Бывший президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты, не допущенный к предстоящим президентским выборам, опубликовал компромат на сотрудников местного ЦИКа. Он обвинил действующего республиканского лидера Анатолия Бибилова в действиях, после которых «невозможны законные выборы в Южной Осетии», сообщает SOVA.

«С помощью фактов и доказательств будут разоблачены персоны, готовившие фальсификации на выборах, в угоду амбициям одного человека», - заявил политик.

На встрече со своими сторонниками Кокойты продемонстрировал кадры, снятые камерами наблюдения в здании Центризбиркома. Начало видео датировано 5 марта – это последний день сдачи подписных листов кандидатами на пост де-факто президента. Ролик показывает и события 6 числа, утверждают авторы разоблачения.

Первым в кадре появляется член ЦИК от правящей «Единой Осетии» Игорь Чочиев. Ночью он проникает в кабинет председателя избирательной комиссии Эмилии Гагиевой, где хранились подписи в поддержку 15-ти кандидатов.

В видео фигурируют и другие лица, связанные с югоосетинскими властями, в частности, замглавы администрации Бибилова, представитель его штаба, сотрудница аппарата «правительства» и пр. В какой-то момент Эмилия Гагиева покидает свой рабочий кабинет, оставляя там посторонних лиц. Те уходят только спустя полтора часа.

«Они плюнули в лицо всему осетинскому народу. Как бы они сейчас ни оправдывались, они совершают грубейшее нарушение. Это тихий конституционный переворот у нас в республике», - сказал Кокойты после просмотра видео вместе со своими сторонниками.

Всего регистрацию в качестве кандидатов на пост главы республики прошли пять человек: действующий лидер Анатолий Бибилов, глава партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Двенадцать кандидатов получили отказ, в том числе бывший де-факто министр обороны Ибрагим Гассеев и депутат Давид Санакоев, которые считались главными конкурентами Бибилова.