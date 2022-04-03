Коронавирус в Грузии: 217 новых случаев заражения, 5 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 217 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 13 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 1,66%, за две недели – 2,88%, за семь дней – 2,24%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 649 222.

Почти половина фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 107. В Имерети выявили 34 случая заражения, в Гурии – 23, в Самегрело и Земо Сванети – 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12, в Аджарии – 10, в Квемо Картли – 10, в Шида Картли – 9, в Кахетии – 8, в Мцхета-Мтианети – 2, в Самцхе-Джавахети – 2.

От ковида умерли еще пять пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 756.

Выздоровели 592 человека, их общее число выросло до 1 627 958.

На данный момент в Грузии 4 482 активных случаев коронавируса. Из них 496 (более 11% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 122 человека. 3 986 пациентов лечатся на дому.