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В Южной Осетии опровергли информацию об эвакуации семей российских военных
Информация об эвакуации семей российских военнослужащих с территории Южной Осетии не соответствует действительности, – заявили в КГБ самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, фейковые материалы распространяют в социальных сетях и мессенджерах.
«КГБ ответственно заявляет, что все семьи сотрудников Пограничных сил, структур РЮО и Российской Федерации находятся в республике и выполняют обязанности несения службы в режимах повседневной служебной деятельности. Из республики выехал только ряд семей военнослужащих, убывших для участия в специальной военной операции на Украине», – говорится в сообщении КГБ.
Жителей Южной Осетии призвали сохранять спокойствие, «а также не поддаваться на провокации деструктивных сил, ставящих своей целью осложнение внутриполитической ситуации».
- 16 марта стало известно, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
Другие новости дня
В Грузии дорога к «Верхнему Ларсу» открылась для всех видов транспорта
Движение на центральной автомагистрали через Казбегский муниципалитет, ведущей к грузино-российской границе, полностью открыто, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Движение на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс было закрыто уже больше суток из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сегодня дорогу удалось очистить, после чего она была открыта как для легкового транспорта, так и для машин с прицепом и полуприцепом.
При этом транспорт с прицепом, полуприцепом и автобусы вместимостью более 30 мест будут передвигаться в тоннелях в одностороннем режиме.
Ранее СМИ сообщили, что с российской стороны на границе скопилось более трех тысяч большегрузных автомобилей.
Агентство Bloomberg сообщило об отъезде Анатолия Чубайса из России
Бывший глава государственной корпорации "Роснано", экс-глава РАО ЕЭС и бывший вице-премьер России Анатолий Чубайс, который в последние годы был представителем Владимира Путина по устойчивому развитию и климату в международных организациях, подал в отставку со своего поста и уехал из России. О его отъезде сообщает Bloobmerg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, а уход с поста спецпредствителя Путина подтверждает ТАСС.
По словам источников Bloomberg, Чубайс прямо сослался на свое несогласие с войной, которую Кремль начал 24 февраля в Украине. 66-летний чиновник стал одним из первых официальных лиц настолько высокого уровня, которые порвали связи с Кремлем из-за вторжения России в Украину. Война продолжается уже почти месяц, за это время Украину покинули более 3 млн беженцев, разрушены и фактически стерты с лица земли несколько украинских городов, а страны Запада наложили на Россию сверхжесткие санкции.
66-летний Чубайс — один из немногих оставшихся во власти экономических реформаторов 1990-х годов. Чубайса считают "архитектором" российской приватизации 1990-х годов. В 1991-1994 годах он был главой Государственного Комитета России по управлению государственным имуществом, в 1992-1994 годах — зампредседателя правительства Российской Федерации при премьере Викторе Черномырдине, затем главой Администрации президента и министром финансов при президенте Борисе Ельцине. При Владимире Путине Чубайс занимал руководящие посты в крупных государственных компаниях, в том числе РАО ЕЭС и "Роснано", пока в 2020 году его не назначили посланником по устойчивому развитию. Bloomberg отмечает, что у Чубайса были развитые связи с иностранными топ-чиновниками и организациями.
Россиянам организовали туры в Узбекистан для оформления карт Visa и Mastercard
Туры в Узбекистан, целью которых будет оформление банковских карт платежных систем Mastercard и Visa, организовали в России.
На сайте компании «Веди Групп» уточняется, что стоимость такой путевки начинается от 23 тысяч рублей с одного человека.
В эту стоимость входят трансфер, проживание, подготовка документов, медстраховка и сопровождение при посещении банка. Уточняется, что экскурсии и авиабилеты оплачиваются отдельно.
Тем, кто захочет посетить получить карту в Узбекистане, можно будет добраться до Ташкента прямыми рейсами Uzbekistan Express и Uzbekistan Airways. Вылет будет осуществляться из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Уфы и Минеральных Вод. Билет на самолет можно приобрести в пределах 28-47 тысяч рублей.
В компании добавили, что картами, которые будут выданы на территории Узбекистана, можно расплачиваться за рубежом. Для оформления потребуется только заграничный паспорт, пишет Московский комсомолец.
Ранее сообщалось, что в России платежная система UnionPay на фоне приостановки работы популярных Visa и Mastercard стала пользоваться большим спросом у клиентов. Банки поднимают цены на выпуск такой карты.
В «Аруаа» сообщили об отмене закона о восстановлении абхазской национальности
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия накануне вечером отменили ранее принятые поправки в закон «Об актах гражданского состояния» и в Гражданский кодекс, которые предусматривали возможность «восстановления абхазской национальности». Об этом сообщили в организации ветеранов «Аруаа».
В связи с принятым парламентом решением митинг, запланированный сегодня на сухумской площади Свободы, не состоялся.
Ранее ветераны призвали абхазского лидера Аслана Бжания наложить вето на поправки, позволяющие абхазским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим на территории Абхазии, «восстановить абхазскую национальную принадлежность».
С новой законодательной инициативой 1 марта 2021 года выступил спикер абхазского парламента Валерий Кварчия. Агентство «Апсныпресс» тогда опубликовало новость под заголовком «Самурзаканские абхазы смогут восстановить национальную принадлежность и исконные фамилии». Законопроект был принят в первом чтении 31 марта 2021 года, во втором и третьем – 21 марта текущего года.
В «Аруаа» считают, что цель внесения поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Гальском районе.
Президент Польши: на саммите НАТО особое внимание должно быть уделено ситуации в Украине и Грузии
«На саммите НАТО особое внимание должно быть уделено ситуации в Украине и Грузии», — заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.
По словам президента Польши, вопрос безопасности имеет фундаментальное значение для Украины и Грузии, поэтому необходимо проводить заседания комитетов НАТО-Украина и НАТО-Грузия.
Анджей Дуда также отметил, что вместе с Румынией они подчеркнут европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии.
«Это должны быть страны, которые фактически в ближайшие несколько недель должны получить статус кандидата в члены ЕС. Помощь им должна быть обеспечена, что особенно будет нужно Украине для восстановления после войны», – заявил президент Польши.
Президент Румынии отметил, что Румыния и Польша поддерживают интеграцию Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз, передает Общественный вещатель Грузии.
- Внеочередной саммит НАТО пройдет 24 марта в Бельгии, его темой станет российское вторжение в Украину. Президент США Джо Байден посетит саммит НАТО, сообщали ранее в Белом доме.
Главного редактора «Медиазоны» вызвали в полицию за критику Этери Тутберидзе
Полиция в Москве вызвала для дачи объяснений главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова за перепубликацию сообщения с критикой российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Повестка опубликована изданием 23 марта.
В документе говорится, что поводом для вызова стало обращение депутата Госдумы Олега Нилова о распространении клеветы о Тутберидзе. В феврале депутат потребовал возбудить против журналиста уголовное дело за перепубликацию сообщений с критикой тренерских методов спортсменки.
В них тренера критиковали за жесткое общение с учениками и неуважение к ним, записи сопровождались хештегом #позортутберидзе. Журналист переопубликовал сообщения с комментарием "почему надо запретить фигурное катание". После этого Нилов предложил разработать законопроект и отправлять в "тюрьму на много-много лет" за оскорбление российских спортсменов, напоминает "Медиазона".
- Тутберидзе – одна из самых известных тренеров в мировом фигурном катании. Её ученики выиграли 4 олимпийских золота, несколько чемпионатов мира и Европы. Она публично на критику не реагировала.
Салливан: США изучают вопрос об исключении России из G20
Соединенные Штаты выступают за исключение России из Группы двадцати крупнейших экономик мира - G20 - и намерены обсудить данный вопрос со своими партнёрами. Об этом заявил советник президента США по безопасности Джейк Салливан.
По мнению Салливана, Россия больше не может участвовать в международных институтах и в международном сообществе как обычно.
22 марта власти Польши предложили США изучить вопрос исключения России из G20 из-за военного вторжения в Украину и получили "положительный ответ", сообщал Reuters со ссылкой на польского министра развития и технологий Петра Новака. "Если Россия останется членом этой организации, она будет менее полезна", - отметил собеседник агентства.
Вопрос об участии России в G20 может быть рассмотрен на саммитах ЕС и "Большой семерки" в Брюсселе.
Однако, по мнению аналитиков, перспективы исключения России сомнительны: при голосовании по этому вопросу такие страны, как Китай, Индия или Саудовская Аравия, вероятно, воспользуются правом вето.
G20 - это группа крупнейших экономик мира, целью которой служит координация действий по важнейшим вопросам, влияющим на мировую экономику.
Очередной саммит Группы двадцати состоится в конце года в Индонезии. Президент России Владимир Путин намерен участвовать в нём, передаёт Reuters со ссылкой на российского посла в Джакарте Людмилу Воробьёву. В прошлом году Путин участвовал в саммите G20 в Риме по видеосвязи.
Североосетинский депутат призвал местных жителей к участию в войне против Украины
Депутат парламента Северной Осетии от партии "Единая Россия" Борис Кантемиров призвал местных жителей к участию в войне против Украины в качестве "добровольцев". Он назвал начатое 24 февраля полномасштабное военное вторжение "священным долгом". Кантемиров заявил, что желающие отправиться в Украину могут обратиться к нему лично – "чтобы сделать все правильно".
Кавказ.Реалии на момент публикации этой новости известны имена 33 погибших на войне в Украине уроженцев Северной Осетии. Это только те данные, которые приводят власти и официальные СМИ, реальное число убитых может быть значительно больше.
11 марта стало известно, что схожим образом так называемых добровольцев для участия в российском вторжении набирают в Дагестане. Там военкоматы опубликовали расценки за участие в войне – от 177 тыс до 215 тыс рублей в месяц в зависимости от звания. С 24 февраля в Украине погибли не менее 57 уроженцев Дагестана – это только те, чьи имена известны Кавказ.Реалии.
- Подтверждены имена как минимум 557 погибших в Украине россиян. Официально Россия признала гибель 498 военнослужащих, 1597 получили ранения. Украина сообщает о свыше 15 тысячах погибших российских содатах. Подтвердить или опровергнуть эти данные в ситуации продолжающихся боевых действий невозможно.
- ООН опубликовала отчет о гуманитарной ситуации в Украине. Погибли 953 мирных жителя, 1557 получили ранения. Число беженцев превысило 3,5 миллиона человек, а общее число беженцев и вынужденных переселенцев составляет почти четверть всего населения Украины.
Движение 1ADAT опубликовало видео из «секретной тюрьмы» СОБРа в центре Грозного
Оппозиционное властям Чечни движение 1ADAT выпустило расследование о секретной тюрьме СОБРа "Ахмат" Росгвардии, где, как утверждают активисты, удерживают и пытают похищенных жителей республики. На видео впервые показана часть секретной тюрьмы – кабинет, который разделяет комнату оперативников от тюремных камер. Также приведена схема этого здания, рассказали Кавказ.Реалии в движении 1ADAT.
"В кадыровских кругах будет паника, будут выяснять, откуда эти видео и материалы у нас. Кадыровская пропаганда, как всегда, будет твердить, что это фейк, на большее она не способна. Но факт остается фактом, мы полностью рассекретили одну из самых секретных тюрем кадыровского режима, и с этим кадырвская пропаганда, кроме как говорить "это все фейки", ничего не сможет. Пусть покажут нам подвал и казарму, тогда все узнают, что схемы точь-в-точь похожи", – заявили в оппозиционном движении.
На опубликованном 1ADAT видео Ибрагим Янгулбаев – сын федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и удерживаемой в Грозном Заремы Мусаевой – рассказывает об устройстве секретной тюрьмы, где сам он побывал в 2015 году.
"Когда меня удерживали, оперативник Зелимхан Махмутхажиев забрал мой смартфон, так как его был разбит. Он снял на него несколько видео и фото из кабинета СОБРа. На кадрах запечатлен человек, который сидел с нами – он был близким к [Рамзану] Кадырову человеком, который провинился в чем-то. Затем оперативник удалил видео, но они сохранились у меня в облаке и на памяти телефона", – заявил Янгулбаев в комментарии для Кавказ.Реалии.
Известно, что Зелимхан Махмутхажиев – младший брат депутата парламента Чечни от "Единой России", бывшего начальника РОВД по Шатойскому району Имама-Али Махмутхажиева.
- СМИ и правозащитные организации не раз сообщали о том, что в секретных тюрьмах в Чечне содержат похищенных силовиками, а также геев и провинившихся кадыровцев. Сам Рамзан Кадыров заявил, что в республике нет секретных тюрем.
- 20 января сотрудники МВД по Чечне ворвались в квартиру родителей правозащитника Абубакара Янгулбаева в Нижнем Новгороде и насильно вывезли его мать Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – Мусаева якобы набросилась на составлявшего протокол участкового.
Польская контрразведка потребовала выслать из страны 45 российских дипломатов
Польская контрразведка составила список из 45 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Их рекомендовано выслать из страны. Об этом сообщил пресс-секретарь координирующего спецслужбы министра Станислав Жарын, его слова приводит портал Onet.pl.
Российский посол Сергей Андреев вызван в МИД Польши, там ему могут передать требование о высылке дипломатов. Если это произойдёт, высылка станет крупнейшей в истории отношений двух стран, и одной из крупнейших в истории СССР и России.
Накануне в социальных сетях распространились фото- и видеозаписи дыма над российским посольством в Варшаве, который может означать масштабное сожжение служебных документов. Такое может происходить перед значительным сокращением или закрытием дипломатической миссии.
Пресс-секретарь российского посольства подтвердил российскому государственному агентству ТАСС вызов посла, но не стал комментировать информацию о требовании польских спецслужб.
В Южной Осетии автопробегом поддержали российское вторжение в Украину
Автопробег в поддержку российской армии и осетинских военных, участвующих в российском вторжении в Украину, прошел в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Старт акции был дан в Цхинвали. Как пишет агентство «Рес», на Театральной площади несколько десятков автомобилей выстроились в символы Z и V (по версии Минобороны РФ, они означают «За победу», «Сила в правде» и «Задача будет выполнена»).
Колонна с флагами Осетии, России, Абхазии, а также т.н. «ДНР» и «ЛНР» проехала по центральным улицам города и направилась в Знаурский район. Акция продолжится и в других районах самопровозглашенной республики.
Как рассказал участник акции, ветеран югоосетинского ОМОНа Джемал Козаев, общественность и молодежь выражает поддержку решению российского руководства в лице Владимира Путина о проведении «специальной военной операции на Украине по денацификации и демилитаризации».
«Выражаем поддержку российской 4-й военной базе, в том числе и нашим ребятам, добровольцам, всей российской армии. Акция проводится и для поднятия духа наших бойцов», – сказал Козаев.
- 2 марта югоосетинские власти провели митинг в поддержку России и Владимира Путина. 11 марта аналогичная акция прошла в Сухуми.
- 16 марта стало известно, что в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
Депутатам от «Единой России» запретили выезжать из страны
Депутатам Госдумы от "Единой России" запретили покидать Россию без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева. Об этом сообщает издание "Холод" со ссылкой на соответствующее подписанного самим Васильевым.
Теперь если депутат захочет выехать за границу, он должен подать Васильеву заявление, указав страну, цель и сроки выезда. В документе подчёркивается, что ограничения не распространяются на служебные командировки.
Как пишет в среду газета Wall Street Journal, американская администрация готовит новые санкции в отношении большинства депутатов Госдумы России.
По словам источников издания, под ограничения американских властей могут подпасть более 300 депутатов. Ожидается, что о новых санкциях будет объявлено в четверг, во время предстоящего визита президента США Джо Байдена в Европу.
Ранее Евросоюз ввёл санкции в отношении 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за призыв к Путину признать независимость "ЛНР" и "ДНР, которые привели к вооружённому вторжению в Украину. Затем к этим санкциям присоединилась Великобритания.
Коронавирус в Грузии: 817 новых случаев, скончались три пациента
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще три пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 681.
С конца сентября 2020 года, когда Грузия вошла в активную фазу пандемии коронавируса, число смертей за сутки лишь однажды было ниже – 15 марта 2021 года скончались двое пациентов.
За день в стране выявили 817 новых случаев коронавируса. Накануне провели 23 553 теста: PCR-тестов – 2523, экспресс–тестов на антиген – 21 030.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 3,47%, за последние 14 дней составляет 6,64%, за неделю – 4,45%.
Выздоровели еще 3017 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 644 112, выздоровевших – 1 604 595.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1750 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 846 431.
Абхазский лидер Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня отбыл в Москву. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, в рамках рабочего визита он проведет ряд встреч в администрации президента и правительстве Российской Федерации. О тематике встреч в пресс-службе не сообщили.
Накануне с рабочей поездкой в Москву отправился глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. В Государственной Думе РФ он принял участие в заседании рабочей группы на тему «Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией».
В заседании приняли участие первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению, представитель фракции «Справедливая Россия – За Правду» Яна Лантратова, депутат Госдумы Александр Ющенко.
В ходе заседания состоялось обсуждение вопросов упрощенного режима пересечения де-факто границы по реке Псоу, запуска сухумского аэропорта, а также проведения в апреле расширенного заседания комитета Госдумы, на котором будут обсуждаться данные вопросы.
По словам Инала Ардзинба, в ходе встречи было принято решение о создании Комиссии по обсуждению актуальных вопросов абхазо-российских отношений.
«Основные вопросы, которые мы обсуждали сводятся к следующему – это вопрос упрощения режима пересечения абхазо-российской границы. Это очень важный вопрос, который сегодня приобретает особую актуальность в связи со складывающейся международной обстановкой. Очень важно, чтобы российские граждане могли пересекать границу спокойно и в более активном режиме. Кроме того, обсуждался вопрос, связанный со строительством аэропорта, где мы просили бы поддержки», – сказал Инал Ардзинба.
Глава абхазского ведомства также встретился с госсекретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
«В рамках встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по развитию и укреплению взаимодействия между сторонами», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ардзинба и Мезенцев обсудили, в частности, «вопросы активизации сотрудничества в евразийском пространстве в сфере образования и культурно-гуманитарного сотрудничества».
«Также была подтверждена заинтересованность в расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в евразийском пространстве», – заявили в абхазском МИДе.
Жанна Агалакова рассказала, почему ушла с Первого канала
Бывшая телеведущая и собкор Первого канала во Франции Жанна Агалакова дала пресс-конференцию в Париже, на которой рассказала о причинах своего решения уволиться с гостелевидения после начала войны в Украине.
Пресс-конференция проходила в офисе организации "Репортеры без границ" (RSF), которая много лет помогает журналистам всего мира. Жанна Агалакова сказала, что никакой защиты - ни у французских властей, ни у RSF не просила, хотя не исключает, что это ей еще может понадобиться, передаёт "Французское международное радио".
"Для меня не было вопроса, продолжать ли. И не было вопроса, называть ли то, что происходит, "миротворческой операцией". Это - война. Нужно сказать ясно: это - война, - подчеркнула телеведущая, добавив, что подала заявление об уходе с Первого канала 3 марта.
Она признала, что ранее "шла на многие компромиссы в своей профессиональной жизни" и "как страус, прятала голову в песок". "Мы дошли до того, что в телевизоре, в новостях, мы видим историю только одного человека или группы людей, которые его окружают [...]; в наших новостях нет страны, в наших новостях нет России", - заявила бывшая многолетняя сотрудница Первого канала.
По её словам, большинство сотрудников Первого канала - против пропаганды, но они "не могут" бросить ею заниматься - "у тех, кто против, есть семьи, у них есть старики-родители, которым, возможно, требуется дорогое лекарство, у них есть дети, которые ходят в музыкальные школы и спортивные секции, у них есть ипотека, которую они должны закрывать - они оказались в заложниках".
Агалакова отметила, что решилась на уход с Первого, потому что у нее, в отличие от коллег, "выигрышная позиция": "Я здесь, во Франции, в относительной безопасности".
В понедельник 14 марта на прошлой неделе редактор Первого канала Марина Овсянникова устроила антивоенную акцию в прямом эфире новостей, развернув за спиной ведущей Екатерины Андреевой плакат со словами: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". До этого Овсянникова записала видеообращение, из-за которого суд впоследствии оштрафовал её на 30 суток, признав виновной в призывах к незаконным акциям протеста. Овсянниковой может грозить и уголовное разбирательство по новой статье о фейках по поводу действий российских военных за рубежом. Несмотря на возможность такого преследования Овсянникова, мать двоих детей, говорит, что не собирается уезжать из России, хотя ей и "очень страшно".
После акции Марины Овсянниковой появилось несколько публикаций о том, что федеральные СМИ начали терять сотрудников.
«Би-би-си»: около ста полицейских уволили из-за поддержки Навального
Как минимум, сто сотрудников органов внутренних дел России лишились работы с декабря 2021 года из-за поддержки проектов оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает Русская служба "Би-би-си".
Источники издания в МВД сообщили, что в Волгограде по политическим мотивам работу потеряли 17 сотрудников. В Ярославской области увольняются вопреки своему желанию более 30 сотрудников, в Перми - 22 сотрудника, в Томской области - почти 30, по 5-15 человек в Калужской, Воронежской, Свердловской и Тюменской областях.
Как рассказал оперативник из Нижнего Тагила Андрей Коряев, теперь он знает от знакомых, что это связано с его подписками на Навального. "Но в январе о причинах все молчали. Полная секретность, начальство тоже не знало, что происходит. Они сами отводили меня в сторонку и спрашивали, что я такого сделал. В отделе кадров закрывали дверь и шепотом уточняли, что же я натворил", - сказал сотрудник полиции.
По данным издания, сотрудников, поддерживающих проекты Навального, выявляет ФСБ, отправляя списки в регионы. "Би-би-си" отмечает, что электронные адреса всех их собеседников были в базе "Умного голосования". Вероятно, основным источником информации стали базы сайта free.navalny.com, оказавшиеся в открытом доступе в апреле 2021 года. Сторонники Навального обвинили в краже баз своего бывшего соратника Федора Горожанко.
В декабре 2021 телеканал "Дождь" рассказал об увольнении 14 полицейских из-за подписки на проекты Алексея Навального и лайков под постами. Редакция Сибирь.Реалии также сообщила о массовом увольнении полицейских в разных регионах России. В частности, работу потеряли несколько сотрудников томской полиции.
- В 2021 году российские власти признали структуры, связанные с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, экстремистскими.
- Алексей Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области, Накануне суд приговорил его к 9 годам строгого режима по обвинению в мошенничестве и оскорблении судьи.
Россию могут покинуть от 70 до 100 тысяч IT-специалистов
В ближайший месяц Россию могут покинуть от 70 до 100 тысяч IT-специалистов, от 50 до 70 тысяч уехали уже, сообщает издание Baza cо ссылкой на главу Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко.
По оценке Плуготаренко, количество уехавших из России IT-специалистов было бы еще больше – если бы не дорогие авиабилеты, резко выросшие цены на жилье и невозможность проводить транзакции.
Ранее российские оппозиционеры и общественные деятели, находящиеся в эмиграции, создали Антивоенный комитет России - в частности, для поддержки россиян, которые покинули страну из-за войны с Украиной.
Участники комитета обещают помочь с юридическими вопросами и документами на проживание, получением виз и открытием банковских счетов тем, кто «не видит для себя возможностей жить в путинской России».
Дочь актера Машкова рассказала, что отец обвинил ее в «предательстве»
Актриса Мария Машкова, дочь актера Владимира Машкова, заявила, что отец обвинил ее в «предательстве» за антивоенную позицию.
Владимир Машков был доверенным лицом Владимира Путина на выборах и выступал на провластном митинге-концерте 18 марта в «Лужниках», посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя.
«Он попросил меня вернуться в Россию немедленно вместе с дочерьми, быть хорошей россиянкой, попросить прощения за предательство, быть с русским народом и помогать бороться с украинскими нацистами», – рассказала Машкова в интервью CNN. «То, что происходит сейчас, это просто невообразимо. Тот факт, что так много русских, включая моего отца, верят, что это насилие хоть как-то оправданно, разбивает мне сердце. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем, что сейчас испытывают украинские люди, которые умирают», - сказала актриса, которая уже 6 лет живет в Соединенных Штатах.
Мария Машкова подчеркнула, что ответила отцу отказом и не уверена, что теперь сможет вернуться в Россию.
Глава ООН призвал остановить «абсурдную войну» в Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал остановить «абсурдную войну», которую Россия начала в Украине, подчеркнув, что у этого конфликта не может быть победителя, а люди вынуждены проходить через «сущий ад».
«Продолжение войны морально неприемлемо, политически неоправданно и бессмысленно с военной точки зрения», - заявил Гутерриш в общении с журналистами в Нью-Йорке 22 марта.
Спустя почти 4 недели после начала российского военного вторжения, которое на Западе называют ничем не спровоцированным, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна оказалась «на грани выживания».
Крупные украинские города продолжают подвергаться ударам российской авиации, при этом военнослужащие РФ встречают на украинской территории ожесточенное сопротивление. Наиболее интенсивным обстрелам подвергается портовый город Мариуполь, который, как отмечают эксперты, Россия стремится использовать как связующее звено между аннексированном Крымом и районами на востоке Украины, подконтрольными сепаратистам.
«Даже если падет Мариуполь, Украину невозможно завоевать город за городом, улица за улицей, дом за домом», - сказал Гутерриш. Рано или поздно, по его словам, события должны будут перейти с поля боя за стол переговоров. Гутерриш призвал обе стороны прекратить боевые действия и немедленно перейти к «серьезным переговорам».
К «честным и содержательным» переговорам о мире недавно призвал Москву президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал такой диалог «единственным шансом для России снизить ущерб от собственных ошибок».
В Львовской области участились сигналы воздушной тревоги
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил, что в регионе за прошедшие сутки 4 раза извещали о воздушной тревоге. Это самое большое количество с начала российского вторжения в Украину.
«Два раза сообщали об опасности из-за старта ракет «Искандер» с территории Беларуси, один раз предупреждали о налете стратегической авиации России из Черного моря. Также сирены извещали об угрозе ракетной атаки», - пояснил Козицкий.
Городской совет Мариуполя утверждает, что российская авиация 22 марта сбросила на осажденный город две сверхмощные авиабомбы. В результате он подвергся еще большим разрушениям. Данные о пострадавших не приводятся.
В городе Николаев российские военные в ночь на 22 марта обстреляли морской порт. Инфраструктура получила значительные повреждения, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов.
В Запорожской области местные власти заявили о новых случаях похищения российскими войсками на захваченных ими территориях украинских чиновников. В частности, глава Мелитопольской районной госадминистрации Игорь Судаков рассказал о похищении председателя Приазовского поселкового совета Андрея Солопова и его заместителя. В Запорожской военной администрации заявили о задержании в Токмаке депутата местного горсовета Елены Плаксиной.
Под Киевом исчез фотожурналист Макс Левин, который сотрудничал с международными новостными агентствами. Последний раз он выходил на связь 13-го марта. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на друга журналиста Маркияна Лисейко. Коллеги и знакомые полагают, что Макс Левин мог либо получить ранение, либо попасть в плен к российским военнослужащим.
В целом, как отмечает украинский Генштаб и разведслужбы НАТО, продвижение и интенсивность атак российской армии на ряде направлений снизились. В то же время, по данным Генштаба ВСУ, российские войска вновь готовят наступление на Киев, в котором введен увеличенный комендантский час, с 20 часов понедельника до 7 утра среды, 23 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта выступил с видеообращением к депутатам парламента Италии. Он призвал их ужесточить санкции против России из-за ее широкомасштабного военного вторжения. Зеленский сказал, что необходимо заблокировать недвижимое имущество, счета и яхты всем, кто имеет влияние в России.
Во вторник Зеленский также обнародовал данные по погибшим за время вторжения детям. По его словам, погибли 117 детей. Одновременно Зеленский отметил, что еще чуть более недели назад, когда он обращался к участникам антивоенных митингов во Флоренции и ряде других городов Европы, в том числе итальянских, эта цифра равнялась 79. «Такова цена промедления, промедления с давлением на Россию – с тем, чтобы она прекратила войну», - подчеркнул Зеленский.
Минобороны России заявило 22 марта, что российская армия и подконтрольные ей силы сепаратистов так называемых Донецкой и Луганской «народных республик» установили контроль над десятком населенных пунктов Украины.
- Президент России Владимир Путин, начавший 24 февраля вооруженное вторжение на территорию Украины, требует от украинских властей отказа от вступления в НАТО, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» – независимыми республиками. Российские власти также заявляют о необходимости «денацификации» и «демилитаризации» Украины. В Москве отрицают обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине.
Гарибашвили и Шольц обсудили войну в Украине и заявку Грузии на вступление в ЕС
Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, основными темами разговора стали заявка Грузии на членство в ЕС и боевые действия в Украине.
«Было подчеркнуто тесное партнерство между Грузией и Германией в различных областях, основанное на общих ценностях и интересах – обеспечение международной безопасности и стабильности. Премьер-министр отметил, что Грузия ценит роль Германии на пути к европейской и евроатлантической интеграции и надеется на решительную поддержку Германии в процессе рассмотрения заявки Грузии на членство в ЕС», – сказано в сообщении.
Стороны обсудили текущие боевые действия в Украине и связанное с этим ухудшение обстановки в области безопасности в восточноевропейском регионе, – заявили в пресс-службе.
Ираклий Гарибашвили «еще раз подчеркнул необходимость совместных усилий международного сообщества и мировых лидеров, чтобы война закончилась как можно скорее».
Президент РСЕ/РС осудил преследование журналистов Радио Свобода в РФ
Президент корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода выразил обеспокоенность в связи с уголовным преследованием журналиста из Кемеровской области Андрея Новашова, который сотрудничает с сайтом Сибирь.Реалии. Он также высказался о давлении российских властей на журналисток сайта Север.Реалии Светлану Прокопьеву и Юлию Парамонову.
"Систематическое преследование Кремлем Юлии Парамоновой, Андрея Новашова и Светланы Прокопьевой за их работу в качестве журналистов Радио Свобода вызывает сожаление. Нам никто не помешает сообщить русскому народу правду в тот момент, когда он нуждается в ней больше, чем когда-либо", - приводит слова Флая Сибирь.Реалии.
21 марта стало известно, что в отношении Новашова завели уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. У него прошел обыск, он находится в изоляторе временного содержания. Редакции Сибирь.Реалии не удалось связаться с адвокатом Новашова.
Журналистку Юлию Парамонову из Калининграда вызвали в прокуратуру для "дачи объяснений по факту размещения информации в СМИ". Ей указывали на то, что она сотрудничала со СМИ, признанным в России "иностранным агентом".
Рано утром 18 марта полицейские пришли с обыском к сотрудничающей с Север.Реалии Светлане Прокопьевой. Они выбили дверь в ее дачном домике, надели на Прокопьеву наручники и увезли на допрос. Обыски одновременно проводились у местных независимых журналистов и оппозиционных политиков. Прокопьева в данный момент находится в статусе свидетеля по делу о клевете в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
- 4 марта Владимир Путин подписал закон об административной и уголовной ответственности за "фейки" о действиях российской армии в Украине. За сообщения о деятельности вооруженных сил РФ, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или до трех лет колонии.
- Если при этом используется служебное положение, есть корыстные побуждения или "искусственно создаются доказательства", то срок лишения свободы увеличивается от 5 до 10 лет. Если же "фейки" повлекут "тяжкие последствия" – до 15 лет заключения.
Противники закона о восстановлении абхазской национальности соберутся на митинг
Организация ветеранов «Аруаа» призывает президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания наложить вето на поправки в Гражданский кодекс, позволяющие абхазским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим на территории Абхазии, «восстановить абхазскую национальную принадлежность». Об этом лидеры «Аруаа» заявили на брифинге.
Абхазский парламент утвердил поправки накануне. Один из руководителей «Аруаа» Темур Надарая назвал решение «громом среди ясного неба».
«Это – мина замедленного действия, которую подложили под абхазскую государственность под видом патриотизма и восстановления исторической справедливости», – сказал Надарая.
В «Аруаа» сообщили, что завтра на сухумской площади Свободы пройдёт митинг, на котором общественность выразит свое отношение к принятому закону.
Надарая считает, что после принятия закона жители Гальского района смогут получить абхазское гражданство, а отказываться от грузинского они не собираются.
«Мы даем 500 рублей абхазскую пенсию, Грузия дает 6000 рублей. Грузия дает пособие по рождению детей в 2-3 раза больше. Все экономические возможности они получают со стороны Грузии – как граждане Грузии», – добавил Надарая.
С новой законодательной инициативой 1 марта 2021 года выступил спикер абхазского парламента Валерий Кварчия. Агентство «Апсныпресс» тогда опубликовало новость под заголовком «Самурзаканские абхазы смогут восстановить национальную принадлежность и исконные фамилии». Законопроект был принят в первом чтении 31 марта 2021 года.
В «Аруаа» тогда также выступили против законопроекта, заявив, что цель внесения поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Абхазии.
Суд приговорил Алексея Навального к 9 годам колонии строго режима
Лефортовский суд Москвы на выездном заседании приговорил основателя Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционера Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима.
Оппозиционер был признан виновным в мошенничестве с пожертвованиями на работу ФБК и неуважении к суду. Он и его сторонники уверены, что дело носит исключительно политический характер.
Выездное заседание проводилось в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области, где политик отбывает наказание по предыдущему уголовному делу. Суд признал мошенничеством сбор пожертвований на счета фонда и на личные счета соратников Навального. Согласно приговору, деньги тратились на личные цели, защита политика это отвергает.
Дело по обвинению в оскорблении судьи на политика было заведено в мае. Согласно приговору, он оскорбил мировую судью Веру Акимову, которая вела процесс по делу об оскорблении Навальным участника съёмок рекламного видео в поддержку поправок в российскую Конституцию.
Приговор, вынесенный 22 марта, вероятно, не будет полностью добавлен к сроку, который политик уже отбывает в колонии. Однако точный срок заключения, который ему предстоит, назван ещё не был. Вынесенный приговор подразумевает так же, что политик будет переведён в другую колонию — в той, где он сидит сейчас, режим общий, а не строгий, кроме того, она предназначена для заключённых, отбывающих первое заключение.
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