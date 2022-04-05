Главы МИД стран НАТО обсудят наращивание поддержки Украине и Грузии

Увеличение поддержки со стороны НАТО партнерам – Украине, Грузии, а также Боснии и Герцеговине станет одной из тем встречи глав МИД Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он сказал, что ожидает от НАТО решения предпринять больше усилий для помощи странам, «уязвимым перед российскими угрозами и вмешательством».

Говоря о ситуации в Украине, Столтенберг заявил, что в ближайшие недели ожидаются попытки российских войск продвинуться в восточных и южных частях Украины «с целью завоевать весь Донбасс и создать наземный коридор до оккупированного Крыма».

«Так что война вошла в критическую фазу», – сказал Столтенберг, добавив, что страны НАТО планируют увеличить поставки вооружения Киеву.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдёт в Брюсселе 6-7 апреля. В ней примет участие и новый глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.