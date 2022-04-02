В Грузии проходят промежуточные выборы депутата парламента и члена сакребуло Батуми

В Грузии сегодня, 2 апреля, проходят промежуточные выборы. Жители Батуми выбирают депутата сакребуло (совещательного органа), а Гардабани и Рустави – мажоритарного депутата парламента Грузии.

Процесс голосования начался в 08:00 по тбилисскому времени и продлиться до 20:00.

Для проведения парламентских выборов открыт 121 участок. В их числе три спецучастка в тюрьмах и один – для больных коронавирусом. Члена батумского сакребуло будут выбирать на 14 участках в черноморском городе.

Право голоса в округе Рустави-Гардабани есть примерно у 140 тысяч избирателей, а в Батуми – у 20,6 тысячи.

Следить за выборами будут до 2 тысяч наблюдателей, представленных политическими партиями, а также местными и международными организациями. Освещают процесс около 700 сотрудников СМИ.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», выборы мажоритарного депутата парламента Грузии назначили после того, как Нино Лацабидзе осенью прошлого года заняла пост мэра города Рустави. За депутатское кресло борются трое кандидатов: Мамука Тускадзе от партии «За социальную справедливость», Ираклий Шатакишвили от правящей партии «Грузинская мечта» и Камал Мурадханов от «Партии единства и развития Грузии».

Победившим на выборах будет считаться кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Если этого не произойдет, ЦИК Грузии назначит второй тур выборов.

Выборы депутата сакребуло Батуми пришлось проводить из-за смерти члена крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Нугзара Путкарадзе, который прошел в муниципальное собрание по итогам местных выборов осенью 2021 года.

В списках в Батуми всего два кандидата: сын Нугзара Путкарадзе - Мате Путкарадзе баллотируется от «Национального движения», а Рамаз Джинчарадзе – от партии «Грузинская мечта».