Гарибашвили: за митингом против повышения цен на топливо стояло «Нацдвижение»

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, за митингом против повышения цен на топливо, который прошел 27 марта, стояла оппозиционная партия «Единое национальное движение».

На заседании правительства глава Кабмина заявил, что на мировую экономику повлияли пандемия коронавируса и российское вторжение в Украину, что неизбежно отразилось и на Грузии, пишет СОВА.

«Вчера мы видели, что были организованы определенные митинги, за которыми стояло непосредственно «Национальное движение». Я понимаю, что наших граждан очень волнуют цены. Мы все заинтересованы в том, чтобы избавить граждан от повышения цен и давления, возникающего в этой связи.

На фоне экономического кризиса, вызванного пандемией, в ряде стран темпы инфляции превысили прогнозы. В США, например, зафиксирован рекордный показатель за 40 лет. Инфляция в Германии находится на 29-летнем максимуме. То же самое касается еврозоны в целом.

В нашей стране проблемой является инфляция, как и во многих других странах. Грузия не может быть исключением. То, что происходит в Америке, в Европе, коснется и нас.

Была пандемия, к которой добавилась война. Со времен Второй мировой войны в Европе не было войн такого масштаба. Естественно, это влияет на все и вся: на цены, на экономику, на инфляцию», – сказал Гарибашвили.

Отметим, что накануне участники митинга перекрыли дорогу в центральной части грузинской столицы, правоохранители задержали около десяти человек.