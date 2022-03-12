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Явка избирателей на выборах в абхазский парламент к 17:30 составила 40,2%
Председатель Центризбиркома самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Маршан на пресс-конференции сообщил, что явка избирателей на парламентских выборах к 17:30 составила 40,2%. Информация о нарушениях в ЦИК не поступала.
Выборы состоялись в 33 округах. В двух округах - сухумском округе №2 и пицундском округе №10 25-процентный порог явки пока еще не преодолен.
В самом большом округе №13 (Гагрский городской) зарегистрировано до 7 тысяч избирателей; в самом маленьком - округ №35 (Гальский) - 1300 избирателей.
14 кандидатов в депутаты выдвигаются от политических партий: восемь – от партии «Амцахара», двое – от партии «Апсны», двое – от Партии экономического развития Абхазии, один – от Народной партии Абхазии, один – от партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие».
- Парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. За ходом выборов наблюдают международные наблюдатели. На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты.
Другие новости дня
Бадри Джапаридзе отказался от участия в промежуточных выборах в парламент
Один из лидеров оппозиционной партии «Лело» Бадри Джапаридзе отказался баллотироваться в Рустави на промежуточных выборах в парламент, пообещав направить средства своей избирательной кампании на помощь Украине, пишет агентство «Новости-Грузия».
Промежуточные выборы в парламент Грузии пройдут 2 апреля. В этот день мажоритарного депутата будут выбирать в округе Рустави и Гардабани.
«Я решил не участвовать в этой кампании и призвал «Грузинскую мечту» отложить эти выборы, потому что происходящее в Украине - это не только борьба за свободу Украины, это борьба и за нашу свободу. Следовательно, сейчас все мысли сосредоточены на том, чтобы помочь украинскому народу», - сказал сегодня Джапаридзе журналистам.
Политик обещает открыть в своем предвыборном штабе в Рустави пункт сбора гуманитарной помощи для Украины.
- Джапаридзе объявил о планах снова баллотироваться в парламент сразу после того, как по инициативе парламентского большинства был лишен мандата 15 февраля под предлогом того, что Джапаридзе был осужден, хотя суд отказался от исполнения наказания, так как истек срок давности у преступления, в котором вместе с Бадри Джапаридзе обвиняли вместе с Мамукой Хазарадзе, они оба являются основателями крупнейшего коммерческого банка Грузии - TBC Bank.
В 27 из 35 округов выборы в абхазский парламент состоялись
В 27 из 35 округов выборы в парламент самопровозглашенной республики Абхазия состоялись.
Явка избирателей превысила 25%. Общая явка избирателей в целом по республике составила 28,6%. Самый высокий процент явки в округе № 35 - 58,3%, самый низкий - в округе №2 - 11%.
Председатель ЦИК Дмитрий Маршан уверен в том, что к 6 часам общая явка по республике составит около 40-45%, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. За ходом выборов наблюдают международные наблюдатели. На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты.
Россияне и белорусы провели в Тбилиси антивоенные акции
У секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси, а также у посольства Украины прошли антивоенные акции. Среди участников – граждане России и Беларуси, проживающие в Грузии.
К российскому диппредставительству протестующие пришли с флагами Украины и плакатами: «Фашисту Путину – Гаагский трибунал!», «Нет войне!», «Дайте маньяку мышьяку», «Я – русский, и я против войны». Они также выкрикивали лозунги: «Деоккупация Абхазии! Деоккупация Самачабло!», «Путин – тиран и убийца!».
Затем участники митинга развернули большой украинский флаг.
На антивоенной акции было также много бело-сине-белых и бело-красно-белых флагов. Их называют символами свободных России и Беларуси.
Впоследствии демонстранты переместились к зданию посольства Украины в Грузии.
В митинге также приняли участие активистки движений Femen и Pussy Riot. Они потребовали от Путина остановить войну в Украине.
В Португалии задержан раввин, помогший Абрамовичу получить гражданство
Криминальная полиция в Порту задержала раввина, помогшего получить португальское гражданство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Бизнесмен получил паспорт Евросоюза доказав, что его предки были высланы из Португалии в конце 15 века.
Раввин Даниел Литвак был задержан в четверг в рамках расследования дела о получении Абрамовичем гражданство, сообщила газета Publico. В местной общине раввин отвечал за сертификацию потомков сефардов - еврейской общины Пиренейского полуострова, преследовавшихся в Португалии и Испании.
В пятницу полицейские прибыли в здание еврейской общины в Порту, чтобы допросить других членов ее руководства. В 2015 году власти предоставили ей право удостоверять потомков изгнанных в 15 веке португальцев.
Власти подозревают, что Абрамович мог получить гражданство незаконно. В заявлении общины Порту подозрения отвергаются и заявляется, что она стала жертвой «клеветнической кампании», - передает агентство Reuters.
Абрамович, чье состояние еще в декабре оценивалось журналом Forbes в 14 миллиардов долларов, на момент получения гражданства стал самым богатым гражданином Португалии. Однако выдача паспорта стала причиной как минимум двух проверок со стороны властей. Знакомые Абрамовича анонимно сообщали российским СМИ, что он давно интересовался историей своей семьи и действительно отследил ее корни в Португалии, несмотря на то, что его фамилия типична для евреев-ашкенази из центральной Европы.
Абрамовича часто называют бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину. В 2018 году миллиардеру не была продлена британская виза, после чего стало известно, что он получил гражданство Израиля. В 2022 году Лондон ввел против него персональные санкции.
Незадолго до этого музей израильский Холокоста Яд Вашем, главный раввин ашкенази Израиля и несколько представителей крупных израильских общественных организаций обратились к послу США в стране с просьбой не вводить против миллиардера американские санкции, - сообщила газета Times of Israel со ссылкой на местный «12 канал».
Рябков: Конвои с вооружением для Украины могут стать «законными целями» для ВС РФ
Россия предупредила США о последствиях передачи оружия в Украину: конвои с иностранным вооружением могут стать «законными целями» для Вооруженных сил РФ. Об этом в программе «Большая игра» на Первом канале заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание [Украины] вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели», – сказал Рябков. По его словам, Вашингтон не воспринимает предупреждения Москвы как серьезные сигналы.
Рябков также заявил, что вскоре будет опубликован список персональных санкций против западных политиков, предпринимателей и других деятелей.
«Списки готовы, мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы», – сказал Рябков.
«Комитет солдатских матерей» заявил о воюющих в Украине срочниках с Северного Кавказа
Матери российских военнослужащих (и контрактников, и проходящих срочную армейскую службу) продолжают обращаться к правозащитникам, так как не получают информации от своих родных. Об этом Кавказ.Реалии сообщила Светлана Голуб, председатель Комитета солдатских матерей. По ее словам, обращения поступают ежедневно, в том числе от семей военных, призванных из Южного и Северо-Кавказских федеральных округов.
«Наплыв обращений такой, что мы просто не успеваем систематизировать и анализировать информацию. Матери заявляют, что их сыновья длительное время не выходят на связь, при этом в нескольких случаях достоверно известно, что срочники направлены в Украину – об этом сообщили вернувшиеся к месту дислокации части их сослуживцы. Только по одной из воинских частей есть информация о порядка 20 срочниках, находящихся там», – уточнила Голуб.
Правозащитница сообщила, что пыталась выйти на украинскую сторону для диалога по информации о пленных, но ее обращения остались без ответа.
Власти России опровергали сообщения о привлечении срочников к боевым действиям в Украине. В поздравлении россиянок с 8 марта президент Владимир Путин подчеркнул, что срочники не будут участвовать в так называемой специальной операции на территории соседней страны. Однако уже на следующий день Кремль был вынужден признать присутствие срочников на войне – Путин поручил направить в Главную военную прокуратуру материалы для проверки.
- Минобороны России выступало с заявлением о количестве погибших только один раз – 2 марта. По его данным, на тот момент было известно о смерти 498 человек. За четыре года войны в Сирии официально погибли 116 российских военнослужащих. В ходе вторжения России в Грузию в августе 2008 года – 67 человек. Количество погибших за два года в Чечне в первую кампанию, из числа федеральных военнослужащих, в зависимости от источника, разнится от 4 103 до 5 042 человек.
- В ночь на 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Идет третья неделя войны. Российские войска нанесли авиаудары в Днепре, Луцке и Ивано-Франковске. Украинская сторона сообщает о гибели российского генерал-майора Андрея Колесникова. Путин одобрил отправку в Украину добровольцев с Ближнего Востока. Украинская сторона сообщила об ударе российских самолетов по белорусскому селению Копани у границы с Украиной. Киев утверждает, что самолеты зашли с украинской стороны и речь идет о провокации, направленной на втягивание Беларуси в войну с Украиной. Также украинская сторона сообщает об обстрелах российским войсками гуманитарных коридоров в Изюме и Бородянке.
ГПЦ собрала 15 тонн гуманитарной помощи для Украины
Грузинская православная церковь (ГПЦ) собрала более 15 тонн гуманитарной помощи для Украины, где уже более двух недель продолжаются полномасштабные военные действия. Об этом говорится в сообщении в Twitter Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
«В течение недели более 15 тонн гуманитарной помощи было собрано в нашем приходе и отправлено страдающим людям Украины от имени Грузинской православной церкви», - говорится в сообщении.
Как отмечается, ГПЦ продолжает процесс сбора помощи и в ближайшем будущем в Украину будет отправлен еще один груз.
По информации агентства «Новости-Грузия», накануне «Почта Грузии» сообщила, что приступила к отправке второй части гуманитарного груза, собранного в стране для Украины. Речь шла о 100 тоннах различных товаров – нескоропортящихся продуктов питания, предметов первой необходимости и медицинского назначения, а также медикаментов. Эту помощь собрали при участии правительства Грузии, краевых администраций, а также частных компаний и гражданского сектора.
СМИ: Трое грузинских полицейских погибли в ДТП на перевале Рикоти
Три человека погибли в ДТП с участием автовоза и полицейской машины на западе Грузии. Об этом сообщают местные СМИ.
Авария произошла некоторое время назад на перевале Рикоти. На кадрах с места видно, что большегруз врезался в легковую машину патрульной полиции.
Авария произошла сегодня на 153-м километре автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, у села Хуневи Харагаульского муниципалитета. Как сообщали в Генеральной прокуратуре, на месте скончались трое инспекторов департамента патрульной полиции, а еще один сотрудник МВД и водитель эвакуатора получили травмы и были доставлены в больницу.
Причины ДТП установит следствие. Прокуратура начала расследование по частям 2 и 8 статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек и причинение менее тяжкого вреда здоровью).
Совет Европы потребовал освободить бывшего сотрудника ЮКОСа Пичугина
Комитет министров Совета Европы в очередной раз потребовал от российских властей исполнить постановление ЕСПЧ и освободить бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного в России на пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает «Новая газета».
«Комитет министров СЕ вновь призывает российские власти в срочном порядке найти альтернативные способы возмещения ущерба заявителю, в том числе путем рассмотрения вопроса о принятии мер по его освобождению, и сообщить Комитету о своих выводах не позднее 1 июня 2022 года», – говорится в официальном постановлении комитета министров Совета Европы, которое есть в распоряжение «Новой газеты».
Пичугин был осужден в 2007 году по обвинению в организации заказных убийств. Он не признал вину и дважды смог доказать в Страсбурге, что российские суды нарушили его право на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ требовал пересмотреть уголовное дело Пичугина, однако российские власти не нашли в этом оснований и оставила в силе обвинительные приговоры.
Международный центр «Мемориал» признал Пичугина политическим заключенным. Европейский суд по правам человека дважды приходил к выводу, что в отношении сотрудника ЮКОСа не было проведено справедливое судебное разбирательство. Президент России Владимир Путин трижды отказал Пичугину в помиловании.
Явка избирателей на выборах в Абхазии на 12:00 составила около 10%
По данным ЦИК самопровозглашенной республики Абхазия, на 12:00 явка избирателей на парламентских выборах составила около 10%. Председатель ЦИК Дмитрий Маршан отметил, что явка избирателей по сравнению с прошлыми выборами не очень высокая.
«Учитывая ситуацию с ковидом и погодой, можно сказать, что это средняя явка. К 12 часам минимум уже достигнут. Думаю, во второй половине дня явка будет лучше», - сказал он. На этот час в ЦИК никаких жалоб не поступало. Самый высокий процент явки в округе № 35 - 23,2%, самый низкий в округе № 11 - 5,1%.
Корреспонденты «Апсныпресс» посетили сухумские избирательные округа №№ 1, 2, 3, 6, 7 и 8.
Председатель избирательного участка округа №1 Лиана Хварцкия рассказала, что пока никаких нарушений не выявлено, голосование проходит в спокойно обстановке. «На 10:00 на первом участке уже проголосовало 89 человек, на втором - 66 человек, всего - 161 человек», - уточнила она.
По информации председателя участковой комиссии избирательного округа №2 Леонида Гвинджия, на 10:35 количество проголосовавших на участке № 1 округа № 2 - 184 человека. Выборы проходят спокойно. Участок был открыт в 08:00, как и полагается по регламенту. Он поблагодарил наблюдателей, которые оказывали помощь членам комиссии.
По словам председателя округа №3 Мананы Качабава, «голосование проходит в праздничной обстановке, нет никаких нарушений. Все граждане соблюдают масочный режим. Участок был открыт в 08:00. Явка очень хорошая, несмотря на погоду. На 11 утра проголосовало 180 человек».
Председатель сухумского избирательного округа №6 Ирина Повирскер рассказала о ходе выборов: «На 11 часов явка по всем трем участкам составляет 440 человек. Выборы будут состоявшимися, если проголосуют более 25% избирателей, внесенные в списки для голосования. Всего в округе 5456 избирателей. Выборы проходят без нарушений. С утра явка была вялой, но сейчас уже стала более активной. От каждого кандидата на участках присутствуют по одному наблюдателю».
Председатель сухумского избирательного округа №7 Борис Чолария также отметил, что явка с 10 часов стала более активной, к 11 часам проголосовало 400 человек, что составляет 7,46%. В округе зарегистрировано 5 455 избирателей.
Председатель сухумского избирательного округа №8 Денис Джопуа сказал, что выборы проходят без нарушений, в штатном режиме, с соблюдением всех мер предосторожности от коронавирусной инфекции. По словам Джопуа, из 4 017 избирателей к 11 часам проголосовало 439 человек.
- Парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. За ходом выборов наблюдают международные наблюдатели. На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты.
В Италии арестовали яхту миллиардера Андрея Мельниченко
Финансовая гвардия Италии арестовала яхту «А» российского бизнесмена Андрея Мельниченко, который попал под санкции ЕС. Об этом сообщает La Repubblica, а также РИА «Новости» со ссылкой на источники в итальянском силовом ведомстве.
Яхта стоимостью 530 миллионов евро на момент ареста находилась на стоянке в порту Триеста. Как пишут РИА «Новости», судно было спроектировано французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и спущено на воду в 2008 году в германском Киле.
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- 9 марта Евросоюз включил Мельниченко в санкционный список в связи с российским вторжением в Украину. После этого бизнесмен вышел из советов директоров «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании.
- Ранее власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту попавшего под санкции ЕС российского миллиардера Алишера Усманова. Во Франции таможенники арестовали суперъяхту «Аморе Веро», которая предположительно принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину.
20-25 марта в Грузии пройдут совместные с НАТО учения
20-25 марта в Учебно-оценочном центре НАТО-Грузия (JTEC) пройдут совместные учения Сил обороны Грузии и Североатлантического альянса. По данным Минобороны, командно-штабные учения проводятся в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), и их планирование ведется с 2020 года, передает SOVA.
Первые такие маневры прошли в 2016 году, а нынешние являются третьими по счету. В многонациональных учениях примут участие представители 23 стран-членов и партнеров НАТО. Они будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также будут обмениваться знаниями и опытом.
«Учения помогут повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и стран-членов и партнеров НАТО», - заявили в Минобороны.
«Грузинский легион», воюющий в Украине, сообщил о задержании диверсантов
Добровольческое подразделение «Грузинский легион», действующее в Украине с 2014 года, сообщило о задержании диверсантов. Они были засланы российской стороной, говорится в посте на страничке подразделения в Twitter:
«Грузинский легион», воюющий в Украине, уже давно является мишенью нашего общего врага. Враг высылает диверсионные группы для определения местонахождения грузинских ребят. Наши бойцы, благодаря высокому профессионализму и большому опыту, легко нейтрализуют действия шпионов».
В Абхазии выявлено 78 новых случаев коронавируса, скончались 2 человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 216 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 78 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 19 пациентов. Состояние 5 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончались женщина 74 и мужчина 88 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 4 пациента, в Гагрской ЦРБ - 11, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 4 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52 764 человек. Зарегистрировано 664 летальных случая. Выздоровели 47 702 человека.
В Грузии выявлено 1 243 новых случая коронавируса, скончались 25 человек
В Грузии за последние сутки выявлено 1243 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 3064 пациента, скончались 25 человек, сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За 24 часа проведено 13 522 теста. Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 9,19%, за последние 14 дней - 16,14%, за 7 дней - 13,48%.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 532;
- Имерети – 201;
- Кахети – 108;
- Шида Картли – 85;
- Самегрело – Земо Сванети – 79;
- Гурия – 78;
- Аджария – 48;
- Квемо Картли – 34;
- Самцхе-Джавахети – 30;
- Мцхета-Мтианети – 27;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 21.
Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 1 634 686 случаев заражения коронавирусом, из них 1 584 440 инфицированных выздоровели, 16 530 человек скончались.
Всего сделано 2 832 291 прививки, при этом за сутки вакцинировались 1 301 человек.
В больницах остаются 1503 человека.
В Абхазии проходит голосование по выборам депутатов парламента
Сегодня, 12 марта, в самопровозглашенной республике Абхазия проходит голосование по выборам депутатов парламента.
В 08:30 в пресс-центре Центризбиркома председатель ЦИК Дмитрий Маршан рассказал, что в 8 часов утра открылись 152 избирательных участка по всей республике. «У граждан есть все возможности проявить своё волеизъявление. Просьба соблюдать санитарные нормы и социальную дистанцию из-за ситуации с коронавирусом», - сказал он.
По информации «Апсныпресс», самый большой по численности избирателей округ №13 (Гагрский городской) – до 7 тысяч избирателей; самый маленький - округ №35 (Гальский), где 1300 избирателей.
ЦИК обратился в «Черноморэнерго» с просьбой не отключать электричества в течение дня голосования.
Парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. За ходом выборов наблюдают международные наблюдатели.
На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты. Из них – 107 мужчин, 16 женщин. 25 кандидатов временно не работают. В числе претендентов на депутатский мандат в парламенте седьмого созыва 19 депутатов шестого созыва (2017 -2022 г.)
В Сухумском избирательном округе №5, Пицундском округе №10 и Цандрипшском округе №14 выборы безальтернативные, там по одному кандидату в депутаты. Больше всего кандидатов – девять – в сухумском округе № 7.По семь кандидатов в сухумском округе №8 и №20. По шесть кандидатов в сухумском округе №4 и №6. По пять кандидатов в трех округах, по четыре – в восьми, по три – в семи, по два – в девяти.
14 кандидатов в депутаты выдвигаются от политических партий: восемь – от партии «Амцахара», двое – от партии «Апсны», двое – от Партии экономического развития Абхазии, один – от Народной партии Абхазии, один – от партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие».
Голосование продлится до 20:00.
В ООН раскритиковали РФ за слова о биологическом оружии в Украине
У ООН нет сведений о каких-либо программах по разработке в Украине биологического оружия. Об этом в пятницу на заседании Совета безопасности международной организации заявила высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
На заседании Совбеза настояла Россия, обвинившая ранее США в развитии таких программ. Постоянный российский представитель при ООН Василий Небензя 11 марта повторил до сих пор не подкрепленное доказательствами утверждение, что в Украине при поддержке Министерства обороны США действуют лаборатории, имеющие отношение к биологическому оружию. И Вашингтон, и Киев эти обвинения российской стороны отрицают.
В Соединенных Штатах не исключают, что Москва намеренно распространяет эти неподтвержденные сведения – для осуществления собственных биологических или химических атак.
Как заявила в пятницу американский посланник в ООН Линда Томас-Гринфилд, в Вашингтоне глубоко обеспокоены тем, что Россия могла созвать совещание в качестве отвлекающего маневра – в рамках подготовки атаки в Украине. «У России уже есть опыт лживых обвинений других стран в нарушениях, которые совершает сама Россия», – подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.
Британский дипломат Барбара Вудворд назвала утверждения Москвы «абсолютной чушью», добавив, что Россия «погружается сегодня в новые глубины», и Совбез не должен следовать за ней.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов заявил, что в ходе боевых действий в Украине была вскрыта деятельность сети более чем из 30 биологических лабораторий, работавших по заказу Пентагона. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг после переговоров в Анталье с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой также говорил о созданных Пентагоном в Украине «нескольких десятков военно-биологических лабораторий – в нарушение конвенции по запрещению биологического токсинного оружия».
Президент США Джо Байден 11 марта предупредил, что Россия «понесет огромный ущерб» в случае применения химического оружия, добавив, что любое прямое столкновение России и НАТО может спровоцировать Третью мировую войну.
ЕБРР остановил закупку вагонов для метро Тбилиси у российского «Метровагонмаша»
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приостановил выплату около 50 миллионов евро российской компании «Метровагонмаш» за вагоны для Тбилисского метрополитена. Об этом говорится заявлении мэрии Тбилиси, распространенном сегодня, 11 марта.
«Перечисление денег компании на данном этапе приостановлено», - сказано в заявлении.
В мэрии не указали причины прекращения сотрудничества с российской компанией. Одновременно столичная администрация заверила, что проекту реконструкции метрополитена «ничего не угрожает», и они продолжат работать с ЕБРР по этому направлению.
По информации агентства «Новости-Грузия», в декабре 2021 года российская компания «Метровагонмаш» стала победителем тендера, объявленного ЕБРР на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену суммой около 50 миллионов евро.
Тогда же было заявлено, что в 2022 году при помощи ЕБРР мэрия Тбилиси отремонтировать более 10 станций метро, в том числе «Варкетили», где в январе 2018 года обвалился потолок и пострадали около 15 человек.
YouTube заблокировал каналы российских государственных СМИ
Видеосервис YouTube заблокировал каналы российских государственных СМИ во всем мире. Кроме того, сервис будет удалять видеоматериалы о войне в Украине, который нарушает его политику.
По состоянию на 20:30 по Москве в YouTube не находятся выпуски программ центральных российских государственных каналов, в том числе канала «Культура», убедился корреспондент Радио Свобода. Однако в поисковой выдаче оставались региональные каналы и детский канал «Карусель».
«Наши правила сообщества запрещают контент, отрицающий или нивелирующий хорошо задокументированные акты насилия, и мы удаляем контент о вторжении России в Украину, который нарушает эту политику», - цитирует Reuters пресс-секретаря YouTube Фаршада Шадлу.
«В соответствии с этим мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ», - пояснил он. Ранее в России блокировались социальные сети, блокировавшие или ограничивавшие российские государственные или окологосударственные издания. В декабре российский медиарегулятор Роскомнадзор пригрозил заблокировать сервис в стране за удаление каналов государственного RT.
Макрон: ЕС не может экстренно принять в свои ряды Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Версале заявил, что европейский блок отвечает «нет» на заявку властей Украины принять страну в Европейский Союз по ускоренной процедуре.
«Я могу понять эмоции и ожидания. Вчера Европейский Совет направил весьма ясный и четкий сигнал по поводу судьбы Украины в Европе. Можем ли мы принять исключительные меры в отношении страны, которая находится в состоянии войны без соблюдения критериев для вступления? Ответ - нет», - сказал Эммануэль Макрон.
Одновременно он и другие лидеры ЕС заявили о готовности усилить давление на Москву путем принятия нового пакета санкций, а также о намерении наращивать военную помощь Украине в условиях российского вторжения в эту страну.
Как сообщил в пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, лидеры 27 стран-членов ЕС, участвовавшие в саммите в Версале, согласились дополнительно выделить 500 миллионов евро на нужды обороны для Украины. Ранее на эти цели Евросоюз выделил 450 миллионов евро.
В опубликованном в ночь на пятницу заявлении по итогам встречи европейских лидеров во Франции говорилось, что Еврокомиссии поручено дать заключение по украинской заявке на вступление в Европейский Союз, а в ожидании решения планируется укреплять партнерские отношение с Киевом. «Украина принадлежит к нашей европейской семье», - подчеркивается в заявлении.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте указал, что оценка Еврокомиссии может занять продолжительное время. «Для вступления в ЕС нет ускоренной процедуры. Это стало бы пощечиной для Черногории, Сербии, Албании и Северной Македонии, которые так долго ждали допуска к процедуре вступления», - приводит слова Рютте на своем сайте «Немецкая волна».
Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля после начала российского военного вторжения. Выступая позднее перед депутатами Европарламента, президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. Страна делает европейский выбор и хочет вступить в ЕС, чтобы стать одной из равноправных европейских наций, отмечал Зеленский.
Евросоюз уже ввел массивный пакет санкций против российского президента Владимира Путина, российской финансовой системы, бизнесменов. В общей сложности под ограничительные меры Брюсселя попали 862 физических лица и свыше 50 компаний и различных учреждений.
Соединенные Штаты запретили поставки наличных долларов в Россию
Президент США Джо Байден запретил поставки наличных долларов в Россию. Мера принята в качестве ужесточения санкций за начало Москвой войны в Украине.
Распоряжение Байдена опубликовано на сайте Белого дома. Продажа долларов запрещена российскому правительству и всем людям, которые находятся на территории России, следует из указа. Документ также запрещает американцам новые инвестиции в любой из секторов российской экономики.
Этот же указ запрещает импортировать из России в Соединенные Штаты алкоголь, рыбу и морепродукты и натуральные (не искусственные) алмазы. По подсчетам Вашингтона, такой запрет лишит Россию одного миллиарда долларов доходов, - сообщала ранее пресс-служба Белого дома.
Байден также объявил в пятницу, что США отменяют режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. Это позволит Вашингтону ввести в отношении России более высокие тарифы, чем те, которые применяются к другим членам Всемирной торговой организации.
Би-би-си рассказала о наборе наемников в ЧВК Вагнера для войны с Украиной
Так называемая частная военная компания Вагнера объявила массовый набор наемников, которые будут отправлены в Украину. На это направление набирают сотрудников, которых раньше по каким-то причинам отказывались брать на работу. Об этом рассказала Русская служба Би-би-си.
Еще несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме россиян, родившихся в международно-признанных границах России, утверждает Би-би-си. Проблемой могли стать судимость, наличие долгов перед службой приставов и отсутствие загранпаспорта. Сейчас в нее готовы взять крымчан, жителей сепаратистских республик Донбасса, людей с долгами и тех, кто ранее был наказан за что-то во время службе в подразделении Вагнера.
Один из наемников переслал Русской службе Би-би-си сообщение, которое рассылают в ветеранских чатах. Участников зовут «покушать сало на пикнике». «У кого были проблемы с трудоустройством у нас - звоните. Кто был уволен у нас по каким-то причинам - звоните», - говорится в тексте. «Фильтр снят», - подтверждает другое объявление, с которым ознакомился корреспондент Радио Свобода.
Один из источников Би-би-си, наемник, недавно находившийся у границы с Украиной, рассказал, что основной состав «Вагнера» к войне пока не подключается. По его словам, на вербовку в Молькино под Краснодаром сейчас приезжает «всякий сброд», которого наемники-ветераны называют «штрафбатом».
- Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности сказал, что министерство обороны может привлекать «добровольцев» для войны с Украиной. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что только с Ближнего востока поступило 16 тысяч заявок воевать на российской стороне.
- Россия начала вторжение в Украину 24 февраля. Министерство обороны Украины заявляет, что российская армия столкнулась с тяжелыми потерями, оценивая их число больше чем в 12 тысяч. Получить независимое подтверждение этой информации невозможно. Российская сторона отчитывалась о потерях только один раз, 2 марта, заявив, что потери составили на тот момент чуть больше 2 тысяч человек.
Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш объявили в розыск
МВД России объявило в розыск пресс-секретаря оппозиционного политика Алексея Навального Киру Ярмыш.
ФСИН также обратилась в суд с ходатайством заменить Ярмыш наказание по "санитарному делу" – полтора года ограничения свободы – на реальный срок в колонии, сообщается на сайте Мосгорсуда.
Летом прошлого года Ярмыш покинула Россию после вынесения приговора по "санитарному делу". Суд счел ее посты в соцсетях о митингах сторонников Навального подстрекательством к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.
Редакция радиостанции «Эхо Москвы» начала выпускать программы на Youtube-канале
Редакция радиостанции "Эхо Москвы", которую ранее закрыли, а доступ к её сайту заблокировали, начала выпускать передачи на Youtube-канале "Живой гвоздь". На это обратило внимание издание "Медуза".
В четверг 10 марта на Youtube-канале "Живой гвоздь" вышли передачи "Пастуховские четверги" с Владимиром Пастуховым и Алексеем Венедиктовым, "Один" с Дмитрием Быковым, "Атака с флангов" с Лизой Лазерсон, Лизой Аникиной и Никитой Василенко. 11 марта должны выйти программы "#СлухайЭто" с Венедиктовым, "Сканер" с Сергеем Алексашенко и Ольгой Бычковой и "2022" с Григорием Юдиным и Виталием Дымарским.
Сайт и эфир радиостанции "Эха Москвы" были заблокированы Роскомнадзором в начале марта, корпоративные аккаунты в соцсетях были удалены. Поводом стало освещение редакцией войны в Украине. Российские власти требуют называть её "специальной операцией" и запрещают использовать при её освещении что-то, кроме официальных государственных источников.
После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" принял решение закрыть станцию. Её главный редактор Алексей Венедиктов, представляющий интересы миноритарных владельцев, пообещал обжаловать это решение в суде.
- После начала войны в Украине из-за цензуры были заблокированы, закрылись или были закрыты правительством десятки изданий. В том числе – Русская служба Радио Свобода, канал "Настоящее время", "Голос Америки", телеканал "Дождь", Би-би-си, DW, издание Znak.com, The Insider, региональные издания. Как минимум 150 журналистов вынуждены были покинуть страну.
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