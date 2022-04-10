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Число раненых грузинских воинов в Украине увеличилось до восьми
По информации посла Грузии в Украине Георгия Закарашвили, число раненых грузинских добровольцев в Украине увеличилось до восьми. Им оказывается соответствующая медицинская помощь. Состояние одного из бойцов них тяжелое, сообщил Закарашвили Общественному вещателю Грузии .
Что касается двух грузинских воинов, погибших вчера в ходе столкновений с российскими оккупационными войсками в Харьковской области, то, по данным посольства, в настоящее время тела находятся в зоне боевых действий, из которой пока не могут быть перевезены на родину.
Другие новости дня
К 14:00 на президентских выборах в Южной Осетии явка составила 49,94%
Общий процент явки избирателей по Южной Осетии, принявших участие в голосовании по выборам президента самопровозглашенной республики к 14:00 (по местному времени) составил 49,94.
В Джавском районе к 14:00 проголосовало 55,08% избирателей, в Знаурском районе – 73,0% зарегистрированных избирателей, в Ахалгорском районе – 62,03%, в Цхинвальском районе Республики – 54,72%, в Кваиси -55,92%, а в городе Цхинвали – 44,02% избирателей», - сказал Чочиев.
По словам члена Центризбиркома Игоря Чочиева, на участке №1 во Владикавказе проголосовало 1150 избирателей, на участке №2 – 1152 избирателя.
- Всего для голосования на президентских выборах в воскресенье открыто 76 избирательных участков на территории Южной Осетии и за ее пределами, из них 72 – в столице и районах республики, два участка работают в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуми.
- На пост главы республики претендуют пять кандидатов: действующий президент Анатолий Бибилов, а также лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
- Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.
В Гори обнаружены останки ребенка, пропавшего 18 лет назад
Останки ребенка, пропавшего 18 лет назад, обнаружены в Гори. Об этом сообщает «Информационный центр Шида Картли». Захоронение находилось на берегу реки у поселения Комбинат. На каком основании там были начаты поиски, на данном этапе неизвестно.
11-летний мальчик пропал со двора своего дома в Гори в 2004 году. Вскоре с семьей связался их знакомый Яго Небиеридзе, который потребовал выкуп за ребенка. Полиции не удалось доказать, что Небиеридзе причастен к похищению. Ему предъявили обвинение только в вымогательстве денег и отправили в тюрьму, а мальчика так и не нашли.
Спустя 14 лет Небиеридзе был задержан по обвинению в убийстве девятилетней девочки при отягчающих обстоятельствах. В ходе следствия были начаты поиски и ребенка, пропавшего в 2004 году. Тогда криминалисты работали в парке культуры и отдыха в центре Гори, однако останки обнаружить не удалось.
За убийство девочки в 2019 году Небиеридзе был приговорен к бессрочному заключению. Его дело слушал суд присяжных. Обвиняемый не признал предъявленные ему обвинения.
В Киевской области обнаружено новое массовое захоронение жителей
Украинские официальные лица заявляют, что в селе Бузовая, в Киевской области, обнаружена братская могила с телами десятков гражданских лиц. Это последнее из массовых захоронений, о которых стало известно после ухода российских войск с территорий к северу от Киева.
Тарас Дидыч, глава Дмитровской общины, в которую входит Бузовая, в эфире телемарафона украинского ТВ сообщил, что захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции. Тела убитых обнаружили также примерно в десятке машин со следами обстрелов на главной дороге, проходящей через Бузовую, отметил чиновник.
Агентство Reuters сопроводило сообщение пометкой, что пока не может его верифицировать.
Украинские военные, в свою очередь, говорят, что нашли братскую могилу с телами российских военных, убитых за время вторжения. Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщает, что захоронение обнаружено в селе Ольховка, расположенном в восьми километрах от Харькова, и опубликовало фотографию (речь идет о шокирующих снимках. – Прим. РС). Подтвердить или опровергнуть эту информацию в условиях ведения боевых действий невозможно.
Российские военные недавно вышли из районов, прилегающих в Киеву после того, как на протяжении нескольких недель они пытались безуспешно блокировать украинскую столицу. После их отхода стало известно, в частности, о массовых убийствах жителей города Буча. Украина и страны Запада обвинили Россию в военных преступлений, что Москва отрицает. Российские власти утверждают, что не атакуют мирное население и кадры из Бучи называют фейком и постановкой с целью оправдания новых западных санкций и срыва переговорного процесса.
Генштаб Украины сообщает, что основные боевые действия идут сейчас в восточных и южных регионах страны. Активные бои за последние сутки были в Донецкой области. Там, по данным украинских военных, удалось отразить наступление близ Марьинки, но продолжались обстрелы других городов российскими силами.
Харьков и пригород подверглись за сутки десяткам обстрелов. Есть погибшие и раненые. «За минувшие сутки российские войска нанесли около 66 артиллерийских, минометных ударов по районам Салтовки, Пятихаток, Алексеевки, ХТЗ, центра города. В результате обстрелов, к сожалению, 9 пострадавших. В эти сутки обстрелам снова подверглись Дергачи и (Харьковский) район – 2 человека погибли, есть пострадавшие», - написал на своей странице в фейсбуке глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил об обстреле утром 10 апреля в Северодонецке школы и двух жилых домов. В одном из подъездов сгорели квартиры с первого по пятый этаж. Пожар локализовали. По предварительным данным, жертв нет.
На 10 апреля в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров для эвакуации. Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук. Эвакуация планируется в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Власти призывают жителей к немедленной эвакуации в связи с опасениями, что российские военные усилят наступление на востоке, а также после ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где находились ожидающие отъезда женщины, дети и пожилые люди. Ответственность за атаку и гибель свыше 50 человек Киев возлагает на российские власти. Москва обвиняет в обстреле украинские силы.
К 12:00 на президентских выборах в Южной Осетии явка составила 31,20%
Член ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия Игорь Чочиев сообщил о ходе голосования на президентских выборах по данным на 12:00. По словам Чочиева, к 12.00 (по местному времени) явка избирателей на участки для голосования составила 31,20% от числа граждан, включенных в списки избирателей.
В Джавском районе к 12:00 проголосовало 39,35% избирателей, в Знаурском районе - 36,0% зарегистрированных избирателей, в Ахалгорском районе – 47,87%, в Цхинвальском районе – 34,02%, а в городе Цхинвали – 27,12% избирателей.
- Всего для голосования на президентских выборах в воскресенье открыто 76 избирательных участков на территории Южной Осетии и за ее пределами, из них 72 – в столице и районах республики, два участка работают в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуми.
- На пост главы республики претендуют пять кандидатов: действующий президент Анатолий Бибилов, а также лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
- Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.
МИД Грузии: Мы осуждаем т.н. выборы президента в оккупированном Цхинвальском регионе
Министерство иностранных дел Грузии осуждает проведение 10 апреля президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД Грузии.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что означенное действие является очередным незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности Грузии, что полностью противоречит нормам и принципам международного права.
«Подобные провокационные действия направлены на легитимацию незаконной оккупации регионов Грузии и этнической чистки грузинского населения. В условиях незаконной оккупации двух неотъемлемых регионов Грузии и эффективного контроля на местах, осуществляемого оккупационными силами, упомянутые т.н. выборы не будут иметь никакого юридического результата. Кроме того, никакого юридического результата не будет иметь анонсированный оккупационным режимом в Цхинвали т.н. референдум о присоединении к Российской Федерации, что является еще одним незаконным шагом к аннексии.
Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнить свои международные обязательства, в том числе подписанное при посредничестве ЕС Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и отменить незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий. Призываем международное сообщество к должной оценке и эффективному реагированию на незаконные действия Российской Федерации по подрыву суверенитета и территориальной целостности Грузии», - говорится в заявлении МИД.
Министерство иностранных дел Литвы так же заявило, что «не признает т.н. президентские выборы в условиях незаконной оккупации Цхинвали».
«Литва не признает легитимность т.н. президентских выборов в контексте незаконной оккупации Цхинвальского/Южно-Осетинского региона Грузии, организованных Российской Федерацией. Решительная поддержка территориальной целостности и суверенитету Грузии», - говорится в заявлении МИД Литвы.
НАТО планирует перезагрузку на фоне потенциальной российской угрозы
НАТО разрабатывает планы постоянного военного присутствия вдоль границ своих стран-членов – в рамках усилий по противодействию возможной будущей агрессии со стороны России.
Об этом в интервью британской газете The Telegraph заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Североатлантический союз находится сейчас на этапе «фундаментальной трансформации», и этот процесс проходит с учетом долгосрочных последствий действий, которые предпринимает президент России Владимир Путин.
«То, что мы видим сейчас – это новая реальность, новая норма для европейской безопасности. Вот почему мы просим наших военных руководителей представить варианты того, что мы называем перезагрузкой и долгосрочной адаптацией для НАТО», - говорит Столтенберг.
Объявивший недавно о продлении своих полномочий еще на год Йенс Столтенберг в комментариях The Telegraph отметил, что все решения по перезагрузке будут приниматься на саммите НАТО в Мадриде в июне этого года.
Ранее Столтенберг неоднократно заявлял о необходимости усиления восточного фланга Североатлантического союза.
Начавшееся 24 февраля военное вторжение России в Украину вызвало крупнейший кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны и побудило западных лидеров переосмыслить их оборонную политику в условиях агрессии.
В Цхинвали озвучили первые данные о ходе президентских выборов
Явка на выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия к 11 часам (по местному времени) составила 13,2%.
«Общий процент по республике принявших участие в голосовании по выборам президента составил 13,2%, по территориальной избирательной комиссии Цхинвала – 11,4 процента, Цхинвальского района – 13, 7, Дзауского района – 18,0, Квайса - 17,9, Знаурского района - 15,9, Ленингорского района - 20,1», - сообщил в пресс-центре республики член Центризбиркома Игорь Чочиев.
Всего для голосования на выборах югоосетинского президента в воскресенье открыто 76 избирательных участков на территории Южной Осетии и за ее пределами, из них 72 – в столице и районах республики, два участка работают в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуми.
- На пост главы республики претендуют пять кандидатов: четвертый по счету действующий президент Анатолий Бибилов, а также лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
- Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.
Анатолий Бибилов проголосовал на президентских выборах
Действующий глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в голосовании на президентских выборах. Глава республики пришел проголосовать на избирательный участок №17, расположенный в Цхинвальской спортшколе вместе со своей семьей.
Исполнив свой гражданский долг, Бибилов пообщался с журналистами. Он отметил, что выборы - это праздник.
«Настроение хорошее, ведь сегодня праздник для республики, а не политическое сражение. Думаю, что сегодня народ Южной Осетии сделает свой выбор и будет оберегать свое будущее», - цитирует Бибилова информагентство «Рес».
Он дополнил, что согласно информации с ЦИК, выборы проходят без эксцессов.
«Любые выборы – это процесс, в котором общество определяет свое будущее, особенно если это выборы президента. Народ решает, с кем он будет развиваться и выполнять необходимые задачи. От решения народа зависит очень многое, в частности, и дальнейшее движение вперед. Мы всегда говорим, что народ Южной Осетии мудрый и его решение обязательно к исполнению», - дополнил президент.
Анатолий Бибилов заявил, что, как и в прежние годы, в случае его победы на выборах приоритет в его работе не изменится.
«Акцент всегда был направлен на улучшение жизнедеятельности людей, поэтому дальнейшие шаги, которые конечно, будут зависеть от выбора народа, будут направлены на то, чтобы улучшать жизнь людей. Это первостепенная задача», - заявил Бибилов.
11 апреля в Грузию прибудет делегация Европарламента
Завтра, 11 апреля, в Грузию прибудут члены подкомитета Европарламента по вопросам обороны и безопасности. В течение двухдневного визита высокопоставленные гости обсудят с грузинской стороной вопросы безопасности в контексте военной агрессии России в Украине, а также оценят работу МНЕС.
Запланированы встречи европарламентской делегации с послом Грузии в ЕС и главой Миссии наблюдателей ЕС, президентом, премьер-министром, членами правительства, председателем парламента и членами комитета парламента Грузии по вопросам обороны и безопасности, пишет SOVA.
Делегация посетит офисы МНЕС в Мцхете, Гори и Зугдиди, а также оценит работу МНЕС вдоль де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Парламент Пакистана впервые вынес вотум недоверия главе правительства
Парламент Пакистана в ночь на 10 апреля вынес вотум недоверия премьеру Имрану Хану. Он стал первым премьер-министром в истории страны, покинувшим пост в результате такого решения.
В понедельник, как ожидается, законодатели соберутся на заседание для выборов нового главы правительства. В воскресенье кандидаты на пост заполняют и подают необходимые заявки. Мандат будущего премьера продлится до октября 2023 года, когда должны пройти новые выборы.
Голосование по вопросу о доверии правительству Хана инициировала оппозиция. Ей удалось заручиться поддержкой 174 депутатов из 342 членов Национального собрания. До этого Хан пытался воспрепятствовать инициативе, распустив парламент и призвав к досрочным выборам. Но Верховный суд постановил, что голосование по вотуму недоверия должно состояться.
Решение парламента сторонники оппозиции встретили ликованием. С раннего утра воскресенья люди выходят на улицы с национальными флагами.
Имран Хан заявляет, что в будущем не признает правительство, которое создадут его оппоненты. События в стране, по его словам, стали следствие заговора во главе с США с целью сместить его с поста из-за отказа поддержать Вашингтон в вопросах, связанных с Россией и Китаем. Американская администрация отвергла эти утверждения, подтверждений которым смещенный с поста премьера Хан не предоставил.
Оппозиционные партии обвиняли Имрана Хана в неумелом управлении экономикой – на фоне роста инфляции и резкого падения курса национальной валюты. На протяжении нескольких недель в стране сохранялось острое политическое противостояние.
Оппозиционный лидер Шахбаз Шариф, возглавляющий «Пакистанскую мусульманскую лигу», и брат трижды занимавшего пост премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, написал в Твиттере в связи со смещением Имрана Хана, что страна освободилась от «серьезного кризиса».
Также эксперты указывают на охлаждение отношений между Ханом и обладающими значительным влиянием в стране военными, которые, как полагают многие оппоненты политика, помогли прийти ему к власти в 2018 году.
На двух участках во Владикавказе уже проголосовали 1 200 человек
В Северной Осетии с 8:00 утра работают два избирательных участка по выборам президента самопровозглашенной республики Южная Осетия, на данный час там проголосовало уже 1 200 человек.
Как сообщил информагентству «Рес» глава консульского агентства во Владикавказе Морис Санакоев, выборы югоосетинского президента на территории Северной Осетии проходят спокойно, на каждом участке присутствуют наблюдатели от кандидатов в президенты. Безопасность обеспечена, людей с утра достаточно много.
«Здесь с момента открытия участка очень оживленно, люди активно идут голосовать. Каких-либо нарушений не зафиксировано, ситуация спокойная. Аналогично и на других избирательных участках», - отметил он.
В столице Северной Осетии в воскресенье открылись два избирательных участка.
Во Франции проходит первый тур президентских выборов
Во Франции 10 апреля проходят президентские выборы. Их победитель, судя по прогнозам, определится лишь во втором туре голосования через две недели. Предположительно, в него выйдут действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен.
В субботу на выборах уже проголосовали жители французских заморских территорий.
В избирательных бюллетенях указаны имена 12 кандидатов. Претендент на пост от крайне левых Жан-Люк Меланшон, согласно предвыборным исследованиям, имеет третий результат и также рассчитывает выйти во второй тур 24 апреля.
Явка на выборах может оказаться низкой. Недавние опросы показали, что до 30% французских граждан от участия в голосовании могут воздержаться. Также, по опросам, трое из десяти избирателей до самого последнего момента не знали, кому из кандидатов отдать предпочтение.
Если борьбу во втором туре продолжат действующий президент и Марин Ле Пен, то им прогнозируют гораздо более напряженное соперничество, чем на выборах в 2017 году, когда Эммануэль Макрон получил во втором туре 66% голосов, а лидер крайне правых – 34%.
Как отмечает «Французское международное радио», президентство политика-центриста Эммануэля Макрона, который впервые был избран главой государства в 39 лет и является самым молодым кандидатом на нынешних выборах, прошло в условиях острых внутренних и мировых кризисов. В их числе указаны социальные протесты «желтых жилетов», забастовки против радикальной пенсионной реформы, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и война России против Украины.
В условиях войны в Европе Макрон официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок лишь 3 марта, менее чем за 40 дней до первого тура выборов президента. Он заявил, что не может вести кампанию «так, как бы этого хотел». Макрон также отказался от участия в прямых дебатах с другими кандидатами, сославшись на занятость и напряженный график.
Associated Press указывает на снижение рейтинга Макрона за последнее время на фоне высокой инфляции и роста цен на продукты, бензин и другие виды топлива.
Коронавирус в Грузии: 148 новых случаев заражения, один человек скончался
В Грузии за минувшие сутки выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 8,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 1,67%, за две недели – 1,99%, за семь дней – 1,73%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 651 470.
Около 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 45. В Имерети выявили 18 случаев заражения, в Самегрело и Земо Сванети – 14, в Гурии – 12, в Кахетии – 13, в Шида Картли – 11, в Квемо Картли – 8, в Аджарии – 5, в Самцхе-Джавахети – 2.
От ковида умер один пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 771.
Выздоровели 425 человек, их общее число выросло до 1 631 434.
На данный момент в Грузии 3 517 активных случаев коронавируса. Из них 412 (около 13% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остаются 102 человека. 2 827 пациентов лечатся на дому.
Ирина Верещук: Украина и Россия провели третий обмен пленными
Украина и Россия провели третий обмен пленными, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Отмечается, что были освобождены 12 военнослужащих и 14 гражданских.
«По приказу президента Зеленского сегодня прошел третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей», - написала Верещук в своем Telegram-канале.
В Южной Осетии проходят президентские выборы
В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня, 10 апреля, проходят президентские выборы. Как сообщила информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова, «на участках наблюдается активность избирателей, по информации, поступающей из избирательных участков из отдаленных сел, процесс голосования там начался».
Сотрудники МВД несут службу в усиленном варианте. Все избирательные участки республики находятся под охраной.
На пост главы республики претендуют пять кандидатов: четвертый по счету действующий президент Анатолий Бибилов, а также лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Всего открыто 76 избирательных участков. Они будут работать в Цхинвали, а также во всех четырех районах Южной Осетии - Цхинвальском, Джавском, Знаурском и Ахалгорском. Кроме того, два участка будут работать в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуми. Югоосетинский ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.
Избирательные участки закроются в 20:00. Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Для победы в первом туре одному из кандидатов нужно набрать более половины голосов.
За выборами будут следить наблюдатели из России, самопровозглашенных республик Абхазия, ДНР, ЛНР, Нагорного Карабаха, Австрии, Венесуэлы, Сирии, Никарагуа, Италии, Турции и других. Аккредитацию на выборы получили 65 наблюдателей.
Для освещения предварительных итогов голосования и результатов выборов в Цхинвали в открыт информационный центр ЦИК.
Сильвио Берлускони заявил, что «разочарован» в Путине
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, выступая перед сторонниками своей партии «Вперед, Италия», сказал, что «разочарован» в российском президенте Владимире Путине из-за вторжения в Украину.
«Мы столкнулись с беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны как Украина, которая сегодня с большой честью сражается за свою свободу. Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром», - цитирует слова Берлускони пресс-служба партии.
Как передает издание il Giornale, Берлускони также заявил, что в городе Буча Киевской области «были совершены настоящие военные преступления, и Россия не может отрицать свою ответственность».
Итальянские медиа обращают внимание, что 85-тилетний миллиардер с начала вторжения России в Украину в своих выступлениях не упоминал имени Владимира Путина, хотя и говорил, что «обеспокоен эскалацией конфликта».
Ранее Берлускони неоднократно называл Путина своим другом, они регулярно посещали резиденции друг друга. После того как Путин в сентябре 2021 года по телефону поздравил его с днем рождением, Берлускони назвал Путина «последним выдающимся лидером на современной международной политической арене».
Премьер-министр Великобритании провел переговоры с Зеленским в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. О его визите в Украину не было объявлено заранее.
После переговоров Джонсон сообщил, что Лондон предоставит для обороны Украины 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные системы, передает Би-би-си.
В пятницу премьер-министр заявил, что направит Украине дополнительную военную помощь на сумму 100 млн фунтов в ответ на обстрел вокзала в Краматорске. Поставки оружия будут включать противотанковые и противовоздушные ракетные системы, а также «дроны-камикадзе».
Лидеры двух стран совершили прогулку по центру Киева.
Еще совсем недавно - в конце марта - российские войска находились в 20-25 километрах от столицы Украины, по городу наносились удары. Сейчас войска России покинули Киевскую область и весь север Украины.
«Благодаря уверенному лидерству президента Зеленского и непреодолимому героизму и храбрости украинского народа, чудовищные планы Путина сейчас срываются», – передает слова Джонсона Би-би-си.
Страны ЕС прекратили пропуск зарегистрированных в России и Беларуси автомобилей
Страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Беларуси. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба РФ.
В сообщении ведомства говорится, что таможенные службы стран ЕС сослались на пятый пакет санкций против России, принятый из-за российского вторжения в Украину.
«Теперь транспортные средства международной перевозки с российскими и белорусскими регистрационными знаками не смогут перемещать грузы по территории стран ЕС», – говорится в сообщении ФТС.
По информации ведомства, ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, которые осуществляют доставку фармацевтической, медицинской, пищевой продукции, а также сельхозпродукции, энергоносителей, цветных металлов и удобрений.
Президент Грузии снова заговорила о важности общенационального согласия
«От единства грузинского общества зависит, продолжит ли страна следовать по выбранному пути», - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, на мероприятии по случаю годовщины трагических событий 9 апреля 1989 года, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня необходимо вернуться к нашим общим основам, ответить на существующие в обществе требования о национальном согласии – не только высокопарными словами, но и действиями. Этот процесс должен привести нас к общему документу о согласии, который должен выражать общее видение и общую волю», - сказала Зурабишвили.
При этом она указала, что «общество уже единодушно в самом главном» – в выборе независимости и свободы, пути евроинтеграции, верховенства закона, а сегодня – едино еще и солидарности с Украиной.
«От нашего единства зависит, что другие не смогут нами манипулировать и отвернуть нас от выбранного пути», - подчеркнула она.
- Из года в год в Грузии становится все острее поляризация общества, выраженная в противостоянии сторонников правящей «Грузинской мечты» и оппозиции во главе с партией «Единое национальное движение». Западные партнеры называют поляризацию одной из главных проблем страны. Они регулярно указывают на необходимость преодоления разногласий в обществе для запуска нормального политического процесса.
- В декабре прошлого года Зурабишвили пообещала инициировать общенациональный диалог для достижения взаимопонимания между гражданами страны. Она подчеркнула, что это поможет обществу «достичь общего понимания недавней истории, преодолеть боль и двигаться вперед». По ее инициативе были проведены встречи с членами правящей команды, различных оппозиционных партий и другими представителями общественности.
- Президент обещала, что уже в начале 2022 года предложит новый, «общественный» формат, чтобы продолжить двигаться к общенациональному примирению, однако до сих пор этого не произошло. СМИ считают, что процесс затрудняют разногласия, существующие между президентом и «Грузинской мечтой».
Бибилов пообещал не принимать «радикальных мер» в случае протестов после выборов
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов исключил принятие «радикальных мер» в случае уличных протестов после выборов главы республики 10 апреля.
«Какие-то радикальные меры, конечно, мы не будем принимать, - сказал он в субботу в интервью ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы всегда исходили из того, что нужно разъяснять людям, что это неправильно, и будем это делать. И это всегда давало свои плоды. То есть такого противостояния, которое бы дошло до каких-то критических моментов, по большому счету у нас не было. Да, были противостояния, были митинги, но такую красную черту мы никогда не переходили».
При этом югоосетинский президент выразил уверенность в том, что противозаконных действий после выборов не случится. «Понимая, что фактически угроз каких-то незаконных манипуляций по результатам выборов нет, я думаю, что и никаких действий, противоречащих закону, не будет», - пояснил Бибилов.
- Югоосетинский парламент 21 января, в соответствии с Конституцией республики, назначил проведение выборов президента на 10 апреля. Тем самым был дан официальный старт предвыборной кампании. Согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин не моложе 35 лет, владеющий осетинским и русским языками и постоянно проживающий на территории республики в течение 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
- ЦИК 15 марта завершил регистрацию кандидатов в президенты. За высший пост республики 10 апреля будут бороться нынешний глава Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров и бывший депутат Дмитрий Тасоев.
Борис Джонсон прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в фейсбуке заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.
«Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с президентом Зеленским. Великобритания – лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора», – написал Сибига.
В Украине погибли еще двое грузинских добровольцев
В Украине погибли еще двое грузинских добровольцев. Об этом на своей страничке в соцсети Facebook сообщил Ираклий Окруашвили – бывший министр обороны Грузии, также отправившийся в зону боевых действий в Украине.
По словам Окруашвили, ранения получили еще пятеро грузинских бойцов. Другие подробности пока не сообщаются.
Напомним, ранее в ходе боев в Украине погибли четверо грузинских добровольцев. 18 марта в боях под Киевом в городе Ирпень были убиты Гия Бериашвили и Давид Ратиани. На следующий день стало известно о гибели в Мариуполе Бахвы Чикобава. А 26 марта в Ирпени погиб еще один боец.
Зурабишвили: Грузия не будет пытаться вернуть войной потерянные территории
Грузия не пытается и не будет пытаться вернуть войной потерянные территории. Об этом президент страны Саломе Зурабишвили заявила сегодня на мероприятии по случаю годовщины трагических событий 9 апреля 1989 года, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Грузия не пытается вернуть территории войной и не будет пытаться в будущем. Это наше непоколебимое решение. Ведь мы все видим, что обретенные войной территории ничего не дают – ни развития, ни самоопределения, ни защиты идентичности», - сказала Зурабишвили.
Глава государства также говорила о важности единства общества, «неотъемлемыми частями» которого являются «многообразие, плюрализм, многонациональность и многопартийность». По словам Зурабишвили, для достижения единства необходимо «стараться идти на уступки, считаться с мнением других и ставить интересы страны выше своих личных, партийных или иных интересов».
«Одно мы должны помнить из опыта 9 апреля - нас ослабляет только внутреннее противостояние, а разногласия открывают дорогу врагу, будь он внутри страны или за ее пределами. Общество, сплоченное в один кулак, не рухнет. Это касается и нашего населения, граждан, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе, с которыми мы должны, наконец, найти общий язык», - подчеркнула она.
- Абхазия и Южная Осетия не контролируются центральными властями Грузии. После августовской войны 2008 года Тбилиси официально признал их оккупированными территориями. Независимость этих самопровозглашенных республик признает Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Остальные страны международного сообщества считают Абхазию и Южную Осетию частью Грузии.
Зеленский: Один премьер из ЕС не был уверен, что Буча - не инсценировка
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что глава правительства одной из стран Евросоюза потребовал доказательств того, что убийства мирных жителей в городе Буча под Киевом не были инсценировкой - как это утверждала российская официальная пропаганда. Об этом Зеленский заявил в интервью немецкой газете Bild, опубликованном поздним вечером в пятницу, 8 апреля.
Президент Украины не назвал имя этого политика, сказав лишь, что это не канцлер Германии Олаф Шольц. «Украинская правда» утверждает, что, по информации источников, с подобным требованием к Зеленскому обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. При этом официально это не подтверждено, и не известно о каких-либо контактах между двумя лидерами в последнее время. Известно, однако, что Орбан на днях говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, и в ходе разговора тот назвал события в Буче «циничной провокацией» украинской стороны.
Орбана критикуют - как в Украине, так и в ЕС - за отказ предоставлять Киеву вооружение, а также за готовность идти навстречу Кремлю, например, по вопросу об оплате за российский газ в рублях. На днях Орбан публично назвал Зеленского своим оппонентом.
Страны ЕС на днях одобрили новый пакет санкций в отношении России в связи с массовыми убийствами в Буче. Это значит, что Венгрия тоже поддержала эти санкции. Орбан ранее заявлял, что осуждает российское вторжение в Украину.
- В украинском городе Буча после ухода российских войск обнаружили многочисленные тела убитых мирных жителей, многие из них были застрелены. Украина обвиняет в убийствах Россию, Москва отвергает свою причастность к ним. При этом одни российские представители называли события в Буче инсценировкой, другие же обвиняли в убийствах саму Украину.
- В субботу стало известно, что вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, в прошлом союзник Орбана на почве противостояния Брюсселю и защиты так называемых традиционных ценностей, осудил венгерского премьера за отказ четко заявить о вине России в убийствах в Буче. «Когда Орбан говорит, что он не видит, что произошло в Буче, ему нужно посоветовать обратиться к окулисту», - заявил он, добавив, что, если Будапешт не изменит свою политику, прежних дружеских отношений между Польшей и Венгрией не будет.
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