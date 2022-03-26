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Ковзанадзе: Грузия выполняет свои обязательства по антироссийским санкциям
Грузия неукоснительно выполняет свои обязательства по санкциям, которые были введены Западом против России из-за войны в Украине. Об этом заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Ираклий Ковзанадзе в эфире телеканала «Пирвели».
Премьер Ираклий Гарибашвили ранее заявлял, что Грузия не присоединится к антироссийским санкциям, так как это противоречит национальным интересам страны и не может остановить боевые действия в Украине. В действительности же, будучи частью мировой финансовой системы, Грузии пришлось установить ряд ограничений в сфере банков и финансов, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Наша страна неукоснительно выполняет и будет выполнять взятые международные обязательства… Одно из первых изменений, о которых было объявлено, связано с банком ВТБ. Наши монетарные власти исполнили санкции, и в результате активы и обязательства этого банка были перераспределены таким образом, чтобы не создавать проблем для граждан Грузии», - сказал Ковзанадзе.
Он также сообщил, что в распоряжении коммерческих банков Грузии есть список подсанкционных лиц, который регулярно обновляется через Минфин и НБГ.
«Нацбанк и Минфин находятся в постоянном контакте. Ккак только список будет обновляться, они будут предоставлять информацию банковскому сектору», - пояснил Ковзанадзе.
В ЕС и США высказывают опасения, что Грузия может превратиться в канал обхода установленного Западом санкционного режима.
На этой неделе посол Франции в Грузии Диего Колас присутствовал на совместном заседании парламентских комитетов по иностранным делам и европейской интеграции. Дипломат выразил надежду на то, что в условиях санкций «Грузия тщательно будет следить за тем, чтобы не стать черной дырой для ведения бизнеса, как Таджикистан».
Другие новости дня
Франция призывает Азербайджан вернуть войска на позиции 9 ноября 2020 года
Франция выразила обеспокоенность продвижением азербайджанской армии в Нагорном Карабахе и призвала Азербайджан вернуть свою армию на позиции, зафиксированные в день подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. МИД Франции выступил с заявлением накануне вечером, 25 марта, сообщает Радио Азатутюн.
«Франция сожалеет о вооруженных инцидентах в районе Паруха и Храморта и призывает азербайджанские подразделения вернуться на свои позиции, зафиксированные в день объявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года», - говорится в заявлении МИД Франции.
Франция, что наряду с Россией и США, является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, занимающейся международным посредничеством по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал Азербайджан и Армению к сдержанности на фоне обострения обстановки в Нагорном Карабахе.
- 24 марта азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха. Позже Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что ситуация в направлении населенных пунктов Парух и Храморт в Аскеранском районе находится под контролем российских миротворческих сил. По сообщению Армии обороны Нагорного Карабаха, в ночь на 25 марта между армянскими и азербайджанскими силами произошла перестрелка, с азербайджанской стороны погибли пятеро военнослужащих. Азербайджанцы взяли под контроль село Парух Аскеранского района и сопредельные позиции. Позже Минобороны Карабаха сообщило, что в результате применения азербайджанскими ВС ударных беспилотников с армянской стороны погибли трое военнослужащих-контрактников.
- Официальные Ереван и Степанакерт ожидают, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе предпримут меры для возвращения азербайджанцев на исходные позиции.
ЦЕРН приостанавливает сотрудничество с Россией и Беларусью
Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) останавливает сотрудничество с Россией и Беларусью из-за агрессии против Украины. Об этом сообщается на сайте организации.
23 государства-членов ЦЕРН решили приостановить участие ученых организации во всех научных комитетах учреждений, расположенных в России или Беларуси, и отменить все совместные с этими учреждениями мероприятия. Также ЦЕРН приостанавливает сотрудничество с Объединенным институтом ядерных исследований, который находится в городе Дубна в Московской области.
В заявлении говорится, что государства-члены ЦЕРН осуждают российское вторжение на территорию Украины, а также осуждают заявления институтов, которые это вторжение поддержали.
8 марта Совет организации решил приостановить для России статус страны-наблюдателя до особого распоряжения.
Компания Tiffany отказалась от покупки российских бриллиантов
Американский ювелирный ритейлер Tiffany & Co отказался от закупок продукции из России из-за вооруженного вторжения в Украину. Об этом сообщает Marketwatch со ссылкой на заявление представителя компании.
«Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены», – говорится в заявлении.
В марте США запретили импорт российских алмазов и бриллиантов, ограненных в России, но не ограничивали основную массу российской продукции, которая гранится в Индии.
Tiffany поручила своим поставщикам прекратить закупать российские алмазы, а также разделять российские и нероссийские мелкие бриллианты, которые используются в обсыпке ювелирных изделий. Запрет компании распространяется на бриллианты, добытые в России по состоянию на 21 марта. При этом не уточняется, будут ли российские бриллианты продаваться в магазинах, и сможет ли Tiffany как прежде покупать алмазы, добытые до начала вооруженного вторжения, которые находятся в процессе огранки или полирования.
Tiffany была долгосрочным клиентом российской «АЛРОСА». Ранее от закупок отказался другой американский ритейлер Signet Jewellers, а онлайн-продавец Brilliant Earth удалил со своего сайта все бриллианты российского происхождения. Обе компании заявили, что отказ не оказал значительного влияния на их бизнес.
В Южной Осетии за сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявили один новый случай заражения коронавирусом, днем ранее сообщалось, что за последние два дня в республике не было выявлено новых случаев заражения.
Как сообщили информагентству «Рес» в Югосетпотребнадзоре, под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 8 человек.
Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 14 105 человек, 14 097 - выздоровели. В «красной зоне» инфекционной больницы проходят лечение семь пациентов.
Коронавирус в Абхазии: 35 новых случаев заражения, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 147 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 35 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 21 пациент. Состояние 5 человек оценивается как тяжелое, 6 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 11 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 4 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 6 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 4, в Ткварчельской ЦРБ - 5 пациентов.
- В Сухумской инфекционной больнице скончался мужчина 85 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 53 329 человек. Зарегистрировано 679 летальных случаев. Выздоровели 49 502 человека.
Коронавирус в Грузии: 658 новых случаев заражения, 6 человек скончались
За последние сутки от коронавируса в Грузии умерли 6 человек, следует из данных правительственного сайта StopCoV.ge. Общее число летальных исходов к утру пятницы увеличилось до 16 704.
Число новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило 658. Общее число случаев за все время достигло 1 645 959. Данные получены на основании проведения 22,8 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,88%, за две недели – 4,7%, за семь дней – 3,63%.
Более 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 290. В Имерети выявили 88 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 53, в Шида Картли – 46, в Гурии – 43, в Кахетии – 43, в Аджарии – 37, в Квемо Картли – 31, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 21, в Мцхета-Мтианети – 12, в Самцхе-Джавахети – 7.
Выздоровели 3 478 человек, их общее число выросло до 1 615 166.
На данный момент в Грузии 14 063 активных случая коронавируса. Из них 665 (более 4% от общего числа больных) проходит лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 184 человека. 13 398 пациентов лечатся на дому.
В Подмосковье суд вынес приговор за продажу двигателей боевых ракет Украине
Суд в подмосковном Воскресенске в пятницу вынес приговор по уголовному делу о продаже двигателей российских боевых ракет украинскому заводу. Обвиняемые также признаны виновными в продаже российскому министерству обороны новых ракет, собранных из запчастей старых. Об этом пишет »Коммерсантъ».
Подсудимым, среди которых оказались бывшие коммерческий директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Виктор Ваган и гендиректор входящего в нее Конструкторского бюро «Союз» Николай Яковлев, назначили от четырех до восьми с половиной лет строгого режима. По тому же делу ранее был осужден генеральный директор одного из крупнейших в России полигонов для наземных испытаний авиационных ракет Олег Пронин.
КТРВ - единственный производитель авиационных ракет в России. Как выяснило следствие, в 2010 году Ваган и Яковлев узнав о предстоящей утилизации стратегических авиационных крылатых ракет Х-55, договорились с украинским двигательным заводом “Мотор Сич” о продаже 93 двухконтурных турбореактивных двигателей из этих ракет. За сделку, как установил суд, они получили $2,4 миллиона, или 73 миллиона рублей по тогдашнему курсу.
В том же и в 2011 году обвиняемые, как утверждается, должны были утилизовать на полигоне 37 тактических управляемых противокорабельных ракет Х-31, а вместо этого организовали их разбор на агрегаты, часть из которых потом была использована на производстве новых ракет.
Не все подсудимые признали свою вину. От одного из обвинений, в мошенничестве в особо крупном размере, большинство подсудимых были освобождены в связи с истечением срока давности. Против этого выступал только Яковлев, рассчитывавший доказать свою невиновность. В результате он получил больше всех, 8,5 лет.
- В четверг агентство Reuters сообщило со ссылкой на три анонимных источника в администрации США, что до 60% пусков российских ракет в войне с Украиной заканчиваются неудачей. Как пишет агентство, высокий процент неудачных пусков может объяснять, почему Россия не добилась многих декларированных целей военной кампании. О применении в конфликте ракет Х-55 и Х-31 пока что не сообщалось.
Три страны ЕС предложили «план спасения Украины» из 10 пунктов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о плане из 10 действий, которые, по мнению польских властей, должна выполнить Европа для спасения Украины от российской агрессии.
План опубликован в издании Politico, как утверждает Моравецкий, это совместное обращение Польши, Чехии и Словении.
Вот эти пункты:
- Отключение от системы SWIFT всех российских банков
- Политика предоставления убежища российским солдатам, отказавшимся воевать в Украине
- Полная остановка российской пропаганды в Европе
- Блокирование российских кораблей в европейских портах
- Закрытие автомобильного перемещения из и в Россию
- Введение санкций в отношении бизнес-окружения российских олигархов
- Приостановка выдачи европейских виз для всех россиян
- Введение санкций против всех членов «Единой России»
- Запрет на экспорт в Россию любых технологий, которые могут быть использованы в военных целях
- Исключение России из всех международных организаций.
Ранее Польша предлагала также направить в Украину международную военную миротворческую миссию, однако на недавнем саммите НАТО эта идея не обсуждалась. В феврале-марте 2022 года против России уже введены беспрецедентные по жесткости международные санкции.
В Польше находится с визитом президент США Джо Байден. Не сообщалось, обсуждал ли он с лидерами страны их предложения.
В Абхазии в 17 избирательных округах проходит второй тур парламентских выборов
Сегодня, 26 марта, в 17 избирательных округах проходит повторное голосование по выборам депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия. В 08:00 по местному времени открылись все избирательные участки. Голосование продлится до 20:00. При повторном голосовании кандидат в депутаты считается избранным, если он получил большее число голосов по отношению к другому кандидату, вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в выборах.
На депутатские мандаты претендуют:
- Избирательный округ №1 - Инар Гицба, Гунда Квициния
- Избирательный округ №2 - Дмитрий Халбад, Астамур Герхелия, партия «Амцахара»
- Избирательный округ № 3 - Нарсоу Салакая, Хына Думава
- Избирательный округ №4 - Батал Айба, Эрик Рштуни
- Избирательный округ №6 - Рауль Лолуа, Дмитрий Маршания
- Избирательный округ №7 - Амиран Какалия, Рашида Айба
- Избирательный округ №8 - Леон Губаз, Наур Нармания
- Избирательный округ №13 - Реваз Бения, Алхас Барциц
- Избирательный округ №15 - Алмасхан Барцыц, Бадрик Пилия
- Избирательный округ №20 - Рустам Мархолия, Алиса Гулария, партия «Амцахара»
- Избирательный округ №21 - Натали Смыр, Ахра Пачулия
- Избирательный округ №22 - Фазлибей Авидзба, Алмасхан Ардзинба
- Избирательный округ №28 - Демур Гогия, Тенгиз Какубава, партия «Амцахара»
- Избирательный округ №29 - Алмас Акаба, партия «Амцахара», Астамур Тарба
- Избирательный округ №32 - Батал Джопуа, Эшсоу Какалия
- Избирательный округ №33 - Беслан Эмурхба, партия «Амцахара», Дамир Горзолия
- Избирательный округ №34 - Темур Ткебучава, Герман Качарава.
Из 17 округов 7 располагаются в столице, 2 округа - в Гагрском районе, 2 - в Гудаутском, 1 - в Сухумском, 3 - в Очамчирском, 2 - в Ткварчельском.
Макрон: Франция готовит гуманитарную миссию в Мариуполе
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция в сотрудничестве с Турцией и Грецией готовится провести «гуманитарную операцию» с целью эвакуации мирных жителей, остающихся в городе Мариуполь на юге Донецкой области Украины, который осаждает российская армия. Об этом сообщает Le Figaro.
По словам Макрона, он уже обсудил возможность проведения эвакуации с украинскими властями и мэром Мариуполя, а также в течение ближайших 48 или 72 часов намерен обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. По данным президента Франции, в городе еще остаются около 150 тысяч жителей, довоенное население составляло более 400 тысяч.
Мариуполь в осаде с начала марта. В последние дни там ведутся уличные бои. Часть города перешла под контроль российских войск, а часть удерживают украинские военные. Гуманитарная ситуация в городе катастрофическая. Там нет электричества, тепла, воды и связи, разрушено множество жилых домов, есть свидетельства о том, что люди голодают. В результате артиллерийских и воздушных ударов погибло множество мирных жителей - власти города называли число в несколько тысяч погибших, эти данные трудно верифицировать.
В последние дни из города открываются гуманитарные коридоры, по ним на контролируемую Украиной территорию смогли выехать десятки тысяч людей. Российские власти утверждают, что десятки тысяч жителей выехали также в Россию. Украинские власти утверждают, что в Россию жителей вывозят фактически силой.
Из слов Макрона неясно, как именно он себе представляет международную гуманитарную миссию в Мариуполе. Очевидно, речь не идет о вооруженной миссии, представители НАТО неоднократно заявляли, что не будут направлять своих солдат в Украину.
В пятницу ситуация в Украине после российского вооруженного вторжения обсудили на саммите лидеры стран ЕС. Они вновь призвали Россию прекратить огонь. Обсуждались также поставки энергоносителей в Европу. Эммануэль Макрон заявил, что недавно высказанное президентом России Владимиром Путиным требование платить за поставки российского газа в рублях неприемлемо для ЕС.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС начнут закупать газ совместно и скоординированно, чтобы устранить конкуренцию между членами ЕС на газовом рынке. Это должно помочь снизить цены на топливо.
Спикер югоосетинского парламента: Попытки созвать «ночную» сессию незаконны
Председатель законодательного органа самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Тадтаев прокомментировал стихийный сход населения у здания парламента сегодня вечером, 25 марта.
«Совершенно непонятно для чего организован стихийный сход у стен парламента. Не надо называть это собрание «внеочередной сессией», так как в ночное время сессии не планируются. Я не собирал сессию, и вся ответственность за последствия этого собрания ляжет на плечи тех, кто провоцирует вот эти провокации», - сказал спикер.
Тадтаев еще раз призвал через СМИ всех участников предвыборной кампании четко следовать нормам Конституции и выборного законодательства.
Предположительно, причиной сбора части депутатов в парламент стали видеосъемки члена ЦИК, обнародованные в соцсети. На видео один из членов ЦИК в вечернее время передвигается в кабинетах ЦИК.
Глава ЦИК Эмилия Гагиева сообщила информагентству «Рес», что «не располагает информацией о том, что именно делал член ЦИК в одиночку вне рабочего времени на работе».
«Из моего кабинета ничего не пропало. Все на месте. Поэтому каких-либо претензий я не могу сформировать», - сказала Гагиева.
В югоосетинском парламенте предположили, что «незаконные собрания у стен парламента похожи на попытки Ибрагима Гассеева незаконно захватить власть по сценарию аналогичных попыток 11-летней давности».
МИД Франции вызвал российского посла из-за карикатур в твиттере
МИД Франции 25 марта вызвал российского посла Алексея Мешкова из-за карикатур в твиттере российского дипломатического представительства. Ему было заявлено о неприемлемости рисунков. Об этом сообщила газета Le Figaro, информацию подтвердило российское посольство.
Картинки были выложены в твиттер ранее на этой неделе. На одном из рисунков были изображены европейские страны на коленях, облизывающие ягодицы дяди Сэма, подпись на английском гласила «европейская солидарность как она есть».
Второй рисунок изображал умирающую на кровати Европу, в которую США и Евросоюз вводят через шприцы яды под названием «неонацизм», «русофобия» и «Ковид-19».
После вызова посла рисунки были удалены из твиттера. Содержательного комментария ситуации российский МИД не давал. В российском посольстве государственному агентству ТАСС заявили: «как видим, французский МИД читает наши публикации».
Джо Байден встретился с военнослужащими США в Польше
Президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу в пятницу заявил, что страны Запада ввели против России самые жесткие в истории «карающие» санкции - в связи с ее вторжением в Украину. Он добавил, что санкции будут ужесточаться, но не привел деталей.
Байден посетил город Жешув недалеко от границы с Украиной. Там расположена база, куда прибывает гуманитарный и военный груз для Украины. Президент США встретился с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии армии Соединенных Штатов, которые сейчас дислоцированы в Польше. В солдатской столовой он попробовал пиццу. Байден заявил военнослужащим, что они «лучшие солдаты в мире» и поблагодарил их за службу.
«Вы находитесь в эпицентре борьбы между демократиями и олигархами» - сказал Байден, по всей видимости, имея в виду попавших под санкции за поддержку Владимира Путина российских бизнесменов.
После этого Байден встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и вместе с ним провел встречу с работниками гуманитарных миссий, которые оказывают помощь украинским беженцам. Президент США подчеркнул, что в результате начатых Россией боевых действий около 10 миллионов жителей Украины покинули свои дома, более 3 миллионов из них уехали из страны, став беженцами главным образом в странах ЕС. Он пообещал увеличить гуманитарную поддержку беженцев. По словам президента США, он был бы рад посетить украинскую территорию, но ему этого «не дали» сделать, по всей вероятности, по соображениям безопасности.
В Польшу Байден прибыл из Брюсселя, где принял участие в саммитах НАТО и «группы семи» (G7). Он также провел переговоры с руководством ЕС. Президент США и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в частности объявили о плане создания рабочей группы, которая займется снижением зависимости Европы от российских энергоресурсов.
Байден и другие представители администрации США неоднократно заявляли, что не отправят американских военных в Украину, однако готовы ответить решительно в случае, если Россия атакует страны НАТО, такие как Польша.
Саакашвили готовит свою концепцию восстановления территориальной целостности Грузии
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал подготовить свою концепцию восстановления территориальной целостности страны. Об этом он написал на своей страничке в соцсети Facebook.
«Победа совсем близко. Когда мы говорим об Ирпени, Харькове и Киеве, я думаю о Гали, Очамчире, Сухуми и Гагре, а также о Цхинвали и Джаве. В ближайшее время я представлю общественности свою концепцию восстановления территориальной целостности Грузии. Я всегда верил, что не умру, не увидев свободного Сухуми.
Это – вместе с освобождением Украины – остается главной задачей моей жизни. И еще раз, все мы, кто любит Грузию, должны громко потребовать полной деоккупации Грузии, ведь стыдно, что об этом громче нас говорят другие», - цитирует Саакашвили SOVA.
СМИ: владельцем т.н. «Труб» в Тбилиси стал бизнесмен из России Давид Хидашели
Владельцем здания концертного зала в тбилисском парке Рике, известного больше как «Трубы» или «Кувшины», стал российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Хидашели. Об этом сообщает телекомпания Formula, ссылаясь на самого предпринимателя.
По данным Национального агентства государственного имущества, на аукционе по продаже т.н. «Труб» выиграла компания Global Victor Investment, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах. Она принадлежит и управляется Мариам Хидашели, а в ее директорате – Давид Хидашели.
Ранее СМИ сообщали, что новым владельцем комплекса на площади Рике стала компания Global Victory Trust, зарегистрированная в Люксембурге. Ее менеджеры – гражданин России Игорь Дядченко и гражданин Австрии Марк-Майло Люб.
Т.н. «Трубы» ушли с молотка за 10 миллионов 20 тысяч лари (около 3 млн долларов). Причем, здание, которое задумывалось как концертный зал, удалось продать только с седьмой попытки. Первоначально недвижимость была выставлена на торги 5 февраля 2020 года за 95 млн лари, но лот не был продан. В прошлом министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявляла, что строительство комплекса было довольно дорогостоящим – 75 миллионов лари.
Что касается Давида Хидашели, то он оказался в центре внимания СМИ в связи с т.н. «делом картографов». Бизнесмен приобрел в России и передал Минобороны Грузии топографическую карту 1938 года, которая легла в основу расследования в отношении бывших членов комиссии по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой. По версии прокуратуры, они действовали в ущерб территориальных интересов государства, однако оппоненты власти назвали дело политическим.
Украина и РФ отрицают слова Эрдогана о компромиссе на переговорах
Представители России и Украины отрицают достижение существенного прогресса на переговорах о мире. О достижении ряда договоренностей ранее в пятницу сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Турция предпринимает посреднические усилия, в ближайшее время он, как ожидается, поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. В преддверии этих разговоров он заявил турецким медиа, что российская и украинская делегация, по его информации, достигли предварительного соглашения по четырем из шести вопросов, которые они, как утверждается, обсуждают. Речь идет, по словам Эрдогана, об отказе Украины от членства в НАТО, гарантиях безопасности для этой страны, ограничении вооружений украинской армии и статуса русского языка. Президент Турции подчеркнул, что требования России о признании аннексии Крыма и независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР» Украина принять не готова.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Украинская правда» не подтвердил наличие договоренностей, о которых говорил Эрдоган, и отметил, что переговоры нельзя свести к описанным выше шести вопросам. В частности Кулеба подчеркнул, что украинский язык должен остаться единственным государственным. По словам министра, Украина настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности, а переговоры с Россией идут тяжело. При этом он выразил благодарность Турции за дипломатические усилия для прекращения войны.
Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что России недостаточно нейтрального статуса Украины. Москва настаивает на «комплексном договоре», который учел бы российские требования, высказанные в начале вторжения - о так называемой денацификации, демилитаризации, признании статуса Крыма и сепаратистских республик Донбасса. Без этого, подчеркнул Мединский, «заключение договора маловероятно». Он обвинил Украину в затягивании переговоров.
Западные агентства обратили в пятницу внимание на заявление минобороны России о том, что усилия российских военных будут в ближайшее сосредоточены на территории Донбасса с целью установить контроль «ДНР» и «ЛНР» над всей территорией Донецкой и Луганской областей. О подготовке наступлений на других направлениях в заявлении не говорится, что, по мнению Reuters, может свидетельствовать о пересмотре российских целей в войне.
Широкомасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля. Переговоры о возможном мирном урегулировании начались спустя несколько дней, сейчас они идут в онлайн-режиме.
Президент Польши не смог встретить Джо Байдена из-за аварийной посадки самолета
Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой вернулся в Варшаву, где совершил аварийную посадку. Дуда летел в город Жешув вблизи границы с Украиной, где должен был встретить президента США Джо Байдена, пишет русская служба Би-би-си.
Байден уже прибыл в Жешув, где планирует встретиться с украинскими беженцами и ознакомиться с ситуацией на границе, однако президента Польши там еще нет. Он отправится в Жешув на резервном самолете, сообщают польские СМИ.
Минобороны РФ второй раз за войну отчиталось о потерях: погиб 1351 военнослужащий
Минобороны РФ сообщило о гибели 1351 военнослужащего в ходе военных действий в Украине. 3825 военных получили ранения, передает ТАСС слова первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Сергея Рудского.
По его словам, государство поддержит семьи погибших, в том числе возьмет на себя "поднятие детей вплоть до получения высшего образования", погашение кредитов и решение жилищных вопросов.
С самого начала войны Россия рассказывала о потерях лишь однажды. 2 марта ведомство отчиталось о гибели около 498 военнослужащих, 1597 были ранены.
С тех пор поступали различные оценки потерь среди российской армии: Генштаб ВСУ говорит о более чем 16 тысяч потерь (они включают и погибших, и раненых). NYT писал неделю назад, что в США оценивают потери России в 7000 человек (погибших).
Российское министерство обороны сегодня также заявило, что за месяц боёв в Украине украинская сторона потеряла 14 тысяч военных убитыми и около 16 тысяч раненными. Таким образом общие потери составили около 30 тысяч человек.
По заявлению ведомства, за время войны Украина лишилась сил противовоздушной обороны, военной авиации и флота. Заявлено о полном контроле над Херсонской и над большей частью Запорожской областей. Утверждается, что российская армия заблокировала Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев и допускает возможность их штурма.
Заявления противоборствующих сторон плохо поддаются проверке во время активной фазы военных действий. Непонятно так же, что российское министерство называет "блокировкой". Согласно сообщениям украинских официальных лиц, штурм Николаева и Харькова российским войскам не удался. 15 марта в осаждённом Киеве побывали с визитом премьер-министры Чехии, Польши и Словении. Украинский Генштаб сообщал об успешном контрнаступлении и под столицей.
Конфликт в Карабахе: с армянской стороны погибли двое военных
В Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о гибели двух военнослужащих контрактной службы. По информации ведомства, это произошло «в результате нарушения подразделениями вооруженных сил Азербайджана режима прекращения огня». Ранее сообщалось о ранении пятерых военнослужащих.
«С полудня 25 марта подразделения ВС Азербайджана, продолжая грубые нарушения режима прекращения огня, помимо огнестрельного оружия, применяют также ударные беспилотники, в том числе «Bayraktar TB-2». В результате действий противника с армянской стороны погибли двое военнослужащих контрактной службы Армии обороны. Число раненых уточняется», – говорится в сообщении.
Ранее в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана днем 24 марта нарушили линию соприкосновения в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух в Нагорном Карабахе. Из соображений безопасности были эвакуированы женщины и дети соседней с Парухом общины Храморт.
В МИД Азербайджана говорят, что азербайджанская армия ведет уточнение позиций и пунктов дислокации в регионе. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана повторило требование о «полном выводе из региона остатков армянских незаконных формирований» и нормализации отношений на основе международных правовых принципов.
В Баку также говорят, что сообщения о военных столкновениях с применением азербайджанской стороной беспилотников не соответствуют действительности.
Отметим, что министр обороны России Сергей Шойгу уже провел телефонные переговоры с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сегодня поговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Городской совет Мариуполя сообщил о гибели почти 300 человек в результате бомбардировки драмтеатра
В результате бомбардировки Драматического театра Мариуполя погибли почти 300 мирных жителей, сообщает местный городской совет со ссылкой на очевидцев.
В условиях военного времени редакция не может независимо проверить данные о гибели мирных жителей и солдат обеих сторон конфликта.
Драмтеатр был обстрелян 16 марта, на этот момент в нем укрывалось более 1000 человек. Украинские власти утверждали, что обстрел был со стороны российских войск, в России же утверждали, будто бы театр обстреливал украинский полк "Азов", якобы чтобы скомпрометировать действия России.
Сегодня появились первые кадры из этого театра после обстрела.
Мариуполь, украинский город на азовском побережье, уже несколько недель находится в блокаде. Постоянные бомбардировки привели к масштабным разрушениям, не работает связь, тепло, электричество, наблюдается недостаток продовольствия. В городе гуманитарная катастрофа.
Захват Мариуполя означал бы для российской армии блокировку побережья Азовского моря и соединение военных сил на востоке Украины с войсками из аннексированного Крыма – создание "сухопутного коридора".
Американский Институт изучения войны писал, что российским войскам уже удалось войти в центр города. Аналитики утверждают, что все городские власти покинули Мариуполь. Украинские власти сообщают, будто бы российские военные насильно эвакуируют жителей города в Россию.
Также власти Украины пытаются согласовать гуманитарные коридоры для вывода людей в более безопасные части страны, но при прохождении этих коридоров люди подвергаются постоянным обстрелам.
Российские военные объявили, что в одностороннем порядке открывают гуманитарный коридор в РФ. Государственные СМИ показывают людей, которых они называют беженцами из Мариуполя: на этих кадрах, как правило, люди рассказывают о якобы зверствах украинских военных. Люди, уехавшие в другие области Украины, а также журналисты, работавшие там, подобных данных не приводят.
Медведев назвал «предательством» критику властей России из-за рубежа
Отъезд россиян за границу – это личное дело каждого, но те, кто и-за рубежа критикуют действия России на территории Украины, совершают предательство. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Есть большая разница между теми, кто просто уехал, и теми, кто выражает активную позицию несогласия с решениями властей, с проведением специальной операции, более того, еще и становится на позицию другой стороны", - подчеркнул Медведев. Он также сказал, что в обычной ситуации критиковать власть нормально, но в ситуации войны или спецоперации критика недопустима.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.
4 марта Путин подписал указ об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российской армии за рубежом и дискредитации военных. Наказание предусматривает до 15 лет колонии.
22 марта Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс за фейки о работе российских властей за границей. Наказание предусматривает штраф до пяти миллионов рублей или до 10 лет тюрьмы.
В России заблокирован литовский сайт новостного портала Delfi
Роскомнадзор заблокировал литовский сайт новостного портала Delfi, сообщает проект "Роскомсвобода".
Сначала Центральный районный суд Калининграда постановил заблокировать одну публикацию, где сообщалось о потерях российской армии в результате вооруженного вторжения в Украину. В тот же день суд постановил заблокировать весь сайт. Точная причина блокировки пока неизвестна, так как сайт суда недоступен.
Delfi – сеть новостных интернет-изданий в странах Балтии. Порталы Delfi публикуют информацию на русском, латышском, литовском, эстонском и польском языках.
- С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, Эхо Кавказа, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу.
Президент Грузии: Россия потеряла моральное право считаться единоверной
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что после вторжения в Украину Россия не может считаться единоверной ни для одной православной церкви. Об этом она сказала у тбилисского храма Сиони, где проходила торжественная служба по случаю 105-й годовщины восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.
Как пишет СОВА, Зурабишвили поздравила население страны с этой датой, отметив, что она важна для истории Грузии, для ее веры и свободы.
«Если бы не восстановление автокефалии, наверно, не было бы и восстановления независимости», – сказала президент, добавив, что именно это событие позволило Грузии сформироваться как независимое и сильное государство.
В храме Сиони Саломе Зурабишвили стояла рядом с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Шалвой Папуашвили. В последнее время отношения между президентом и лидерами правящей партии «Грузинская мечта» стали более напряженными из-за разногласий в вопросе Украины. Зурабишвили требует более решительных шагов для демонстрации поддержки Киева, в то время как правительство проявляет осторожность.
«И нельзя сегодня не вспомнить то, что происходит в Украине, где реально рождается новая свободная украинская нация. Наверное, в свое время и им удастся добиться автокефалии своей церкви, поскольку Россия потеряла всякое моральное право быть единоверной какой-либо другой православной церкви», — сказала Саломе Зурабишвили.
Автокефалия Грузинской православной церкви была восстановлена 12 марта (25 марта) 1917 года – за год до провозглашения независимости Грузии. Она была упразднена вопреки церковным правилам после вхождения Картли-Кахетинского царства в Российскую Империю и на протяжении более одного века считалась Грузинским экзархатом Российской церкви.
- 15 декабря 2018 в Киеве прошел собор, на котором в новую структуру объединились Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. На их базе была создана новая поместная православная церковь. Митрополитом Киевским в новой церкви стал 39-летний епископ Епифаний. Томос означает полную независимость новой церкви.
- В Украине продолжает действовать Украинская православная церковь (Московского патриархата), руководство которой отказалось участвовать в объединительном соборе. Русская православная церковь возражает против автокефалии Украинской православной церкви.
- Грузинская православная церковь признавать автокефалию Православной церкви Украины пока не спешит. Украинская православная церковь (Московского патриархата) призывала Тбилиси не признавать «украинских раскольников».
- В Кремле считают, что решение об автокефалии для украинской церкви – результат "раскольнической деятельности" и вмешательства украинских властей в церковные дела.
ФСБ задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Москве украинского гражданина по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства по Москве.
В сообщении говорится, что задержанный по имени Рудась А.В., имеющий гражданство Украины и Польши, действовал под оперативным псевдонимом "Малыш". В ФСБ утверждают, что в 2019 году он поступил в один из ведущих российских вузов на факультет политологии, где, по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал и передавал сведения в отношении оппозиционных украинским властям политологов и журналистов.
В ФСБ заявили, что задержан он был при попытке получить данные в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в Украине.
Как отмечает РБК, имя задержанного — Рудась Андрей Витальевич — упоминается в списке абитуриентов магистратуры МГИМО . В 2020 году он, по информации издания, с проектом под названием "Опыт организации протестного молодежного движения в Украине: акторы и технологии. Уроки для России" подал заявку на участие в конкурсе фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук.
Сегодня же ФСБ заявила о задержании жителя Хабаровска, которого подозревают в попытке передачи секретной информации спецслужбам Украины во время проведения так называемой "спецоперации". Против него возбудили дело о госизмене. Он арестован на два месяца.
У задержанного, как утверждают в ФСБ, "по роду деятельности" был доступ к закрытой информации, и он анонимно через интернет якобы предложил украинской спецслужбе предоставить за деньги сведения, "которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций". Что это за сведения, в ведомстве не уточнили.
По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам о госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.
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