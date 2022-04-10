На двух участках во Владикавказе уже проголосовали 1 200 человек

Во Франции 10 апреля проходят президентские выборы. Их победитель, судя по прогнозам, определится лишь во втором туре голосования через две недели. Предположительно, в него выйдут действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен.

В субботу на выборах уже проголосовали жители французских заморских территорий.

В избирательных бюллетенях указаны имена 12 кандидатов. Претендент на пост от крайне левых Жан-Люк Меланшон, согласно предвыборным исследованиям, имеет третий результат и также рассчитывает выйти во второй тур 24 апреля.

Явка на выборах может оказаться низкой. Недавние опросы показали, что до 30% французских граждан от участия в голосовании могут воздержаться. Также, по опросам, трое из десяти избирателей до самого последнего момента не знали, кому из кандидатов отдать предпочтение.

Если борьбу во втором туре продолжат действующий президент и Марин Ле Пен, то им прогнозируют гораздо более напряженное соперничество, чем на выборах в 2017 году, когда Эммануэль Макрон получил во втором туре 66% голосов, а лидер крайне правых – 34%.

Как отмечает «Французское международное радио», президентство политика-центриста Эммануэля Макрона, который впервые был избран главой государства в 39 лет и является самым молодым кандидатом на нынешних выборах, прошло в условиях острых внутренних и мировых кризисов. В их числе указаны социальные протесты «желтых жилетов», забастовки против радикальной пенсионной реформы, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и война России против Украины.

В условиях войны в Европе Макрон официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок лишь 3 марта, менее чем за 40 дней до первого тура выборов президента. Он заявил, что не может вести кампанию «так, как бы этого хотел». Макрон также отказался от участия в прямых дебатах с другими кандидатами, сославшись на занятость и напряженный график.

Associated Press указывает на снижение рейтинга Макрона за последнее время на фоне высокой инфляции и роста цен на продукты, бензин и другие виды топлива.