотни тысяч людей. Россия хочет это повторить. Впервые в нашей истории страна занимается в ядерным террором. Российские пропагандисты говорили, что превратят мир в радиоактивный пепел. Теперь это не угроза. Теперь это реальность".
Информацию о пожаре на АЭС также подтвердил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Угроза мировой безопасности! В результате непрерывного обстрела врагом построек и блоков крупнейшей АЭС в Европе пылает Запорожская атомная станция!" – написал Орлов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию немедленно остановить обстрелы, дать возможность пожарным потушить огонь и установить вблизи АЭС безопасную зону. В своем заявлении он написал, что если АЭС взорвется, то последствия будут в 10 раз разрушительнее катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что они в курсе обстрелов, ведущихся вблизи АЭС. Они провели переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и госагентством по атомному контролю. О деталях пока не сообщается. В организации призвали прекратить все военные действия вблизи станции. Зеленский также рассказал, что обсудил ситуацию с президентами Франции, Польши, США, канцлером Германии и премьером Великобритании.
Пресс-офис премьера Великобритании сообщил о переговорах Бориса Джонсона с Зеленским: Лондон в срочном порядке созывает собрание Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами ЗАЭС. "Безрассудные действия президента Путина теперь напрямую угрожают безопасности всей Европы", – говорится в опубликованном заявлении.
Владимир Зеленский и США Джо Байден провели телефонный разговор по поводу ситуации на Запорожской атомной электростанции, сообщили в Белом доме.
Президент Байден также обсудил этот вопрос с заместителем министра по ядерной безопасности США Джилл Хруби.
В первые дни вторжения российские военные захватили законсервированную Чернобыльскую АЭС. Также они пытались захватить Запорожскую АЭС, которая находится в городе Энергодаре, но там местные жители перегородили дорогу к станции автомобилями и встали живым щитом: военные пройти не смогли. Сейчас они возобновили наступление.
Министр энергетики Украины Герман Глущенко в интервью Настоящему Времени рассказал, как работает в условиях войны украинская энергосистема и что происходит на Чернобыльской АЭС. Он также призвал к полному закрытию неба над Украиной, подчеркнув, что ракеты и снаряды часто летают над украинскими АЭС. "Сегодня обстрелы происходят ракетами, баллистическими ракетами, и вы понимаете, что велик риск попадания шальной ракеты", – подчеркнул он.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал обеспечить "безопасность ядерных установок и материалов в Украине" после захвата российскими военными Чернобыльской АЭС. В организации также призвали прекратить все военные действия вблизи станции.
Генеральный директор МАГАТЭ призвал воздержаться от действий, "которые могут поставить под угрозу сохранность ядерного материала и безопасную эксплуатацию всех ядерных установок". Он напомнил о возможных серьезных последствиях любых инцидентов для окружающей среды и здоровья людей.
"Безопасность и физическая безопасность ядерных установок и материалов в Украине ни в коем случае не должны быть поставлены под угрозу, – подчеркнул Гросси. – Крайне важно, чтобы эта ситуация сохранялась, а персонал предприятий по-прежнему мог выполнять свою жизненно важную работу без какого-либо чрезмерного давления или стресса".
Украинские власти после потери контроля над электростанцией уведомили МАГАТЭ, что больше не могут гарантировать обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия о проверках МАГАТЭ, написал в письме постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Проверки проводились, чтобы убедиться в том, что ядерные материалы не используются в военных целях.
В редакцию телеканала «Дождь» пришли полицейские
В редакцию телеканала «Дождь» в Москве пришли двое полицейских. Один из них в форме, второй – в штатском, – сообщили журналисты.
Сотрудники правоохранительных органов принесли предупреждения о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ, сообщается в телеграм-канале «Дождя».
В документах указан адрес YouTube-канала телеканала но материалы, вызвавшие претензии, не упоминаются. Редакция предполагает, что это означает требование властей удалить весь YouTube-канал издания.
3 марта владелец и генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева объявила в прямом эфире, что телеканала приостанавливает вещание.
Сайт телеканала 1 марта был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры за освещение войны в Украине. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу.
В аналогичной ситуации оказалось «Эхо Москвы», после чего совет директоров также принял решение ликвидировать радиостанцию и сайт, заблокированные 1 марта в связи с освещением войны в Украине.
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- «Дождь» работал с 2010 года. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключен из российских кабельных и спутниковых операторов. В 2017 году его заблокировали в Украине. В 2021 в России он был объявлен так называемым иностранным агентом, редакция с этим не согласилась.
- 4 марта Госдума планирует рассмотреть законопроект о уголовном наказании за распространение фейк-ньюс про российскую армию. Власти требуют, чтобы все сообщения о войне на Украине передавались только по официальным источникам.
США ввели санкции против Усманова, Ротенбергов, Чемезова, Пескова и других
Соединенные Штаты в связи с российским вторжением в Украину расширили санкционный список, включив в него 19 российских бизнесменов и чиновников, а также 47 членов их семей. Также в санкционный список включены ряд связанных с ними компаний.
Санкции - заморозка активов и запрет на въезд в США - в частности, наложены на главу «Ростеха» Сергея Чемезова, близких к президенту России Владимиру Путину предпринимателей Аркадия и Бориса Ротенбергов, миллиардера Алишера Усманова, главу ВЭБ Игоря Шувалова, руководителя «Транснефти» Николая Токарева, пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, бизнесмена Евгения Пригожина.
В санкционном списке также суперъяхта Усманова, по данным Forbes, арестованная германскими властями, и его авиалайнер.
В Беловежской Пуще закончился второй раунд переговоров России и Украины
В Брестской области Беларуси прошел второй раунд переговоров между делегациями России и Украины.
По итогам встречи стороны договорились в ближайшее время организовать гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей, – заявил помощник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
При этом он подчеркнул, что Украина не получила от встречи результатов, на которые рассчитывала. Стороны договорились о третьем раунде переговоров.
Перед встречей в Беловежской пуще Киев заявлял, что его приоритетные задачи – немедленное прекращение огня, перемирие и открытие гуманитарных коридоров.
О необходимости эвакуировать мирных жителей накануне заявлял и помощник президента России Владимир Мединский, входящий в российскую делегацию.
Президент России Владимир Путин 3 марта в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что задачи специальной военной операции в любом случае будут выполнены, вне зависимости от результатов переговоров в Беловежской Пуще.
«Попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву», – заявили в Кремле.
Макрон после разговора выразил мнение, что Путин намерен захватить всю Украину и ждет, что мир выполнит его условия.
«Президент республики ожидает, что худшее еще впереди, – учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало. Он был настроен решительно», – сказал представитель администрации Макрона.
Французский лидер призвал российского президента избегать жертв среди гражданского населения и обеспечить доступ к гуманитарной помощи. По словам помощника Макрона, Путин ответил, что он «за», но не взял на себя никаких обязательств.
В то же время пресс-служба президента России заявляет, что это Путин призвал Макрона принять участие в обеспечении безопасной эвакуации с Украины иностранцев и выразил готовность к взаимодействию в этом вопросе.
- Кроме Мединского Россию на переговорах в Беловежской Пуще представляют заместители глав Минобороны и МИД Александр Фомин и Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.
- От Украины в Беловежскую Пущу на переговоры приехал министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, замглавы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.
- Первая встреча украинской и российской делегаций прошла в районе украинско-белорусской границы на берегу реки Припять 28 февраля. После нее стороны разъехались для консультаций в свои столицы.
Саломе Зурабишвили: ЕС еще может спасти Грузию от российской агрессии
«Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Европа должна извлечь уроки из своих неудач, чтобы поставить Украину на путь членства», - говорится в статье Financial Times.
Согласно публикации, Саломе Зурабишвили заявила, что ЕС должен ускорить шаги, чтобы защитить Грузию от России, отметив, что Брюссель опоздал в отношениях с Украиной. Саломе Зурабишвили заявила, что вторжение России в Украину открыло перед ЕС возможность принять своих соседей, стремящихся стать его частью.
«Нам не нужно, чтобы у России появилось мнение, что существуют места, которые никто не защищает», - сказала Зурабишвили Financial Times.
По ее словам: «[ЕС] должен найти способ оправдать наши долгожданные ожидания и дать нам знак, что мы являемся частью этой семьи».
Автор статьи отмечает, что страны бывшего Советского Союза, Грузия, Молдова и Украина, входящие в инициативу ЕС «Восточное партнерство», имеющие Соглашения об ассоциировании с ЕС, заявили о своем желании вступить в ЕС.
В интервью изданию Саломе Зурабишвили заявила, что приветствует появление «сильной Европы» после путинского вторжения, когда ЕС ввел жесткие санкции против Москвы и согласился поставлять оружие Киеву, а Германия пообещала увеличить расходы на оборону. Зурабишвили отметила, что ЕС не смог проявить такую же твердость ни после войны 2008 года против Грузии, ни после аннексии Крыма в 2014 году.
«Отсутствие таких реакций, вероятно, сделало Путина таким, какой он есть», - сказала она.
Автор статьи отмечает, что во вторник Зурабишвили встретилась с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. После их разговора Мишель сказал, что ЕС «хорошо понимает, что конкретный прогресс очень важен для того, чтобы сделать видимые и прочные связи между Грузией и ЕС доступными для грузинского народа».
«Мы ждали столько же, сколько и Украина. Мы на одном пути, мы должны это учитывать и не забывать», - сказала Саломе Зурабишвили Financial Times.
Зеленский: Если Украина не выстоит, страны Балтии будут следующими
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 3 марта призвал страны Запада увеличить военную помощь Украине, заявив, что в противном случае Россия будет наступать и на остальную Европу.
«Если Украина не выстоит, то, не дай Бог, Латвия, Литва, Эстония будут следующими. Поверьте мне», – заявил Зеленский.
Он вновь призвал Владимира Путина к прямым переговорам, подчеркнув, что это «единственный способ остановить войну».
«Только не за 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее. Я ж сосед! Меня не надо на 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори, чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы», – сказал украинский президент.
Российский президент в это же время проводил совещание с членами Совета безопасности. Встречу Путин начал со слов о том, что украинские неонацисты прикрываются мирными жителями, «так воевали только фашисты».
По его словам, «специальная операция» в Украине идет строго по плану, все поставленные задачи решаются. Семьям погибших солдат будет выплачено пособие 7,4 млн рублей.
- Россия предприняла военное вторжение на территорию Украины по приказу президента Владимира Путина 24 февраля. Страны Запада ввели против Кремля жесткие санкции, которые затронули не только компании, политиков и чиновников, но и обычных россиян.
- Киев заявляет, что с начала вторжения было убито более 350 мирных жителей.
В Грузии подсанкционный ВТБ передал портфель юридических лиц «Либерти банку»
Грузинское отделение подсанкционного российского банка ВТБ передало портфель обслуживания юридических лиц «Либерти банку». Об этом говорится в заявлении Национального банка Грузии (НБГ), распространенном сегодня, 3 марта.
Как поясняют в НБГ, соглашение предусматривает передачу «Либерти банку» депозитов и кредитов малого и среднего бизнеса. Работа по перенесу клиентской базы уже начата. Детальную информацию об изменениях банки предоставят клиентам индивидуально.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», из-за финансовых санкций, введенных странами Запада против России в связи с военными действиями в Украине, 27 февраля НБГ лишил грузинское отделение банка ВТБ права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев. Розничный кредитный и депозитный портфели были переданы «Базисбанку».
В Беловежской пуще начался второй раунд переговоров России и Украины
В Брестской области Беларуси начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины, сообщили РИА Новости со ссылкой на МИД Беларуси.
Перед встречей помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что приоритетные вопросы для Киева - немедленное прекращение огня, перемирие и открытие гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.
Об этих же темах накануне заявлял и помощник президента России Владимир Мединский, входящий в российскую делегацию.
Президент России Владимир Путин 3 марта в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что задачи специальной военной операции в любом случае будут выполнены, вне зависимости от результатов переговоров.
«Попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в нашей переговорной позиции появятся дополнительные требования к Киеву», – заявили в Кремле.
Макрон после разговора заявил, что Путин ждет, что мир выполнит его условия.
«Президент республики ожидает, что худшее еще впереди - учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало. Он был настроен решительно», - сказал представитель администрации Макрона.
- Кроме Мединского Россию на переговорах представляют заместители глав Минобороны и МИД Александр Фомин и Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Беларуси Борис Грызлов.
- От Украины в Белавежскую пущу на переговоры приехал министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, замглавы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий.
- Первая встреча украинской и российской делегаций прошла в районе украинско-белорусской границы на берегу реки Припять 28 февраля. После нее стороны разъехались для консультаций в свои столицы.
Украина приняла закон об изъятии российской собственности
Верховная рада Украины приняла закон о принудительном изъятии права собственности России и ее резидентов. Документ предусматривает национализацию имущества и финансов российских юридических лиц на территории Украины.
Решение об изъятии собственности будет принимать Совет нацбезопасности и обороны по запросу правительства.
Кроме того, Рада одобрил ряд поправок об ужесточении ответственности за распространение пропаганды «государства-агрессора», преступления против национальной безопасности и мародерство.
Решения приняты на фоне российского вооруженного вторжения на территорию Украины. Оно началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Власти называют эти действия «специальной военной операцией» с целью «денацификации» и «демилитаризации» Украины.
В российских городах проходят антивоенные акции. Их участников массово задерживает полиция. По информации правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (признан в России «иноагентом»), задержанных с четверга прошлой недели уже свыше 7 с половиной тысяч.
Владелец телеканала «Дождь» объявила о приостановке его работы
Российский телеканал "Дождь" приостанавливает вещание. Об этом в эфире 3 марта объявила генеральный директор и владелец канала Наталья Синдеева.
Сайт телеканала был заблокирован Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры за освещение войны в Украине. Главный редактор Тихон Дзядко и часть журналистов уехали из России на фоне угроз коллективу.
Синдеева сказала, что решение было принято на собрании сотрудников. По её словам, работу редакции нужно переосмыслить в новых условиях.
4 марта Госдума планирует рассмотреть законопроект о уголовном наказании за распространение фейк-ньюс про российскую армию. Власти требуют, чтобы все сообщения о войне на Украине передавались только по официальным источникам.
"Как бы не было сейчас черно и гадко, и как бы не радовались людишки, которые сейчас радуются нашему решению, мы всё равно победим. Это неизбежно, потому что правда в конечном счёте побеждает", — сказал Дзядко. Он поблагодарил коллектив за работу и зрителей.
- "Дождь" работал с 2010 года. Начав эфир с развлекательного вещания, он быстро переключился на общественно-политическую повестку. После этого он был исключён из российских кабельных и спутниковых операторов. В 2017 году его заблокировали в Украине. В 2021 в России он был объявлен так называемым иностранным агентом, редакция с этим не согласилась.
Гарибашвили: ускоренная интеграция в ЕС – «шаг к объединению Грузии»
Необратимый порыв к строительству европейской демократии и, соответственно, к членству в ЕС – шаг к объединению Грузии. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил перед подписанием заявки на вступление в ЕС.
«Уверен, что путь интеграции в ЕС мы пройдем вместе с нашими абхазскими и осетинскими соотечественниками и вместе с ними построим единое, европейское, сильное государство», – заявил Гарибашвили.
- 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе.
- 1 марта Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. При этом говорится, что должны быть соблюдены необходимые процедуры.
- Представитель Евросоюза подтвердил агентству Reuters, что Молдова и Грузия также подадут заявки на вступление в ЕС.
- Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Ряд стран поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС, однако европейские лидеры осторожны в оценках относительно возможных сроков.
Ираклий Гарибашвили подписал заявку на вступление Грузии в ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на вступление Грузии в ЕС. Видеокадры подписания документа и обращение главы Кабмина распространила пресс-служба правительства.
«Дорогие соотечественники. Сегодня – исторический день для Грузии. От имени государства я подписываю заявку на вступление в ЕС. Заявка на членство в ЕС – еще один важный этап на пути к европейской интеграции Грузии. Этап, который открывает новую страницу нашей истории», – заявил Гарибашвили.
По его словам, грузинский народ всегда был ориентирован на Европу, а европейское будущее – «безальтернативный план действий и программа, определенные грузинским народом для любого грузинского правительства».
«Демократия, верховенство закона, защита прав человека, хорошее правление уже являются частью нашей повседневной жизни. Мы активно внедряем европейские нормы и стандарты во всех сферах политической, экономической или социальной жизни страны», – добавил премьер.
- 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе.
- 1 марта Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. При этом говорится, что должны быть соблюдены необходимые процедуры.
- Представитель Евросоюза подтвердил агентству Reuters, что Молдова и Грузия также подадут заявки на вступление в ЕС.
- Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Ряд стран поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС, однако европейские лидеры осторожны в оценках относительно возможных сроков.
- В настоящий момент пять стран имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз: Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (в 2009-м), Сербия (в 2009-м), Турция (в 1987-м) и Черногория (в 2008-м).
Французские таможенники арестовали суперъяхту главы «Роснефти» Игоря Сечина
Французские таможенники арестовали суперъяхту "Аморе Веро", которая предположительно принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину. Об этом сообщил в твиттере министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Судно пыталось экстренно покинуть порт в Ла-Сьоте на Лазурном берегу, но было задержано.
85-метровая яхта раньше называлась "Святая княгиня Ольга" (Сейнт Принсесс Олга"), но была переименована после развода Игоря Сечина с Ольгой Сечиной. Впервые о судне стало известно в 2016 году, тогда оно оценивалось в 100 миллионов долларов.
Задержание и арест суперъяхты произошли из-за включения Сечина в санкционные списки ЕС после начала украинской войны. Глава "Роснефти" был внесён в список, так как, по мнению Евросоюза, является личным другом президента Путина и "одним из самых влиятельных членов российской политической элиты" и извлекает выгоду из дестабилизации в Украине.
В пресс-релизе, опубликованном министром, говорится, что яхта находилась на стоянке в Ла-Сьоте до 1 апреля, но экстренно отправилось в море после включения Сечина в санкционный список.
- Сечин отрицал, что имеет отношение к судну. Он и его жена требовали уничтожить тираж "Новой газеты", написавшей о яхте. Иски были поданы и к другим российским СМИ, рассказавшим о расследовании "Новой".
- В среду стало известно об аресте яхты одного из самых богатых россиян, предпринимателя Алишера Усманова.
- В феврале из порта Гамбурга в Калининград перешла 82-метровая суперъяхта "Грейсфул", которую связывают с президентом России Владимиром Путиным. Спустя две недели после того, как яхта зашла в Калининградский залив, Владимир Путин объявил о войне с Украиной.
Замкомандующего 41-й российской армией погиб в войне с Украиной
Заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майор Андрей Суховецкий был убит в ходе войны с Украиной, сообщил в телеграме без указания источника корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.
Эту информацию корреспонденту Радио Свобода подтвердили в кировском областном отделении Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Министерство обороны официально его гибель не подтверждало.
47-летний Суховецкий был назначен заместителем командующего армией осенью 2021 года. До этого он три года командовал 7-й десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба.
Он стал самым высокопоставленным российским военным, о гибели которого в ходе войны с Украиной стало известно к 3 марта. Всего в ходе войны были убиты 498 российских военных, заявило министерство обороны России вечером 2 марта.
Генштаб Украины в свою очередь утверждает, что Москва потеряла 5840 человек убитыми и ранеными. Стороны военных конфликтов обычно стараются занизить в сообщениях свои потери и завысить потери противника. Получить независимое подтверждение этим оценкам в ходе боевых действий практически невозможно.
- 1 марта пророссийские сепаратисты из Донецкой области Украины сообщили об убийстве украинского бригадного генерала Дмитрия Красильникова. Это звание соответствует российскому званию генерал-майора. Официально информация о гибели не подтверждалась.
Журнал Time поместил на обложку украинский флаг и цитату Зеленского
Американский журнал Time поместил на обложку украинский флаг и цитату из выступления президента Украины Владимира Зеленского в Европарламенте. Главная тема выпуска посвящена политику и его участию в обороне страны.
Текст на обложке впервые на украинском языке. Он гласит: "Жизнь победит смерть, а мир — тьму". Такую фразу Зеленский сказал во время обращения к Европарламенту 1 марта, после того как Евросоюз начал рассмотрение заявки Украины на членство в организации.
В материале говорится, что решением остаться в Киеве после вторжения России Зеленский мог изменить ход войны, предотвратив моментальный разгром украинских сил, которого, вероятно, ожидали в Кремле.
Перед началом вторжения ряд авторитетных СМИ сообщал, что американская разведка предполагала, что украинская столица может быть захвачена за несколько дней.Однако через неделю после начала войны российским войскам не удалось блокировать город.
Вторжение российской армии в Украину начало 24 февраля, Кремль назвал это "спецоперацией по защите населения Донбасса". Российским войскам и пророссийским сепаратистам Донбасса удалось блокировать Мариуполь, занять небольших населённых пунктов в Донецкой и Луганской областях Украины, захватить Херсон.
2 марта российское министерство обороны сообщило, что в ходе боевых действий погибли 498 российских военных и 2870 украинских. Генштаб Украины в свою очередь заявляет, что россия потеряла 5840 человек убитыми и раненными, свои потери не раскрываются.
«Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией» – заявление
В усложняющейся международной обстановке Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией, говорится в заявлении МИД самопровозглашенной республики Абхазия.
Комментируя российское вторжение в Украину, в абхазском ведомстве утверждают, что «справедливое возмездие ждали и приветствуют многие граждане Украины».
«Мы поддерживаем стремление президента России защитить мирное население, найти и покарать преступников, провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Действия вооруженных сил России в рамках специальной операции носят исключительно точечный характер, нацелены на поражение лишь объектов военной инфраструктуры, в отличие от действий украинской стороны», – сказано в заявлении.
В ведомстве напоминают, что Абхазия последовала примеру России и признала независимость т.н. «ДНР» и «ЛНР».
«Сегодня коллективный Запад, используя сеть НКО в Европе и России, пытается массово насаждать тезис «мне стыдно, что я русский». Активно используют социальные сети, деятелей культуры и шоу-бизнеса. В эти дни важно поддержать справедливые устремления России по защите мирного населения ДНР, ЛНР и Украины. Важен голос каждого. Уверены в успешном завершении специальной операции на Украине, скорейшем восстановлении справедливости и законности в этой стране. Абхазия вместе с Россией», – говорится в заявлении.
Ваагн Хачатрян избран новым президентом Армении
Парламент Армении в ходе второго тура во время тайного закрытого голосования избрал министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна президентом республики.
«За кандидатуру Ваагна Хачатряна проголосовал 71 депутат, он избран президентом Армении», – отметил и. о. спикера парламента Акоп Аршакян.
Согласно Конституции Армении, во втором туре для избрания президента необходимо было получить не менее трех пятых голосов от общего числа – 107 депутатов.
Как пишет Радио Азатутюн, оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» не выдвинули своего кандидата и не приняли участие в обсуждении и голосовании, чтобы «никоим образом не участвовать» в выборах президента республики и «не легитимировать этот процесс».
Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив свой шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян.
Ваагн Хачатрян – член правящей политической команды, с октября прошлого года в кабинете министров Никола Пашиняна он занимает должность министра технологической промышленности. В 1990-е годы, при президентстве Левона Тер-Петросяна, Хачатрян был мэром Еревана, депутатом парламента. С начала 2000-х он занимался гражданской и политической деятельностью, будучи также членом возглавляемого Тер-Петросяном Армянского национального конгресса.
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