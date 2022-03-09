Российский «Мир» удалили из списка платежных систем на сайте Georgian Airways

Российская национальная платёжная система «Мир» удалена из списка платежных систем на сайте грузинской авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода. Купить авиабилет теперь можно лишь используя карты Visa и Mastercard.

Ранее в авиакомпании утверждали, что их билеты продаёт испанская компания, на которую они не могли оказать воздействие.

В Нацбанке Грузии сегодня заявили, что решение отдельных коммерческих организаций об использовании «Мира» – вне их компетенции. В ведомстве при этом напомнили, что система «Мир» действует в самопровозглашенной республике Абхазия, что, предположительно, является нарушением закона «Об оккупированных территориях Грузии».

В Нацбанке также заявили, что работающие в стране коммерческие банки не сотрудничают с платежной системой «Мир».

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили еще накануне заявлял, что его «интересует продажа билета, а как он будет продаваться, вопрос абсолютно второстепенный».