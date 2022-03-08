Екатерина Тикарадзе назначена заместителем ректора Кутаисского университета

США введут запрет на поставки сырой нефти из России. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства Bloomberg и Reuters. Официальное сообщение, как утверждается, может быть сделано уже во вторник.

Ранее группа конгрессменов и сенаторов призвала администрацию США ввести запрет на поставки российской нефти в связи с вооружённым вторжением России в Украину. В администрации заявили, что рассматривают эту меру. Отказ от поставок приведёт - во всяком случае в краткосрочной перспективе - к росту цен на топливо на внутреннем рынке, Россия поставляет примерно 7 процентов нефти, потребляемой в США.

В Евросоюзе возможность отказаться от поставок российской нефти, как и газа, также обсуждается, однако на данный момент многие страны ЕС выступают против этой меры из-за опасений резкого роста цен на топливо и его дефицита.

Британско-нидерландская корпорация Shell – одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира – объявила о намерении отказаться от покупок российских нефти и газа, а также о выходе из всех нефтегазовых проектов в России. Это реакция на российское вторжение в Украину.

Как сказано в пресс-релизе компании, выход из проектов в России будет поэтапным. Компания в ближайшее время прекратит спотовые закупки российской сырой нефти. Уже заключённые контракты на её поставки не будут продлеваться.

В России будут закрыты все автозаправочные станции Shell, а также прекращено производство авиационного топлива и смазочных материалов.