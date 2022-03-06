В Мариуполе началась эвакуация мирного населения

Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила «Эху Кавказа» уведомление об ограничении в России доступа к сайту ресурса. В письме указано, что ограничение введено по решению Генпрокуратуры России от 24 февраля.

Российское ведомство пишет, что если редакция удалит «противоправную информацию», то она должна направить уведомление об этом в Федеральную службу для проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления. При этом в письме не указано, какую информацию требуется удалить.

На уходящей неделе девять сайтов русскоязычных проектов Радио Свободная Европа/Радио Свобода, включая сайты Русской службы РС, были блокированы Роскомнадзором за отказ удалить информацию о российском военном вторжении в Украину.

Президент РСЕ/РС Джейми Флай не раз заявлял, что редакция не намерена исполнять требования Кремля. «Мы не позволим Кремлю диктовать нам редакционные решения», – говорил он.

Блокировке подверглись также сайты других медиа-организаций, редакции или штаб-квартиры которых находятся за пределами России, в их числе «Медуза», Би-Би-Си, «Голос Америки», Deutsche Welle. Роскомнадзор также блокировал доступ к социальным сетям Facebook и Twitter.

Сегодня стало известно, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода прекращает работу своего бюро в России.

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