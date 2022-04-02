Анатолий Бибилов и Денис Пушилин провели переговоры

В Донецке состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с главой т.н. ДНР Денисом Пушилиным. Во встрече также приняли участие главы МЧС обеих республик Азамат Чочиев и Алексей Кострубицкий.

Денис Пушилин отметил значимость помощи югоосетинского народа для жителей Донбасса: «Еще до признания Донецкой Народной Республики Российской Федерацией было признание братской Республикой Южная Осетия. И это нам позволяло развиваться, в том числе и экономике. Но нас связывает нечто большее, нежели экономические модели, нас связывают действительно братские отношения, нас связывает с Анатолием Ильичом настоящая искренняя дружба.

За этот период у нас действительно была возможность убедиться в теплых искренних намерениях в сложные периоды, сложных ситуациях, в которых мы оказывались по вине украинского режима, по вине сложившихся обстоятельств. Но тем не менее мы находили возможности разрешить эти проблемные моменты, мы находили возможности опереться на братское плечо, двигаться дальше», – цитирует главу ДНР информагентство «Рес».

Он также назвал «неоценимой помощь добровольцев из Южной Осетии, вставших на защиту Донбасса».

В свою очередь, Анатолий Бибилов сказал, что с большим удовольствием всегда посещает «любимую братскую Донецкую Народную Республику». Он добавил, что «Южная Осетия поддерживает президента Российской Федерации в его стремлении положить конец распространению фашизма и нацизма».

«Для нас всех, как и для всех народов, проживающих в Российской Федерации, Россия является исторической Родиной. И эта историческая Родина связывает и Южную Осетию, и Донецкую Народную Республику, и Луганскую Народную Республику, и связывает весь Русский мир. И в этом плане наши стремления абсолютно едины, наше отношение к России непоколебимо», – подчеркнул он.