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Евросоюз не признает легитимности абхазских парламентских выборов
Евросоюз не признает легитимности выборов в парламент самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом говорится в заявлении посла ЕС в Тбилиси Карла Харцеля.
«Европейский союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, признанные международным правом. Что касается т. н. парламентских выборов, состоявшихся 12 марта 2022 года в сепаратистском грузинском регионе Абхазия, напомним, что Европейский союз не признает конституционно-правовых рамок, в которых они проходили. ЕС продолжит свою политику непризнания и вовлеченности. Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии остается полностью мобилизованным в этом отношении», - сказано в заявлении.
Ранее аналогичное заявление сделало посольство США в Грузии, сообщает SOVA.
Другие новости дня
Владимир Зеленский: Переговоры с Россией могли бы состояться в Иерусалиме
«Переговоры с Россией могли бы состояться в Иерусалиме», - об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Информацию распространяют украинские СМИ.
«Что касается страны Израиль и посредничества премьер-министра Бенета. Мы в целом позитивно относимся, и я лично положительно отношусь к посредничеству кого-то. Но я не называю господина Бенета кем-то. Потому что считаю, что он может сыграть важную роль. Прежде всего, потому что Израиль такая страна: в ней много истории и параллелей много», - сказал Зеленский.
Так, он считает, что иметь посредничество Израиля - это «исторически очень неплохо».
«Мы говорили с господином Бенетом и я ему говорил, что я считаю, что сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, в Украине и в Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти хоть какое-то понимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей и особенно Иерусалим? Я считаю, что да. И я ему это сказал», - отметил Зеленский.
Сборная Грузии по регби обыграла команду Румынии в матче чемпионата Европы
Национальная сборная Грузии обыграла команду Румынии в матче четвертого тура чемпионата Европы по регби. Встреча прошла сегодня, 12 марта, в Бухаресте и завершилась со счетом 23:26 в пользу сборной Грузии.
В составе грузинской команды попытки на счету Васила Лобжанидзе, Мераба Шарикадзе, Сандро Тодуа и Аки Табуцадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Матч между Румынией и Грузией имел под собой довольно острую турнирную интригу, которая касалась и Чемпионата Европы, и квалификации к Кубку Мира. Грузия зарезервировала себе место во Франции, однако до сегодняшнего дня «лелос» не удавалось стать лидером европейского розыгрыша. Румынии же было за что бороться в обоих случаях.
Свой следующий турнирный матч грузинская команда проведет 20 марта. «Лелос» сыграют с командой Испании на стадионе «Динамо – Арена» в Тбилиси.
Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы и рекордсменом по количеству титулов. Последнее поражение команды в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала минимальную победу со счетом 8:7.
Джо Байден распорядился выделить Украине $200 млн на оборону
Президент США Джо Байден распорядился предоставить Украине оружие и другую помощь, включая содействие в подготовке военных, на сумму в 200 миллионов долларов.
Этим решением, о котором в субботу сообщил Белый дом, общий объем американской поддержки Киеву в сфере безопасности за последний год увеличился до 1,2 миллиарда долларов.
Распоряжение Байдена адресовано госсекретарю США Энтони Блинкену, которому поручено использовать ресурсы Минобороны в рамках закона о содействии иностранным государствам.
Ранее Конгресс США одобрил экстренную помощь Украине на 13,6 миллиарда долларов. Средства заложены в федеральный бюджет до конца сентября этого года объемом в полтора триллиона.
Пакет экстренной помощи Киеву предусматривает выделение 3,5 миллиарда долларов на оплату поставок военной техники и снаряжения и 3 миллиарда на размещение и содержание войск США, которые передислоцируются в Восточную Европу в связи с агрессией России против Украины, отмечает «Голос Америки».
На избирательных участках в Абхазии идет подсчет голосов
«В 20:00 завершилось голосование по выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. В настоящее время ведется подсчет голосов на местах», - сообщил председатель Центризбиркома самопровозглашенной республики Дмитрий Маршан в пресс-центре ЦИК. По словам Маршан, в ЦИК никаких жалоб не поступило.
По данным информагентства «Апсныпресс», явка избирателей во всех 35 округах превысила минимальный порог. Выборы считаются состоявшимися, если в них примет участие 25% избирателей, внесенных в списки для голосования. Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившее на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Сообщение об итогах выборов и списки избранных депутатов парламента Центральная избирательная комиссия публикует не позднее чем в семидневный срок со дня выборов.
Предварительные итоги обнародуются на следующий день после выборов. Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, через две недели проводится повторное голосование по двум кандидатам в депутаты, получившим большее число голосов.
При повторном голосовании кандидат в депутаты считается избранным, если он получил большее число голосов по отношению к другому кандидату вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в выборах.
Роскомнадзор начал уведомлять россиян о блокировке Instagram
Россиянам предлагают переходить в "Одноклассники" и VK
Роскомнадзор начал через портал «Госуслуги» уведомлять россиян о блокировке на территории страны сервиса Instagram.
Блокировку объясняют тем, что «руководство социальной сети вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию».
Вместо Instagram россиянам предлагают переходить в «Одноклассники» и VK.
В компании Meta, владеющей Instagram, в пятницу пояснили, что изменили правила, касающиеся проклятий в адрес российской армии, только на территории Украины, куда российская армия вторглась 24 февраля. При этом в компании подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан России.
Instagram в России заблокируют с 14 марта. Как отмечали в Роскомнадзоре, активным пользователям дано время для переноса фото- и видеоматериалов в другие социальные сети.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta – материнскую компанию социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp – экстремистской организацией. От суда отдельно потребовали заблокировать Instagram.
В Саудовской Аравии за один день казнили 81 осужденного
Власти Саудовской Аравии сообщили в субботу о приведении в исполнении за один день 81-го смертного приговора.
Большинство казненных – подданные саудовского королевства, которые были осуждены за связи с радикальными группировками, организацию атак и причастность к убийствам.
В сообщении государственного информагентства Saudi Press говорится, что среди казненных были члены группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе признаны в России террористическими и запрещены), хуситы. Утверждается, что они планировали нападения на жизненно важные объекты и содействовали контрабанде оружия в страну.
Массовое исполнение смертных приговоров, судя по всему, стало крупнейшей казнью в королевстве за последние десятилетия. За весь прошлый год сообщалось о 67 таких случаях в Саудовской Аравии, в 2020 – о 27.
Правозащитные группы не раз обвиняли руководство страны в применении законов, ограничивающих политическое и религиозное выражение, критиковали казни, в том числе, арестованных в несовершеннолетнем возрасте.
Эр-Рияд все обвинения отвергает, подчеркивая, что в соответствии с законами страны защищает национальную безопасность.
В Абхазии завершилось голосование по выборам депутатов парламента
В 20:00 по местному времени в самопровозглашенной республике Абхазия завершилось голосование по выборам депутатов парламента.
Во всех 35 избирательных округах (152 избирательных участка) начался подсчет голосов избирателей. Выборы считаются состоявшимися, если в них примет участие не менее 25% избирателей, внесенных в списки для голосования.
Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившее на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, через две недели проводится повторное голосование по двум кандидатам в депутаты, получившим большее число голосов.
- Парламентские выборы проводились по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. За ходом выборов наблюдали международные наблюдатели. На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты.
К северо-западу от столицы Украины произошли интенсивные бои
К северо-западу от Киева в субботу, 12 марта, произошли интенсивные бои.
По информации британского Министерства обороны, значительная часть российских сухопутных сил находится сейчас в 25 километрах от центра украинской столицы. Ведутся обстрелы из танков и артиллерии.
В ночь на субботу в Киеве вновь объявлялась воздушная тревога. По данным мэра Виталия Кличко, в городе на данный момент остается чуть более половины его населения мирного времени.
Российская войска, которые вторглись в Украину более двух недель назад, 24 февраля, блокировали несколько крупных городов, в том числе Мариуполь и Чернигов, но не могут их взять. Обстрелы и авиаудары продолжаются.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал российские власти соблюдать договоренности о прекращении огня, чтобы обеспечить возможность эвакуации населения из Мариуполя. Зеленский обвинил Москву в срыве предыдущих попыток.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее отмечала, что надеется на открытие гуманитарных коридоров в субботу, в том числе для вывода жителей Мариуполя. Положение населения этого портового города эксперты ООН назвали отчаянным.
Ряд СМИ, в том числе РБК-Украина, со ссылкой на слова Зеленского во время встречи с иностранными журналистами передали в субботу, что украинский лидер впервые за долгое время назвал военные потери страны. По его словам, погибли около 1300 украинских военных.
Также приводятся слова Зеленского о том, что Россия направляет в Украину новые силы после того, как «столкнулась с крупнейшими потерями своих сил за десятилетия».
В субботу Кремль сообщил о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В беседе с Путиным они подняли, в том числе, вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией. Российский президент в своем ответе обвинил украинские силы в нарушениях прав человека. Никаких доказательств в поддержку этого утверждения приведено не было, отмечает Reuters.
По данным Генштаба Украины на 12 марта, потери российской армии за время вторжения составили, предположительно, свыше 12 тысяч человек. Американские спецслужбы дают оценку от 2-х до 4-х тысяч убитых российских солдат. Российское Минобороны приводит значительно меньшие цифры.
Бадри Джапаридзе отказался от участия в промежуточных выборах в парламент
Один из лидеров оппозиционной партии «Лело» Бадри Джапаридзе отказался баллотироваться в Рустави на промежуточных выборах в парламент, пообещав направить средства своей избирательной кампании на помощь Украине, пишет агентство «Новости-Грузия».
Промежуточные выборы в парламент Грузии пройдут 2 апреля. В этот день мажоритарного депутата будут выбирать в округе Рустави и Гардабани.
«Я решил не участвовать в этой кампании и призвал «Грузинскую мечту» отложить эти выборы, потому что происходящее в Украине - это не только борьба за свободу Украины, это борьба и за нашу свободу. Следовательно, сейчас все мысли сосредоточены на том, чтобы помочь украинскому народу», - сказал сегодня Джапаридзе журналистам.
Политик обещает открыть в своем предвыборном штабе в Рустави пункт сбора гуманитарной помощи для Украины.
- Джапаридзе объявил о планах снова баллотироваться в парламент сразу после того, как по инициативе парламентского большинства был лишен мандата 15 февраля под предлогом того, что Джапаридзе был осужден, хотя суд отказался от исполнения наказания, так как истек срок давности у преступления, в котором вместе с Бадри Джапаридзе обвиняли вместе с Мамукой Хазарадзе, они оба являются основателями крупнейшего коммерческого банка Грузии - TBC Bank.
Явка избирателей на выборах в абхазский парламент к 17:30 составила 40,2%
Председатель Центризбиркома самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Маршан на пресс-конференции сообщил, что явка избирателей на парламентских выборах к 17:30 составила 40,2%. Информация о нарушениях в ЦИК не поступала.
Выборы состоялись в 33 округах. В двух округах - сухумском округе №2 и пицундском округе №10 25-процентный порог явки пока еще не преодолен.
В самом большом округе №13 (Гагрский городской) зарегистрировано до 7 тысяч избирателей; в самом маленьком - округ №35 (Гальский) - 1300 избирателей.
14 кандидатов в депутаты выдвигаются от политических партий: восемь – от партии «Амцахара», двое – от партии «Апсны», двое – от Партии экономического развития Абхазии, один – от Народной партии Абхазии, один – от партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие».
- Парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. За ходом выборов наблюдают международные наблюдатели. На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты.
В 27 из 35 округов выборы в абхазский парламент состоялись
В 27 из 35 округов выборы в парламент самопровозглашенной республики Абхазия состоялись.
Явка избирателей превысила 25%. Общая явка избирателей в целом по республике составила 28,6%. Самый высокий процент явки в округе № 35 - 58,3%, самый низкий - в округе №2 - 11%.
Председатель ЦИК Дмитрий Маршан уверен в том, что к 6 часам общая явка по республике составит около 40-45%, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. За ходом выборов наблюдают международные наблюдатели. На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты.
Россияне и белорусы провели в Тбилиси антивоенные акции
У секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси, а также у посольства Украины прошли антивоенные акции. Среди участников – граждане России и Беларуси, проживающие в Грузии.
К российскому диппредставительству протестующие пришли с флагами Украины и плакатами: «Фашисту Путину – Гаагский трибунал!», «Нет войне!», «Дайте маньяку мышьяку», «Я – русский, и я против войны». Они также выкрикивали лозунги: «Деоккупация Абхазии! Деоккупация Самачабло!», «Путин – тиран и убийца!».
Затем участники митинга развернули большой украинский флаг.
На антивоенной акции было также много бело-сине-белых и бело-красно-белых флагов. Их называют символами свободных России и Беларуси.
Впоследствии демонстранты переместились к зданию посольства Украины в Грузии.
В митинге также приняли участие активистки движений Femen и Pussy Riot. Они потребовали от Путина остановить войну в Украине.
В Португалии задержан раввин, помогший Абрамовичу получить гражданство
Криминальная полиция в Порту задержала раввина, помогшего получить португальское гражданство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Бизнесмен получил паспорт Евросоюза доказав, что его предки были высланы из Португалии в конце 15 века.
Раввин Даниел Литвак был задержан в четверг в рамках расследования дела о получении Абрамовичем гражданство, сообщила газета Publico. В местной общине раввин отвечал за сертификацию потомков сефардов - еврейской общины Пиренейского полуострова, преследовавшихся в Португалии и Испании.
В пятницу полицейские прибыли в здание еврейской общины в Порту, чтобы допросить других членов ее руководства. В 2015 году власти предоставили ей право удостоверять потомков изгнанных в 15 веке португальцев.
Власти подозревают, что Абрамович мог получить гражданство незаконно. В заявлении общины Порту подозрения отвергаются и заявляется, что она стала жертвой «клеветнической кампании», - передает агентство Reuters.
Абрамович, чье состояние еще в декабре оценивалось журналом Forbes в 14 миллиардов долларов, на момент получения гражданства стал самым богатым гражданином Португалии. Однако выдача паспорта стала причиной как минимум двух проверок со стороны властей. Знакомые Абрамовича анонимно сообщали российским СМИ, что он давно интересовался историей своей семьи и действительно отследил ее корни в Португалии, несмотря на то, что его фамилия типична для евреев-ашкенази из центральной Европы.
Абрамовича часто называют бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину. В 2018 году миллиардеру не была продлена британская виза, после чего стало известно, что он получил гражданство Израиля. В 2022 году Лондон ввел против него персональные санкции.
Незадолго до этого музей израильский Холокоста Яд Вашем, главный раввин ашкенази Израиля и несколько представителей крупных израильских общественных организаций обратились к послу США в стране с просьбой не вводить против миллиардера американские санкции, - сообщила газета Times of Israel со ссылкой на местный «12 канал».
Рябков: Конвои с вооружением для Украины могут стать «законными целями» для ВС РФ
Россия предупредила США о последствиях передачи оружия в Украину: конвои с иностранным вооружением могут стать «законными целями» для Вооруженных сил РФ. Об этом в программе «Большая игра» на Первом канале заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание [Украины] вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели», – сказал Рябков. По его словам, Вашингтон не воспринимает предупреждения Москвы как серьезные сигналы.
Рябков также заявил, что вскоре будет опубликован список персональных санкций против западных политиков, предпринимателей и других деятелей.
«Списки готовы, мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы», – сказал Рябков.
«Комитет солдатских матерей» заявил о воюющих в Украине срочниках с Северного Кавказа
Матери российских военнослужащих (и контрактников, и проходящих срочную армейскую службу) продолжают обращаться к правозащитникам, так как не получают информации от своих родных. Об этом Кавказ.Реалии сообщила Светлана Голуб, председатель Комитета солдатских матерей. По ее словам, обращения поступают ежедневно, в том числе от семей военных, призванных из Южного и Северо-Кавказских федеральных округов.
«Наплыв обращений такой, что мы просто не успеваем систематизировать и анализировать информацию. Матери заявляют, что их сыновья длительное время не выходят на связь, при этом в нескольких случаях достоверно известно, что срочники направлены в Украину – об этом сообщили вернувшиеся к месту дислокации части их сослуживцы. Только по одной из воинских частей есть информация о порядка 20 срочниках, находящихся там», – уточнила Голуб.
Правозащитница сообщила, что пыталась выйти на украинскую сторону для диалога по информации о пленных, но ее обращения остались без ответа.
Власти России опровергали сообщения о привлечении срочников к боевым действиям в Украине. В поздравлении россиянок с 8 марта президент Владимир Путин подчеркнул, что срочники не будут участвовать в так называемой специальной операции на территории соседней страны. Однако уже на следующий день Кремль был вынужден признать присутствие срочников на войне – Путин поручил направить в Главную военную прокуратуру материалы для проверки.
- Минобороны России выступало с заявлением о количестве погибших только один раз – 2 марта. По его данным, на тот момент было известно о смерти 498 человек. За четыре года войны в Сирии официально погибли 116 российских военнослужащих. В ходе вторжения России в Грузию в августе 2008 года – 67 человек. Количество погибших за два года в Чечне в первую кампанию, из числа федеральных военнослужащих, в зависимости от источника, разнится от 4 103 до 5 042 человек.
- В ночь на 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Идет третья неделя войны. Российские войска нанесли авиаудары в Днепре, Луцке и Ивано-Франковске. Украинская сторона сообщает о гибели российского генерал-майора Андрея Колесникова. Путин одобрил отправку в Украину добровольцев с Ближнего Востока. Украинская сторона сообщила об ударе российских самолетов по белорусскому селению Копани у границы с Украиной. Киев утверждает, что самолеты зашли с украинской стороны и речь идет о провокации, направленной на втягивание Беларуси в войну с Украиной. Также украинская сторона сообщает об обстрелах российским войсками гуманитарных коридоров в Изюме и Бородянке.
ГПЦ собрала 15 тонн гуманитарной помощи для Украины
Грузинская православная церковь (ГПЦ) собрала более 15 тонн гуманитарной помощи для Украины, где уже более двух недель продолжаются полномасштабные военные действия. Об этом говорится в сообщении в Twitter Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
«В течение недели более 15 тонн гуманитарной помощи было собрано в нашем приходе и отправлено страдающим людям Украины от имени Грузинской православной церкви», - говорится в сообщении.
Как отмечается, ГПЦ продолжает процесс сбора помощи и в ближайшем будущем в Украину будет отправлен еще один груз.
По информации агентства «Новости-Грузия», накануне «Почта Грузии» сообщила, что приступила к отправке второй части гуманитарного груза, собранного в стране для Украины. Речь шла о 100 тоннах различных товаров – нескоропортящихся продуктов питания, предметов первой необходимости и медицинского назначения, а также медикаментов. Эту помощь собрали при участии правительства Грузии, краевых администраций, а также частных компаний и гражданского сектора.
СМИ: Трое грузинских полицейских погибли в ДТП на перевале Рикоти
Три человека погибли в ДТП с участием автовоза и полицейской машины на западе Грузии. Об этом сообщают местные СМИ.
Авария произошла некоторое время назад на перевале Рикоти. На кадрах с места видно, что большегруз врезался в легковую машину патрульной полиции.
Авария произошла сегодня на 153-м километре автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, у села Хуневи Харагаульского муниципалитета. Как сообщали в Генеральной прокуратуре, на месте скончались трое инспекторов департамента патрульной полиции, а еще один сотрудник МВД и водитель эвакуатора получили травмы и были доставлены в больницу.
Причины ДТП установит следствие. Прокуратура начала расследование по частям 2 и 8 статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух или более человек и причинение менее тяжкого вреда здоровью).
Совет Европы потребовал освободить бывшего сотрудника ЮКОСа Пичугина
Комитет министров Совета Европы в очередной раз потребовал от российских властей исполнить постановление ЕСПЧ и освободить бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного в России на пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает «Новая газета».
«Комитет министров СЕ вновь призывает российские власти в срочном порядке найти альтернативные способы возмещения ущерба заявителю, в том числе путем рассмотрения вопроса о принятии мер по его освобождению, и сообщить Комитету о своих выводах не позднее 1 июня 2022 года», – говорится в официальном постановлении комитета министров Совета Европы, которое есть в распоряжение «Новой газеты».
Пичугин был осужден в 2007 году по обвинению в организации заказных убийств. Он не признал вину и дважды смог доказать в Страсбурге, что российские суды нарушили его право на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ требовал пересмотреть уголовное дело Пичугина, однако российские власти не нашли в этом оснований и оставила в силе обвинительные приговоры.
Международный центр «Мемориал» признал Пичугина политическим заключенным. Европейский суд по правам человека дважды приходил к выводу, что в отношении сотрудника ЮКОСа не было проведено справедливое судебное разбирательство. Президент России Владимир Путин трижды отказал Пичугину в помиловании.
Явка избирателей на выборах в Абхазии на 12:00 составила около 10%
По данным ЦИК самопровозглашенной республики Абхазия, на 12:00 явка избирателей на парламентских выборах составила около 10%. Председатель ЦИК Дмитрий Маршан отметил, что явка избирателей по сравнению с прошлыми выборами не очень высокая.
«Учитывая ситуацию с ковидом и погодой, можно сказать, что это средняя явка. К 12 часам минимум уже достигнут. Думаю, во второй половине дня явка будет лучше», - сказал он. На этот час в ЦИК никаких жалоб не поступало. Самый высокий процент явки в округе № 35 - 23,2%, самый низкий в округе № 11 - 5,1%.
Корреспонденты «Апсныпресс» посетили сухумские избирательные округа №№ 1, 2, 3, 6, 7 и 8.
Председатель избирательного участка округа №1 Лиана Хварцкия рассказала, что пока никаких нарушений не выявлено, голосование проходит в спокойно обстановке. «На 10:00 на первом участке уже проголосовало 89 человек, на втором - 66 человек, всего - 161 человек», - уточнила она.
По информации председателя участковой комиссии избирательного округа №2 Леонида Гвинджия, на 10:35 количество проголосовавших на участке № 1 округа № 2 - 184 человека. Выборы проходят спокойно. Участок был открыт в 08:00, как и полагается по регламенту. Он поблагодарил наблюдателей, которые оказывали помощь членам комиссии.
По словам председателя округа №3 Мананы Качабава, «голосование проходит в праздничной обстановке, нет никаких нарушений. Все граждане соблюдают масочный режим. Участок был открыт в 08:00. Явка очень хорошая, несмотря на погоду. На 11 утра проголосовало 180 человек».
Председатель сухумского избирательного округа №6 Ирина Повирскер рассказала о ходе выборов: «На 11 часов явка по всем трем участкам составляет 440 человек. Выборы будут состоявшимися, если проголосуют более 25% избирателей, внесенные в списки для голосования. Всего в округе 5456 избирателей. Выборы проходят без нарушений. С утра явка была вялой, но сейчас уже стала более активной. От каждого кандидата на участках присутствуют по одному наблюдателю».
Председатель сухумского избирательного округа №7 Борис Чолария также отметил, что явка с 10 часов стала более активной, к 11 часам проголосовало 400 человек, что составляет 7,46%. В округе зарегистрировано 5 455 избирателей.
Председатель сухумского избирательного округа №8 Денис Джопуа сказал, что выборы проходят без нарушений, в штатном режиме, с соблюдением всех мер предосторожности от коронавирусной инфекции. По словам Джопуа, из 4 017 избирателей к 11 часам проголосовало 439 человек.
- Парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. За ходом выборов наблюдают международные наблюдатели. На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты.
В Италии арестовали яхту миллиардера Андрея Мельниченко
Финансовая гвардия Италии арестовала яхту «А» российского бизнесмена Андрея Мельниченко, который попал под санкции ЕС. Об этом сообщает La Repubblica, а также РИА «Новости» со ссылкой на источники в итальянском силовом ведомстве.
Яхта стоимостью 530 миллионов евро на момент ареста находилась на стоянке в порту Триеста. Как пишут РИА «Новости», судно было спроектировано французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и спущено на воду в 2008 году в германском Киле.
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- 9 марта Евросоюз включил Мельниченко в санкционный список в связи с российским вторжением в Украину. После этого бизнесмен вышел из советов директоров «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании.
- Ранее власти Германии арестовали в Гамбурге 156-метровую яхту попавшего под санкции ЕС российского миллиардера Алишера Усманова. Во Франции таможенники арестовали суперъяхту «Аморе Веро», которая предположительно принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину.
20-25 марта в Грузии пройдут совместные с НАТО учения
20-25 марта в Учебно-оценочном центре НАТО-Грузия (JTEC) пройдут совместные учения Сил обороны Грузии и Североатлантического альянса. По данным Минобороны, командно-штабные учения проводятся в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), и их планирование ведется с 2020 года, передает SOVA.
Первые такие маневры прошли в 2016 году, а нынешние являются третьими по счету. В многонациональных учениях примут участие представители 23 стран-членов и партнеров НАТО. Они будут развивать навыки, необходимые для планирования операций с помощью компьютерного моделирования, а также будут обмениваться знаниями и опытом.
«Учения помогут повысить оперативную совместимость между военнослужащими Грузии и стран-членов и партнеров НАТО», - заявили в Минобороны.
«Грузинский легион», воюющий в Украине, сообщил о задержании диверсантов
Добровольческое подразделение «Грузинский легион», действующее в Украине с 2014 года, сообщило о задержании диверсантов. Они были засланы российской стороной, говорится в посте на страничке подразделения в Twitter:
«Грузинский легион», воюющий в Украине, уже давно является мишенью нашего общего врага. Враг высылает диверсионные группы для определения местонахождения грузинских ребят. Наши бойцы, благодаря высокому профессионализму и большому опыту, легко нейтрализуют действия шпионов».
В Абхазии выявлено 78 новых случаев коронавируса, скончались 2 человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 216 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 78 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 19 пациентов. Состояние 5 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончались женщина 74 и мужчина 88 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 4 пациента, в Гагрской ЦРБ - 11, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 4 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52 764 человек. Зарегистрировано 664 летальных случая. Выздоровели 47 702 человека.
В Грузии выявлено 1 243 новых случая коронавируса, скончались 25 человек
В Грузии за последние сутки выявлено 1243 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 3064 пациента, скончались 25 человек, сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За 24 часа проведено 13 522 теста. Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный - 9,19%, за последние 14 дней - 16,14%, за 7 дней - 13,48%.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 532;
- Имерети – 201;
- Кахети – 108;
- Шида Картли – 85;
- Самегрело – Земо Сванети – 79;
- Гурия – 78;
- Аджария – 48;
- Квемо Картли – 34;
- Самцхе-Джавахети – 30;
- Мцхета-Мтианети – 27;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 21.
Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 1 634 686 случаев заражения коронавирусом, из них 1 584 440 инфицированных выздоровели, 16 530 человек скончались.
Всего сделано 2 832 291 прививки, при этом за сутки вакцинировались 1 301 человек.
В больницах остаются 1503 человека.
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