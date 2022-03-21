Премьер Грузии назвал антигосударственными акции с требованием его отставки

Тверской суд Москвы в понедельник признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил её в России. Под запрет попали также принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp.

Решение суда подлежит исполнению немедленно.

Как утверждал на заседании представитель ФСБ, "деятельность организации направлена против России и ее Вооруженных сил". Речь идёт о новых правилах модерации контента Meta, которые позволяют пользователям из Украины язык ненависти в отношении российских военных. Компания подчёркивает, что это исключение, и правила не распространяются на всех россиян, а также на конкретных лиц - допустимы лишь обезличенные высказывания.

Ранее прокуратура подтвердила в суде требование запретить Meta в России как экстремистскую. Представитель прокуратуры подчеркнула, что социальные сети компании обладают большим влиянием на общественное мнение. "Компания Meta сознательно разрешила язык ненависти по отношению к россиянам, чем была создана альтернативная реальность, в которой подавлялась любая пророссийская позиция и разжигалась ненависть", – заявила прокурор.

Судья попросила уточнить, как именно решение суда, если деятельность Meta будет запрещена как экстремистская, должно будет технически выполняться. "[Люди] смогут пользоваться [соцсетями Meta] или нет после решения суда, я не пойму?" – спросила она. Представитель Генпрокуратуры несколько раз не смог ответить на вопрос по существу.

Потом он пояснил, что в случае запрета Meta российских пользователей соцсетей Facebook и Instagram "не в целях экстремизма" не будут привлекать к ответственности, признав возможность технически обойти блокировки, а также большое количество пользователей из России.

Генпрокуратура также уточнила, что просит запретить в России Facebook и Instagram , но не WhatsApp "ввиду отсутствия возможности публичного распространения информации", указано в зачитанной судьей позиции Генпрокуратуры.