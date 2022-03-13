Коронавирус в Абхазии: 47 новых случаев заражения, 2 человека скончались

Хельсинкская комиссия, независимое правительственное агентство США, занимающееся продвижением прав человека и безопасности в Европе, призвала администрацию Байдена укрепить отношения с Украиной в сфере обороны. Комиссия стремится содействовать оказанию военной и экономической помощи Киеву в условиях, когда российские войска продвигаются к украинской столице, пишет SOVA.

В письме президенту США Джо Байдену, оказавшемся в распоряжении издания Foreign Policy, комиссия призвала администрацию определить Украину и Грузию, в которую Россия вторглась в 2008 году, как основных союзников, не входящих в НАТО (MNNA), и активизировать американскую поддержку вступления обеих стран в альянсе.

«Хотя Соединенные Штаты последовательно поддерживают вступление Украины и Грузии в НАТО, российская оккупация и продолжающееся вторжение обнажают трагедию затянувшегося расширения Евроатлантики», - пишет комиссия, которую возглавляют сенатор-демократ Бен Кардин и член Палаты представителей, демократ Стив Коэн.

«В отсутствие решительной и активной поддержки США членства Украины и Грузии в НАТО, [президент России Владимир] Путин будет продолжать использовать широкие возможности в своих стремлениях подорвать безопасность и сотрудничество в Европе и в своей неоколониальной программе», - говорится в письме.

Foreign Policy напоминает, что и Украине, и Грузии было обещано членство в оборонном альянсе во время саммита НАТО в Бухаресте (Румыния) в 2008 году. Но, несмотря на масштабные реформы, ни одной из стран не был предложен график вступления. При этом комиссия рекомендовала администрации Байдена рассмотреть возможность предоставления статуса MNNA и другим странам, не входящим в НАТО, расположенным на восточном фланге Европы: Финляндии, Молдове и Швеции.

«Предоставление стране статуса MNNA откроет множество каналов по облегчению поставок оружия, финансовой помощи и обмена информацией, и будет содействовать дальнейшему сотрудничеству. Это также послужит мощным сигналом поддержки как для Киева, так и для Тбилиси. В отличие от членства в НАТО, статус MNNA не влечет за собой никаких обязательств по взаимной безопасности и обороне», - говорится в статье Foreign Policy.

В четверг Белый дом объявил о присвоении Колумбии и Катару статуса основных союзников, не входящих в НАТО, в результате чего общее число стран, получивших их, достигло 19-ти. Обычно такой статус присваивается государствам, не имеющим амбиций или перспектив вступления в НАТО.

При этом издание отмечает, что решение о вступлении в НАТО принимается 30 членами альянса, и присвоение Соединенными Штатами статуса MNNA не обязательно помешает перспективам членства Украины.