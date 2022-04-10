11 апреля в Грузию прибудет делегация Европарламента

Министерство иностранных дел Грузии осуждает проведение 10 апреля президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД Грузии.

В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что означенное действие является очередным незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии, что полностью противоречит нормам и принципам международного права.

«Подобные провокационные действия направлены на легитимацию незаконной оккупации регионов Грузии и этнической чистки грузинского населения. В условиях незаконной оккупации двух неотъемлемых регионов Грузии и эффективного контроля на местах, осуществляемого оккупационными силами, упомянутые т.н. выборы не будут иметь никакого юридического результата. Кроме того, никакого юридического результата не будет иметь анонсированный оккупационным режимом в Цхинвали т.н. референдум о присоединении к Российской Федерации, что является еще одним незаконным шагом к аннексии.

Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнить свои международные обязательства, в том числе подписанное при посредничестве ЕС Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и отменить незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий. Призываем международное сообщество к должной оценке и эффективному реагированию на незаконные действия Российской Федерации по подрыву суверенитета и территориальной целостности Грузии», - говорится в заявлении МИД.

Министерство иностранных дел Литвы так же заявило, что «не признает т.н. президентские выборы в условиях незаконной оккупации Цхинвали».

«Литва не признает легитимность т.н. президентских выборов в контексте незаконной оккупации Цхинвальского/Южно-Осетинского региона Грузии, организованных Российской Федерацией. Решительная поддержка территориальной целостности и суверенитету Грузии», - говорится в заявлении МИД Литвы.