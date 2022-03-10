Глава Минсельхоза Грузии: Наши основные поставщики сахара - не Россия и не Украина

Основные поставщики сахара в Грузию это не Россия и Украина, а Бразилия, Польша и Турция. Об этом заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия, комментируя ажиотажный спрос на сахар в грузинских продуктовых магазинах.

Министр подчеркнул, что никаких оснований для паники по поводу того, что сахар станет дефицитом, не существует.

«В плане снабжения сахаром оснований для задержек нет, поскольку основными поставщиками Грузии являются не Россия и Украина, а этот продукт поступает в страну из Бразилии, Польши и Турции», - заявил Шамугия.

«Так как со стороны населения выросли спрос и закупки, дистрибуция не успевает за этими процессами. Это в течение нескольких дней исправится, и мы увидим, что в этом направлении проблем нет», - пообещал Шамугия.

Министр подтвердил, что импортеры и бизнес готовы к тому, чтобы в случае возникновения проволочек с поставкой некоторых продуктов из-за событий в Украине, заместить их поставками из других стран. «На данном этапе необходимости в замещении стран-импортеров нет», - отметил Шамугия.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», в связи с военными действиями правительство Украины на днях приняло решение полностью ограничить экспорт в 2022 году ржи, овса, гречихи, проса, сахара и пищевой соли.

Также фактически запрещен вывоз из Украины живого крупного рогатого скота и его замороженного мяса, мясных субпродуктов, муки из мяса или мясных субпродуктов. Правительство будет устанавливать квоты на вывоз пшеницы, кукурузы, мяса птицы, куриных яиц и подсолнечного масла.