Пятый президент Армении Ваагн Хачатрян вступил в должность

Сегодня официально вступил в должность пятый президент Армении Ваагн Хачатрян, сообщает Радио Азатутюн.

В ходе церемонии инаугурации на специальном заседании Национального собрания, которое прошло сегодня в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване, новоизбранный президент был приведен к присяге: «Вступая в должность Президента Республики, клянусь быть верным Конституции Республики Армения, быть беспристрастным в осуществлении своих полномочий, руководствоваться только национальными интересами, вкладывать все свои силы в укрепление национального единства».

Затем с благословляющей речью выступил Католикос всех армян Гарегин Второй.

Хачатрян по профессии экономист. Он был министром высокотехнологичной промышленности в кабинете Никола Пашиняна с августа прошлого года. Он покинул эту должность два дня назад. Во время президентства Левона Тер-Петросяна в 1990-е годы Хачатрян был мэром Еревана, депутатом Национального собрания. С начала 2000-х занимается общественной и политической деятельностью. Состоял в возглавляемой Тер-Петросяном партии, но вышел из нее перед выдвижением кандидатом на должность президента.

Четвертый президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января.

Власти удалось избрать своего кандидата только во втором туре досрочных выборов президента в парламенте. В обоих турах обсуждения и голосования в зале парламента находились только депутаты правящей фракции «Гражданский договор». Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» бойкотировали как обсуждение, так и голосование на президентских выборах.

Оппозиционные фракции также не приняли участия в инаугурации президента.