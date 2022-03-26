Ковзанадзе: Грузия выполняет свои обязательства по антироссийским санкциям

Грузия неукоснительно выполняет свои обязательства по санкциям, которые были введены Западом против России из-за войны в Украине. Об этом заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Ираклий Ковзанадзе в эфире телеканала «Пирвели».

Премьер Ираклий Гарибашвили ранее заявлял, что Грузия не присоединится к антироссийским санкциям, так как это противоречит национальным интересам страны и не может остановить боевые действия в Украине. В действительности же, будучи частью мировой финансовой системы, Грузии пришлось установить ряд ограничений в сфере банков и финансов, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Наша страна неукоснительно выполняет и будет выполнять взятые международные обязательства… Одно из первых изменений, о которых было объявлено, связано с банком ВТБ. Наши монетарные власти исполнили санкции, и в результате активы и обязательства этого банка были перераспределены таким образом, чтобы не создавать проблем для граждан Грузии», - сказал Ковзанадзе.

Он также сообщил, что в распоряжении коммерческих банков Грузии есть список подсанкционных лиц, который регулярно обновляется через Минфин и НБГ.

«Нацбанк и Минфин находятся в постоянном контакте. Ккак только список будет обновляться, они будут предоставлять информацию банковскому сектору», - пояснил Ковзанадзе.

В ЕС и США высказывают опасения, что Грузия может превратиться в канал обхода установленного Западом санкционного режима.

На этой неделе посол Франции в Грузии Диего Колас присутствовал на совместном заседании парламентских комитетов по иностранным делам и европейской интеграции. Дипломат выразил надежду на то, что в условиях санкций «Грузия тщательно будет следить за тем, чтобы не стать черной дырой для ведения бизнеса, как Таджикистан».