Гарибашвили: коронавирус в Грузии практически побежден

Коронавирус в Грузии практически побежден, – заявил глава грузинского Кабмина Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

Он добавил, что у граждан теперь «будет больше свободы». «Стресс и давление будут сняты», – сказал Гарибашвили.

Отметим, что за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще шесть пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 777.

За сутки в стране выявили 107 новых случаев коронавируса. Накануне провели 5489 тестов: PCR-тестов – 1746, экспресс–тестов на антиген – 33 164.

По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 1,95%, за последние 14 дней составляет 1,94%, за неделю – 1,65%.

Выздоровел еще 281 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 651 577, выздоровевших – 1 631 715.

За сутки вакцинирован от коронавируса 141 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 865 985.