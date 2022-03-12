Явка избирателей на выборах в абхазский парламент к 17:30 составила 40,2%

Председатель Центризбиркома самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Маршан на пресс-конференции сообщил, что явка избирателей на парламентских выборах к 17:30 составила 40,2%. Информация о нарушениях в ЦИК не поступала.

Выборы состоялись в 33 округах. В двух округах - сухумском округе №2 и пицундском округе №10 25-процентный порог явки пока еще не преодолен.



В самом большом округе №13 (Гагрский городской) зарегистрировано до 7 тысяч избирателей; в самом маленьком - округ №35 (Гальский) - 1300 избирателей.

14 кандидатов в депутаты выдвигаются от политических партий: восемь – от партии «Амцахара», двое – от партии «Апсны», двое – от Партии экономического развития Абхазии, один – от Народной партии Абхазии, один – от партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие».