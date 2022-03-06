Лидера грузинской оппозиционной партии задержали за российский кетчуп  

Полиция задержала сегодня, 6 марта, возле здания Госканцелярии лидера оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария. Это произошло после того, как Хоштария облила вход в здание администрации правительства кетчупом и высыпала на ступени рис – товары были произведены в России, пишет агентство «Новости-Грузия».

«На фоне того, что украинцы жертвуют своими жизнями, в том числе, и ради нашего государства, нашей свободы и безопасности, люди, которые незаконно сидят в нашем правительстве и, скажем прямо, Бидзина Иванишвили, проводят переговоры с Россией по поводу того, чтобы Грузия стала санкционной лазейкой… Все мы должны выразить протест. У нас такое правительство, однако нас никто не заставляет быть бесчестными. Правительство обесчещено, а мы – нет», – сказала Хоштария перед тем, как ее посадили в полицейский автомобиль.

Через два часа после задержания Элене Хоштария отпустили.

Между тем к зданию Госканцелярии пришли еще несколько десятков человек, которые принесли продукты российского производства. Они потребовали, чтобы власти Грузии присоединились к политике западных стран по установлению санкций в отношении России.