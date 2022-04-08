Оппозиция Греции осудила включение бойцов «Азова» в речь Зеленского

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов утверждает, что происходит «смещение ареала различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, из Грузии на территорию ряда субъектов Российской Федерации». Как пишет ТАСС, об этом представитель Минобороны РФ заявил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», организованном Россией.

При этом российский военный ссылается на «данные, опубликованные на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний».

«В регионе дислокации (тбилисского – ред.) Центра им. Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками», – добавил он.

Отметим, что аналогичное заявление о «смещении ареала комаров» Игорь Кириллов сделал и в 2018 году.

В течение многих лет Россия обвиняет тбилисскую лабораторию Лугара и в распространении африканской чумы свиней (АЧС). Игорь Кириллов во время выступления в ООН представил на слайде распространение с 2007 года АЧС «из Грузии в Российскую Федерацию, страны Европы и Китай».

«На территории указанных государств в пробах животных обнаружены штаммы вируса АЧС, идентичные штамму «Грузия-2007». С высокой долей вероятности мы можем утверждать, что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону», – отметил он.

Москва активизировала дезинформационная кампания против лаборатории Лугара после начала вторжения в Украину. При этом на аналогичных объектах в Украине, по заявлениям российских чиновников, шли и разработки биологического оружия.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков также заявил, что в украинских биолабораториях, созданных и финансируемых США, «проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей».

В мае 2020 года в МИД России заявили, что в США уже запатентован беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров.

В июне 2020 года сообщалось, что власти самопровозглашенной республики Южная Осетия заподозрили Тбилиси в биотерроризме. Были взяты образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых, однако о результатах проверки в КГБ не сообщили.

В июле того же года югоосетинские власти заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе тогда сказал, что подобные заявления – ложь и провокация.

21 марта в Цхинвали заявили, что надеются получить от граждан Грузии сведения о «биологическом и другом оружии массового поражения США, которое размещено, складируется или используется в регионах Грузии», о возможном участии или проведении тбилисской лабораторией Лугара «биологических диверсионных акций, направленных на скрытое нанесение ущерба гражданам Грузии и сельскому хозяйству Грузии», а также о «фиксации в Грузии деятельности по сбору биологических образцов специалистами США, НАТО, ЕС».